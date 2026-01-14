Azcón apuesta por generar sinergias entre los centros de datos y las empresas tecnológicas que invierten en Aragón

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, recibe a directivos de la empresa Multiverse Computing. - FABIAN SIMON/GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha destacado este miércoles que está "dispuesto a colaborar y a generar sinergias" entre los centros de datos y las empresas tecnológicas que llegan a la Comunidad y que "van a generar un ecosistema que significa un nuevo motor económico".

Así lo ha asegurado el presidente aragonés en declaraciones a los medios de comunicación tras reunirse con directivos de la empresa Multiverse Computing, resaltando que "esas inversiones de decenas de miles de millones de euros van a traer muchísimo trabajo de calidad".

Un ejemplo "palpable" es el de Multiverse Computing, una compañía con sede en San Sebastián, que es "posiblemente la empresa tecnológica de reciente creación más importante de este país" y que abrirá el próximo lunes sus oficinas en Zaragoza, en las que trabajarán 50 ingenieros, con la previsión de llegar a cien "en poco tiempo" y el objetivo de alcanzar los 200 titulados superiores "trabajando directamente con los centros de datos que hay en Aragón".

"Multiverse Computing es una empresa de reciente creación pero ha tenido rondas de financiación nacionales e internacionales captando cientos de millones de euros y estoy convencido de que esto va a seguir ocurriendo", ha añadido.

En este sentido, ha reivindicado que los centros de datos están en la región porque "las infraestructuras tecnológicas están en Aragón" trabajando en el ámbito de la innovación y el desarrollo, en el que es "posiblemente el proyecto más puntero desde el punto de vista tecnológico que hay actualmente en la Comunidad Autónoma".

En el caso de Multiverse Computing, ha asegurado que llega a la capital aragonesa porque "los centros de datos y esas infraestructuras tecnológicas necesitan desarrollo y tienen la posibilidad de optimizar el trabajo que hacen de forma exponencial", por ejemplo, en lo relativo al ahorro de energía, que es el aspecto "más interesante", ya que la compañía plantea que es capaz de ahorrar hasta el 95% de lo que consume un algoritmo.

BUENOS SALARIOS

Esto significa "un ahorro de costes espectacular en la inteligencia artificial, que es la tecnología que nos va a cambiar la vida a todos, y eso va a ocurrir en Zaragoza", ha agregado, remarcando que se trata de "una magnífica noticia" y de que existe la posibilidad de que la colaboración con esta compañía "se incremente en el futuro" porque "tiene objetivos ambiciosos y el Gobierno de Aragón está abierto a todos los proyectos punteros de tecnología que generan los centros de datos".

Ha apuntado que Multiverse Computing necesita relaciones de trabajo con Amazon, Microsoft, ACS, Samca y todas las empresas que están impulsando centros de datos.

Asimismo, el presidente autonómico ha destacado que los ingenieros que empezarán a trabajar este lunes tendrán salarios superiores a los 40.000 ó 45.000 euros. "Este es el perfil de los puestos de trabajo que crea la tecnología. No sólamente crea puestos de trabajo estables, sino que además tiene trabajos extraordinariamente bien remunerados", ha puntualizado, lo que es "una magnífica noticia" para la Comunidad Autónoma.

"Creo que esta compañía va a traer más buenas noticias a Aragón y creo que, en las próximas semanas, vamos a seguir dando buenas noticias al sector tecnológico de nuestra Comunidad Autónoma", ha avanzado, citando anuncios como el de Amazon, que va a acometer "la inversión más importante en la historia que se ha hecho en la provincia de Teruel", con la puesta en marcha de un nuevo centro de datos en el municipio de La Puebla de Híjar.

"Estoy convencido de que este es el camino para poner el motor económico más importante que hoy mueve el mundo, que es el de la tecnología, a funcionar en Aragón", ha reiterado Azcón, quien ha subrayado que los aragoneses son "líderes" en todo el sur de Europa en este ámbito.

A este respecto, ha mencionado que "si nos hubieran contado hace poco tiempo que había una empresa abriendo oficinas en San Francisco, en París, en Londres, en Madrid o en San Sebastián, que iba a hacer de Zaragoza uno de sus principales centros de trabajo, posiblemente muchas personas no se lo habrían creído, pero es verdad, están aquí y abren el próximo lunes".

Todo ello, ha continuado, es "una muestra más de que hay que seguir incidiendo en la formación y en la creación de ese talento que nazca aquí", citando que en dos años se han aumentado las plazas en carreras como Ingeniería Informática, Matemáticas, Física, Ingeniería Biomecánica, así como en Formación Profesional (FP), lo que demuestra que "hay un Gobierno que está dispuesto a empujar" y a "ponerles la alfombra roja a todas esas empresas que generan un ecosistema tecnológico que nos pone a la cabeza de lo que hoy es Europa".