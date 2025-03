Azcón afirma que el PSOE de Alegría "se entrega" a La Moncloa en lugar de defender los intereses de Aragón

ZARAGOZA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado este jueves, en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas, que el PSOE regional, que ahora dirige Pilar Alegría como secretaria general, "se entrega" a La Moncloa en lugar de defender los intereses de la Comunidad Autónoma.

Azcón ha comparecido en sede parlamentaria a petición propia para dialogar sobre la reforma de la financiación autonómica, después de que se hayan suspendido los trabajos de la Comisión parlamentaria especial de estudio sobre este asunto. Para el jefe del Ejecutivo autonómico, "el mejor ejemplo de la entrega del PSOE a los intereses de La Moncloa es la negativa a debatir el dictamen" de la Comisión.

El PSOE "está condicionado por las decisiones de Puigdemont", ha continuado Azcón, quien ha lamentado que los diputados aragoneses del PSOE en el Congreso votaran en contra de la creación de un fondo de compensación para Aragón.

El Gobierno de Aragón ha querido contar con "el consenso" de las Cortes, pese a que los socialistas adolecen de "altura de miras", ha continuado, tras lo que ha aseverado que la propuesta del Ministerio de Hacienda "perjudica gravemente los intereses de Aragón y utiliza falsos argumentos, como que una gran mayoría de comunidades quieren quitar la despoblación como criterio del nuevo sistema de financiación".

"Esto es otra parte del precio que el PSOE de Sánchez tiene que pagar a sus socios independentistas con la firme defensa del PSOE Aragón", ha insistido.

También ha criticado que el PSOE sí incluyó la orografía y la despoblación en la Ponencia Marco del reciente 18 Congreso Regional: "O no se han leído la Ponencia o tienen una posición hipócrita".

El Gobierno autonómico presentará alegaciones a la propuesta de Hacienda para que los criterios de despoblación y orografía, así como el coste real de los servicios públicos, se incluyan en la reforma: "Vamos a dar la batalla para que se incremente la financiación y el coste de los servicios sea la piedra angular", ha avanzado.

CAÑONES O MANTEQUILLA

A juicio de Azcón, "el quid de la cuestión es 'cañones o mantequilla", observando que el anunciado rearme de la UE obligará al Gobierno de España a gastar más en Defensa y menos en servicios públicos.

El presidente de la Comunidad Autónoma se ha dirigido a los diputados socialistas para afirmar que Aragón tiene más recursos porque desde el inicio del Gobierno de Pedro Sánchez han aumentado la inflación y los impuestos. "Basta de engañar a la población", ha exigido.

Ha rechazado la quita de la deuda recogida en la propuesta del Ministerio de Hacienda argumentando que solo beneficia a las comunidades que dan votos a Sánchez en el Congreso.

En su segundo turno, Azcón ha reprochado al PSOE que "hay socialistas a los que les gusta que les paguen las prostitutas con dinero publico" y ha criticado a "Koldo y Ábalos". "Les duele que se diga la verdad", ha agregado, tras lo que ha asegurado que el PSOE Aragón dice "sí, bwana" y es "el partido del portavoz de la portavoz", rechazando "la política tóxica" del PSOE federal.

"Quieren que digamos que sí a la desigualdad que significa un reparto desigual de la deuda, a un reparto desigual de menores --extranjeros no acompañados-- entre las comunidades autonómas, pero vamos a decir no".

FINANCIACIÓN PRIVILEGIADA

Ha intervenido en el turno del PP su portavoz, Fernando Ledesma, ha rechazado "la financiación privilegiada para Cataluña" y ha echado en cara al PSOE que "no ha dudado en manosear durante meses la Comisión" de estudio y no quiere "disgustar a sus líderes, Pedro Sánchez y Pilar Alegría".

Ledesma ha criticado a CHA porque "ha primado al PSOE antes que a Aragón" en la Comisión de estudio, afirmando que para CHA "lo primero fue el socialismo y por último Aragón", y ha reclamado "menos socialismo y más aragonesismo". Ha afirmado que la secretaria general del PSOE regional, Pilar Alegría, "ha venido a someter" a este partido en beneficio de Pedro Sánchez, haciendo notar que Alegría no ha mencionado ni la orografía ni la despoblación.

