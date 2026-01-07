Azcón afirma que "la gente en Teruel se siente orgullosa de contar su historia" con las Bodas de Isabel

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, con representantes de la Fundación Bodas de Isabel y de las asociaciones que impulsan el evento. - FABIÁN SIMÓN.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha destacado este lunes que "la gente en Teruel se siente orgullosa de contar su historia" con la representación de las Bodas de Isabel de Segura, que ha sido reconocida como Fiesta de Interés Turístico Internacional.

Azcón se ha reunido en la capital turolense con representantes de la Fundación Bodas de Isabel y de las asociaciones que impulsan el evento, declarando a los medios de comunicación que "la recreación de los Amantes es absolutamente especial no en Aragón, en España, por muchas razones".

"Hay una historia detrás que se cuenta al mundo, pero sobre todo la gente en Teruel se siente orgullosa de contar su historia y eso es lo que la hace diferencial", ha dicho.

La Fundación Isabel de Segura "es esencial para que 17.000 turolenses se vistan y vivan lo que son esa fiesta de los amantes", ha continuado Azcón, añadiendo que "sin los 17.000 turolenses que se visten, que salen a la calle, que quedan con sus amigos, con su familia y que convierten la ciudad en un escenario de lo que son esas bodas, es evidente que la fiesta de los amantes no sería lo que es".

"El trabajo que hace la Fundación Isabel de Segura es un trabajo esencial que yo quiero reconocer en una edición en la que por fin se hace justicia y se reconoce como Fiesta de Interés Turístico Internacional, la cuarta de las fiestas que se reconoce en nuestra Comunidad Autónoma, en un año además en el que también el Gobierno de Aragón ha reconocido lo que significa los Amantes de Teruel", ha destacado.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha recordado que la Comunidad Autónoma concedió el Premio al Mérito Turístico a este evento, "que pone en valor nuestro patrimonio y es un motor turístico indudable", apuntando que cada año pasan por Teruel 100.000 personas para conocer las Bodas de Isabel, lo que "habla por sí solo".

"No hay en España muchas fiestas con esa asistencia ingente de turistas, pero para mí lo más diferencial de los Amantes son los 17.000 hombres y mujeres de Teruel que hacen suya la fiesta, que la sienten, que la viven y que están orgullosos", ha concluido.