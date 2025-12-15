Azcón anuncia elecciones anticipadas en Aragón el 8 de febrero: "Me parece lo más sensato, coherente y democrático"

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, durante una rueda de prensa, en el Edificio Pignatelli, a 15 de diciembre de 2025, en Zaragoza, Aragón (España). Azcón ha convocado elecciones anticipadas para el 8 de febrero tras año y medio de inestabilidad por la - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha anunciado la convocatoria de elecciones autonómicas anticipadas el próximo 8 de febrero, tras el "bloqueo e irresponsabilidad" de la oposición para apoyar el presupuesto para 2026. Ha calificado su decisión de llamar a los aragoneses a las urnas como "una buena noticia" y la ha justificado como "lo más sensato, coherente y democrático".

Azcón ha comparecido este lunes ante los medios de comunicación para confirmar que los comicios se celebrarán el próximo 8 de febrero, después de haber informado esta misma mañana al Consejo de Gobierno y firmar el decreto de disolución de las Cortes como paso previo a la convocatoria.

"El sentido común nos lleva a tener que convocar unas elecciones, ante el bloqueo de la oposición y lo más democrático, lo más sensato y lo más coherente es que sean los aragoneses los que tengan la palabra para poder seguir mirando al futuro", ha resumido.

Ha avanzado que será esta tarde cuando comunique su decisión, en primer lugar, al jefe del Estado, el Rey Felipe VI, para hacerlo después con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición y su partido, el 'popular' Alberto Núñez Feijóo.

"Si no somos capaces de tener una mayoría parlamentaria que apruebe unos buenos presupuestos para la comunidad autónoma, creo que en democracia lo que corresponde es escuchar la voz de los aragoneses llamándolos a las urnas", ha argumentado Jorge Azcón, destacando que "será la primera vez en la historia" de la democracia que tendrán lugar unas elecciones en las que "solo hablemos de los problemas de Aragón. Y eso me parece una buena noticia".

Asimismo, el jefe del Ejecutivo autonómico se ha mostrado convencido de que unas elecciones "solo en Aragón" servirán para "centrar las necesidades y los problemas que tiene nuestra comunidad" y será, del mismo modo, "una buena noticia para el futuro de Aragón".

ACCIÓN DE GOBIERNO

En esta línea, ha dibujado la próxima cita electoral como una oportunidad para que los aragoneses "refrenden o no" la acción del gobierno de los 'populares' que, en algo más de dos años, "ha sido capaz de atraer una cifra inédita de inversiones con lo que lleva aparejado en creación de empleo, de riqueza y de prosperidad".

Además, se ha referido a su capacidad para reducir la cifra de desempleo a datos previos a la crisis del año 2007, rebajar la lista de espera quirúrgica en un 27% y resolver los expedientes de las personas que necesitan la dependencia dentro de los plazos que marca la ley, en 145 días.

Jorge Azcón ha incidido en el "momento histórico" que atraviesa Aragón y requiere de "un gobierno fuerte, que tenga la determinación, la visión y el empuje necesario para que toda esta prosperidad se acabe redistribuyendo entre nuestros ciudadanos".

Acerca del presupuesto para 2026, caracterizado por "cifras récord" para mejorar los servicios públicos de la comunidad autónoma y que ascendía a 9.145 millones de euros, el presidente aragonés ha recordado que incluía incrementos "históricos" en partidas como la de sanidad, educación y políticas sociales, acompañados de inversiones en vivienda, carreteras o transporte público, así como rebajas fiscales.

"Eran y son las cuentas que necesita Aragón en el mejor momento de su historia: un momento de bonanza que no recordamos en la historia de nuestra democracia", ha sentenciado, agregando que la comunidad autónoma es "la envidia" de muchas otras regiones españolas y europeas, no solo por el "espectacular" volumen de inversiones que ha atraído, sino por sus datos de empleo y las oportunidades para desarrollar un proyecto vital.

FALTA DE ACUERDO CON LAS FUERZAS POLÍTICAS

"Son datos incontestables que expresan la pujanza actual de nuestra comunidad con un futuro brillante para Aragón", ha opinado Azcón. Sin embargo, "la oposición ni valora este buen momento económico y social, ni están dispuestos a comprometerse con unas cuentas históricas para mejorar la vida de los aragoneses", ha lamentado.

