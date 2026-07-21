Azcón afirma que la preocupación "es máxima" por el incendio de Ejulve (Teruel)

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, en el puesto de mando avanzado de Ejulve. - GOBIERNO DE ARAGÓN

EJULVE (TERUEL), 21 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado que el incendio forestal de Ejulve (Teruel) "tiene un diámetro de 8 kilómetros y son ya más de mil las hectáreas que se están quemando y, por lo tanto, la preocupación que tenemos con el incendio es máxima porque el viento además está siendo muy cambiante".

El jefe del Ejecutivo autonómico ha dicho que "la situación en la comunidad autónoma es dramática, todavía no hemos apagado los incendios que se iniciaron la semana pasada y empezamos con otros nuevos en la provincia de Teruel".

Azcón ha referido en el puesto de mando avanzado de Ejulve, que "el viento en las últimas horas ha cambiado, lo que ha hecho que de lo que era la extensión y la preocupación de los equipos de dirección en los sectores de cabeza del incendio, sectores 3 y 4, hayamos pasado a que la preocupación esté hoy donde se produjo el inicio del incendio". Por ello, la dirección de extinción de incendio "está cambiando los efectivos, siempre teniendo claro que las prioridades en un incendio de estas características son defender las poblaciones que pueden ser afectadas".

Esta madrugada ha sido desalojada la localidad de Molinos. Unas 250 personas fueron trasladadas en principio al pabellón habilitado en Alcorisa, aunque muchas de ellas se fueron después a domicilios de familiares o amigos. Un total de 45 personas permanecieron en el pabellón y 20 pudieron dormir en el albergue municipal. Los municipios de Cuevas de Cañart, Ladruñán y Dos Torres de Mercader siguen en preaviso.

Jorge Azcón ha apuntado que "la idea es que esas personas puedan dejar de estar en el pabellón de Alcorisa para que se puedan estar en otros alojamientos e incluso en hoteles, como ya hemos hecho en incendios pasados".

"Todos entendemos que cada noche que se pasa fuera de casa significa un desasosiego, pero todos los servicios que están volcados en la extinción del incendio tienen claro que lo primero es la seguridad y que hasta que el incendio no se encuentre completamente controlado y apagado, nadie va a poder volver a sus casas", ha aseverado Azcón.

"La prioridad va a ser que atendamos lo mejor que se pueda a todas las personas que han sido desalojadas y, por supuesto, que la mayor parte de los medios vayan a defender también a los municipios o a los bienes que se puedan ver afectados".

El presidente también ha pedido prudencia. "Dejemos trabajar a los medios que están en la zona, que no acuda gente. Y, por supuesto, un mensaje no solamente ahora para Teruel, sino un mensaje para toda la comunidad autónoma. Esta época de incendios que estamos atravesando es dramática y eso hace que todos tengamos que ser extraordinariamente responsables. Cualquier actividad de las que se realiza en el campo, cualquier actividad de las que se hace en el territorio, se tiene que hacer, por supuesto las que estén permitidas por la normativa, pero además extremando la prudencia".