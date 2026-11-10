Azcón apuesta por reconocer a policías y guardia civiles como profesión de riesgo y reforzar sus plantillas

El presidente de Aragón Jorge Azcón; la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna; la diputada oscense, Ana Alós; y el presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Isaac Claver durante la reunión con los sindicatos - PARTIDO POPULAR

HUESCA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Aragón y del Gobierno autonómico, Jorge Azcón, ha defendido el reconocimiento de la Policía Nacional y la Guardia Civil como profesión de riesgo y se ha comprometido a impulsar esta medida, junto con la equiparación salarial, el incremento de efectivos y la mejora de las infraestructuras policiales, cuando Alberto Núñez Feijóo llegue al Gobierno de España, alegando que "los policías y los guardias civiles se juegan su vida por defendernos a todos".

Azcón ha realizado estas declaraciones este martes en Huesca, tras reunirse con más de una veintena de representantes de sindicatos de la Policía Nacional, asociaciones profesionales de la Guardia Civil y colectivos militares.

En el encuentro ha participado también la secretaria de Interior del PP nacional, Ana Vázquez, mediante videoconferencia, después de que la huelga de maquinistas le impidiera desplazarse hasta la capital oscense. La diputada Ana Alós; el presidente provincial del PP, Isaac Claver; la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna; y la candidata al Senado Melania Mur han asistido igualmente a la reunión.

El dirigente popular ha explicado que la cita ha servido para escuchar las reivindicaciones de los profesionales y trasladarles los compromisos de su partido ante los problemas que, a su juicio, el Gobierno central no ha resuelto.

Entre las principales demandas figuran la falta de personal, las diferencias retributivas respecto a las policías autonómicas, el reconocimiento de la peligrosidad de su trabajo y la insuficiencia de recursos materiales.

EQUIPARACIÓN SALARIAL Y PROFESIÓN DE RIESGO

En materia laboral, Azcón ha anunciado que el PP retomará las negociaciones que, según ha señalado, el ministro del Interior dejó interrumpidas cuando estaban próximas a concluir. El compromiso incluye culminar la equiparación salarial de policías nacionales y guardias civiles, así como resolver las cuestiones pendientes relativas a las dietas.

"Es injustificable que quien se dedica a labores de seguridad en Cataluña o en País Vasco cobre más dinero que quien se dedica a esas mismas labores en Aragón o en Andalucía", ha afirmado. En este sentido, ha recordado que el PP firmó en 2018 un acuerdo para avanzar en la equiparación retributiva y ha defendido que debe completarse.

El presidente de los populares aragoneses ha considerado igualmente de justicia reconocer a estos profesionales como trabajadores de riesgo, una medida que permitiría acceder a una jubilación digna. "Los policías y los guardias civiles se juegan su vida por defendernos a todos", ha insistido, al aludir al fallecimiento de un agente de la Policía Nacional en Oviedo tras la explosión de una mochila bomba y a otro que permanece gravemente herido.

MÁS EFECTIVOS Y RECURSOS PARA ARAGÓN

La falta de agentes ha sido otro de los asuntos centrales de la reunión. Azcón ha asegurado que Aragón necesita más policías nacionales y guardias civiles para garantizar la seguridad ciudadana, especialmente en una comunidad marcada por la dispersión territorial y las necesidades del medio rural.

En concreto, ha mencionado los datos trasladados por uno de los sindicatos, que cifra en unos 240 los efectivos que faltan en la plantilla de la Policía Nacional en Aragón: alrededor de 200 en Zaragoza, más de 30 en Huesca y unos doce en Teruel. También ha señalado que existen puestos de la Guardia Civil que solo pueden abrir al público dos o tres días a la semana por falta de personal.

"Hay que aumentar las plantillas, incrementar el número de efectivos, más Policía Nacional y más Guardia Civil en nuestras calles", ha apostillado, antes de asegurar que esta será una de las prioridades del PP cuando alcance el Gobierno.

A estas carencias ha sumado la necesidad de invertir en cuarteles y comisarías. Azcón ha citado expresamente el retraso de las obras del cuartel de Mayandía, en Zaragoza, cuya demora ha atribuido a la gestión del Ministerio del Interior.

Por su parte, Ana Alós ha reivindicado la importancia de escuchar a los profesionales que mejor conocen las necesidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y convertir sus demandas en medidas concretas.

La diputada oscense ha sostenido que garantizar la seguridad de los ciudadanos exige reconocer y proteger a quienes trabajan diariamente para hacerla posible, mejorando sus condiciones laborales, sus retribuciones y los recursos de los que disponen.

PREOCUPACIÓN POR LA SEGURIDAD CIUDADANA

Durante su intervención, el presidente del PP aragonés ha vinculado estas reivindicaciones con la evolución de la delincuencia. Según los últimos datos del Ministerio del Interior correspondientes al periodo de enero a junio, los delitos aumentaron un 8,8 por ciento en Aragón, frente al 0,5 por ciento registrado en el conjunto de España.

"Los datos son reales", ha señalado, para justificar la necesidad de reforzar los recursos destinados a la seguridad. También ha reclamado un mayor respaldo al principio de autoridad para que los agentes puedan desarrollar su labor con garantías.

Por último, Azcón ha cuestionado la gestión del Ministerio del Interior y ha reclamado responsabilidades por la situación de sus responsables, en referencia a las investigaciones judiciales que afectan a la cúpula del departamento. El dirigente ha defendido que, si un responsable policial del futuro Gobierno del PP fuera imputado por delitos graves contra sus propios agentes, sería cesado o presentaría su dimisión.