Ha precisado que tras reunirse el Partido Aragonés, Podemos, Aragón-Teruel Existe y PSOE, como fuerzas políticas con representación en las Cortes de Aragón, a excepción de Chunta Aragonesista e IU, que declinaron asistir a la cita con el presidente autonómico, ha sido la formación que encabeza Alberto Izquierdo la única que ha manifestado una "voluntad real" de aprobar unos presupuestos.

Del resto de partidos políticos, incluso de Vox, con quien se ha reunido en dos ocasiones, "escuchamos excusas peregrinas para tumbar los presupuestos, no ahora, sino más adelante"; en concreto, se ha referido a los socialistas para acusarles de "invitar a una farsa cuyo único propósito era prolongar 'sine die' la situación en la que estamos", pero ni los aragoneses ni el Gobierno de Aragón somos "ilusos ni ingenuos".

Ha hablado del presupuesto como herramienta indispensable para gobernar y mejorar la vida de los ciudadanos, de modo que ante la "negativa de la oposición y el bloqueo de las fuerzas políticas", "los aragoneses somos coherentes y esa coherencia hace que todo el mundo entienda que no se puede decir una cosa y luego hacer la contraria", por lo que "vamos a dar los pasos necesarios para que Aragón no se detenga y pueda seguir caminando hacia un futuro de ilusión".

Así, de cara a la próxima cita de los aragoneses con las urnas el 8 de febrero, el presidente Jorge Azcón ha adelantado que quiere "un gobierno que apueste por el liderazgo de Aragón, por seguir liderando la economía en nuestro país, que siga atrayendo inversiones, creando miles de puestos de trabajo y que todo ello revierta en seguir mejorando los principales servicios públicos".

VOX Y PSOE

"Hemos intentado aprobar un presupuesto con Vox", ha reconocido Azcón, quien ha rememorado el acuerdo alcanzado con la formación de Santiago Abascal en el marco de las anteriores elecciones autonómicas para formar gobierno, en agosto de 2023, y aprobar presupuestos para 2024. Después, este partido abandonó el Ejecutivo aragonés, en julio de 2024.

En esta ocasión, "creo que Vox quiere bloquear Aragón y también lo intenta en Extremadura y en otras comunidades autónomas", dado que "hemos hablado con responsables nacionales y regionales" de la formación" para intentar llegar a acuerdos y han demostrado que "no tienen voluntad" y sus prioridades son otras, algo que "tendrán que explicar".

Igualmente, ha comentado que, a su juicio, un "gobierno monocolor" --del PP en solitario-- ha sido más beneficioso para la comunidad autónoma que el "bipartito" con los de Abascal: "Los resultados lo avalan".

En el caso del Partido Socialista, "solo piensa en sus intereses y en sus problemas", porque "está desbordado por sus problemas de corrupción y por sus problemas de denuncias de acosadores sexuales", ya que "dentro del PSOE hay una manada de acosadores sexuales y de corruptos".

"Un presupuesto tiene que ser bueno y decente y es imposible aprobar un presupuesto decente hoy con el Partido Socialista. No nos fiamos. En el PSOE de Pedro Sánchez es imposible de confiar", ha apuntado.

ARAGÓN "COGERÁ IMPULSO"

Por otro lado, Azcón ha aseverado que las elecciones "van a servir para que Aragón coja impulso", descartando cualquier "escenario de ralentización". Ha apostillado que "van a impulsar todavía más los proyectos porque vamos a demostrar que hay una confianza en este gobierno fruto de los hechos, de lo que hemos ido acordando durante estos dos años" al frente de la comunidad autónoma.

"No vamos a retrasar ni uno solo de los proyectos en los que estamos trabajando", ha zanjado Azcón, es más, "van a venir más inversiones" en tecnología, en defensa y para la provincia de Teruel. "El camino que hemos iniciado va a generar un círculo virtuoso que en las próximas semanas, en los próximos meses y en los próximos años van a seguir trayendo bienestar a Aragón".