"Lo que sí hemos oído decirle es que las ayudas al funcionamiento son la primera financiación privilegiada, comparando 10 millones de euros con los 30.000 millones para Cataluña", ha continuado Ledesma. "Pedro Sánchez no va a poder multiplicar el dinero" y "no es ningún mesías, lo que parece es un liquidador de sociedades", ha concluido.

El portavoz del grupo del PSOE, Fernando Sabés, ha reclamado a Azcón "responsabilidad" y que "ponga la vista en alto porque de momento va a ras de tierra" y que resuelva los conflictos porque "está pensando en generar conflictos", espetándole que vive del Gobierno anterior y circula "en dirección contraria" para "atropellar" al Gobierno de España de Pedro Sánchez.

Sabés ha dejado claro que Azcón "no va a encontrar" al PSOE en "la confrontación" y que el jefe del Ejecutivo autonómico "vive del no", tendiéndole la mano "si prioriza a los aragoneses" en lugar de decir "siempre no", poniendo el ejemplo del voto en contra del PP en el Congreso a la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública. Ha confiado en que se desconvoque la huelga sanitaria.

Ha afirmado que Azcón sigue la estela del presidente valenciano, Carlos Mazón, y ha insistido en que "no puede ir siempre a la contra porque repercute muy negativamente a los habitantes de la Comunidad Autónoma". El PSOE Aragón está dispuesto a pactar la financiación autonómica, pero el PP "no tiene ninguna propuesta".

En representación de VOX, su portavoz, Alejandro Nolasco, ha argumentado que "aquí no se discuten cuentas, se discute la igualdad entre los españoles", añadiendo que "con Gobiernos mafiosos no se discute porque la unidad de España no se discute, se defiende".

"La condonación de deuda no es una medida económica, es un rescate encubierto que premia el despilfarro de todos los Gobiernos catalanes, con la complicidad de PSOE y PP", ha aseverado Nolasco, para quien esta es "una de las consecuencias del modelo autonómico", que "fractura la unidad". "Existe una ruptura flagrante del principio de igualdad", ha continuado, tildando de "injusto" el actual sistema de financiación actual y exigiendo "una reducción drástica de los chiringuitos".

Para el portavoz de CHA, José Luis Soro, "la única novedad desde el día 13 se llama Sabés: Usted huele la carnaza, la condonación de la deuda le trae --a Azcón-- sin cuidado y la utiliza de forma descarada con fines partidistas". Ha dico que el portavoz del PP Fernando Ledesma "dinamitó el consenso" en la Comisión de estudio.

Soro ha propuesto: "Vamos a intentarlo de nuevo". Ha señalado que "hay una tarta pero no sabemos el tamaño", mostrándose de acuerdo en incluir el criterio de despoblación. Ha exigido "el compromiso de que no volverá a utilizarse la Comisión" de estudio.

"CHANTAJE POLÍTICO"

El portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha explicado que el Gobierno de España ha cedido al "chantaje político" de los independentistas con la propuesta del Ministerio de Hacienda, alertando de que el debate de la financiación "se va a perder en el ruido político interesado del bipartidismo y la política estéril".

Guitarte ha opinado que parece que a PP y PSOE "solo les interesa polarizar, el enfrentamiento, que es de donde sacan rédito electoral".

En el turno de IU, Álvaro Sanz ha rechazado "la sesión de control a la oposición" por parte de Azcón para "reventar equilibrios" en la cámara, indicando que la responsabilidad del PP es "fraguar consensos y no dinamitarlos", y ha pedido a Azcón "mesura y un poco de audacia política".

El diputado del PAR, Alberto Izquierdo, ha dado por seguro que la reforma de la financiación autonómica "va a perjudicar a Aragón porque Aragón no pinta absolutamente nada en Madrid ni va a pintar en el futuro", lamentando que no hay diputados "que voten pensando en Aragón".