Azcón afirma sentirse "especialmente cómodo en un PP aragonesista": "Es una filosofía que queremos reforzar"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, en el 'Desayuno Heraldo' de este miércoles en Zaragoza. - FABIÁN SIMÓN

ZARAGOZA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha reconocido sentirse "especialmente cómodo" en un Partido Popular "aragonesista" y ha avanzado que es una "filosofía" y una "línea política" que el PP "sin ningún género de dudas, tenía, tiene y quiere reforzar".

Azcón se ha expresado así este miércoles en un 'Desayuno Heraldo' en Zaragoza al ser preguntado por la incorporación del presidente del PAR, Alberto Izquierdo, como asesor en el gabinete del jefe del Ejecutivo autonómico, en una plaza que estaba vacante en este área, y que ha generado "polémica" y rechazo entre alcaldes y simpatizantes del Partido Aragonés, así como del PP.

"Siempre en Aragón ha habido fuerzas políticas que han defendido el aragonesismo, en el caso del PAR, además, un aragonesismo que entiende la Constitución española con la identidad que tiene nuestra comunidad, y esa es una filosofía que el PP de Aragón, sin ningún género de dudas, tenía, tiene y quiere reforzar", ha argumentado Azcón.

En su opinión, la "polémica" generada en torno al fichaje de Alberto Izquierdo se contesta con el resultado del XIV Congreso Provincial de Teruel, que tuvo lugar el pasado domingo y del que salió elegida presidenta provincial la actual alcaldesa turolense y senadora, Emma Buj, con el 96% de los votos.

Los partidos, ha explicado Azcón, "somos entes vivos" y, por suerte, hay distintas opiniones y no "unanimidad absoluta", de manera que "nada de lo que hemos hecho se hace sin hablar con los presidentes provinciales en el partido y así va a seguir siendo".

En esta línea, ha defendido que "hoy, en el espectro político, quien defiende a esta comunidad autónoma es el Partido Popular de Aragón" y "esa es una línea política en la que yo quiero profundizar", porque el PP, ha continuado es la formación en la que "más aragoneses se pueden ver representados" y la que "mejor va a defender los intereses de la comunidad autónoma".

ELECCIONES MUNICIPALES

Acerca de una posible coalición del PP con el PAR de cara a las próximas elecciones municipales de 2027, Azcón ha defendido que "es un debate" que corresponde a cada uno de los presidentes provinciales y que se afrontará "municipio por municipio", considerando que "es un error pensar en reglas generales".

Jorge Azcón ha adelantado que en los comicios municipales podría llegarse "a acuerdos o no en determinados municipios en función de lo que le pueda interesar" a esa localidad, aunque, en cualquier caso, el objetivo es que haya el mayor número posible de alcaldes del PP en Aragón y revalidar las diputaciones de Teruel y Huesca, además de conseguir la de Zaragoza.

Para este propósito, el presidente aragonés ha indicado que la fórmula es "presentar a los mejores candidatos": "No vamos a presentar candidatos de ideología socialista o que no entiendan cuáles son los principios y los valores del PP, pero si hay personas que puedan estar en un partido con el que podamos llegar a un acuerdo, estoy convencido de que los presidentes provinciales harán porque así sea".

Ha recalcado Jorge Azcón que lo prioritario es "el interés general": "Primero nuestra comunidad autónoma, nuestros pueblos, las instituciones que tenemos la responsabilidad de gobernar y después el partido, en tercer lugar las personas". En esta línea, ha rehusado "debates personales" o "visiones cortoplacistas", más si cabe "en una situación política de extraordinaria complicación en nuestro país".