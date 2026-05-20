Azcón asegura que su Gobierno "apoyará a toda la educación, sin diferencias" y pide respeto a las reglas democráticas

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, interviene en la clausura de un foro de agroalimentación. - FABIÁN SIMÓN-GOBIERNO DE ARAGÓN

HUESCA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha defendido el derecho a las manifestaciones y ha pedido "respeto a las reglas de la democracia" a los manifestantes por la escuela pública y contra la concertación del Bachillerato que se han concentrado en Huesca, al tiempo que ha asegurado que su Ejecutivo "apoyará a toda la educación, sin diferencias".

Azcón, que este miércoles ha clausurado el 'II Foro Agroindustrial. Hub de energía, sostenibilidad y tecnología del futuro', organizado por elEconomista.es en Huesca, ha encontrado a decenas de manifestantes a su llegada al centro cultural 'Manuel Benito Moliner' de la capital oscense, donde tenía lugar el evento, con los que ha intentado hablar pero no ha sido posible establecer un diálogo. Finalmente, un cordón policial ha establecido el límite de acceso de los protagonistas de la protesta.

"Es un debate que hemos tenido durante la campaña electoral y en el que les hemos propuesto a los aragoneses la posibilidad de que no solo sea gratuito el Bachillerato en la educación pública, sino que también sea gratuito en la educación financiada con fondos públicos --concertada--, que es la de los colegios concertados" y "una mayoría de los aragoneses han querido que esa propuesta cuente con el respaldo de las urnas", ha explicado Azcón en declaraciones a los medios de comunicación.

Los manifestantes han pronunciado, entre gritos: "La pública no se vende, se defiende", "Aquí estamos los de las camisetas", "Para la pública, dinero público" o "Lorena, Azcón, aquí está la educación".

Los convocantes reprochan la situación de la escuela pública y Azcón ha contestado con datos y ha señalado que "hay más de 2.200 profesores respecto al Gobierno anterior --PSOE-- y más de 50 millones de euros más de presupuesto", además de que ha hablado de la mejora en las condiciones salariales de los profesores, con 126 millones de euros destinados a que "dejen de ser los peores pagados de España".

También ha indicado que "hay más auxiliares de Educación Especial de los que ha habido nunca y que nunca ha habido tanto dinero destinado a la educación" en Aragón.

Por otra parte, ha observado que "el debate esencial es que no solo es una cuestión de igualdad y de libertad de las familias para poder elegir el colegio al que llevar a sus hijos, sino que también es una cuestión de respeto a la democracia", aduciendo que "no se le puede pedir a un Gobierno que ha hecho una propuesta en las elecciones y ha contado con un aval mayoritario que haga lo contrario de lo que ha dicho".

No obstante, el presidente del Gobierno de Aragón ha opinado que "no es bueno levantar un muro entre la educación pública y la educación financiada con fondos públicos, porque asegura que el Gobierno de Aragón apoya a toda la educación".

"Este Gobierno va a apoyar a toda la educación, sin hacer diferencias, porque la igualdad en la educación es básica y la libertad que tiene las familias para elegir el colegio al que llevar a sus hijos también es un derecho".

Ha asegurado que la concertación del Bachillerato es un debate del que se ha hablado mucho y que se seguirá hablando las veces necesarias, para preguntarse por qué donde gobierna el PSOE y concierta "no pasa nada".