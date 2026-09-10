Azcón anuncia la contratación de más personal contra el fuego y ayudas para agricultores, pymes y autónomos

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón. - CORTES DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha anunciado este jueves, en una comparecencia en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas, la contratación de casi un centenar de profesionales para luchar contra los incendios forestales y sendas líneas de ayudas para agricultores y ganaderos, y autónomos y pymes afectados por el fuego este verano.

En su intervención, Azcón ha avanzado que se creará una línea de ayudas de 2,1 millones de euros para los agricultores y ganaderos afectados por los incendios forestales de este verano y otra de tres millones de euros para autónomos y pymes.

A petición propia y de PSOE e IU, Azcón ha comparecido en sede parlamentaria, donde también ha avanzado que el Ejecutivo va a acometer "la mayor inversión en la Historia del Gobierno de Aragón" para reorganizar los servicios de prevención y extinción de incendios, con la creación de la Agencia Aragonesa de Emergencias y la implementación de más personal y medios materiales.

Concretamente, se incorporarán cuatro nuevos helicópteros 'Mike', sumando un total de siete operativos, dos aviones anfibios 'Firebox' -con un coste de 1,2 millones--, seis autobombas -3,2 millones-- y tres máquinas pesadas -500.000 euros--, así como la contratación de casi un centenar de trabajadores de profesionales, un 30% más que los que han intervenido este verano, y una inversión de cinco millones anuales durante un trienio para ampliar las bases de las brigadas helitransportadas.

Además, ha recordado que la Administración regional está invirtiendo tres millones para rehabilitar viviendas, infraestructuras e instalaciones municipales, y también retribuirá a los agricultores que han luchado contra el fuego. El Instituto Aragonés del Agua está acometiendo obras por 500.000 euros para mejorar la red de abastecimiento de los municipios afectados por el fuego.

El Gobierno regional destinará 6,5 millones a un plan de impulso al aprovechamiento maderero y las intervenciones selvícolas, llevando a cabo "la mayor limpieza de los bosques que se ha hecho en la Historia de la Comunidad Autónoma".

En total, el Gobierno invertirá 51 millones de euros para "compensar a quienes han sufrido pérdidas, reparar daños y mejorar la capacidad de prevención y extinción" de incendios. Azcón ha hecho notar que "el riesgo cero no existe", por lo que el Ejecutivo que preside "asumirá el compromiso y la responsabilidad que demandan los aragoneses".

((Habrá ampliación))