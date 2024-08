Azcón avanza que la financiación autonómica será una de las batallas fundamentales que liderará Aragón el próximo curso

ZARAGOZA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha asegurado que la financiación autonómica, "un debate que a día de hoy está viciado por intereses políticos", será una de las "batallas fundamentales" que liderará la Comunidad Autónoma en el próximo curso político.

Así lo ha avanzado Azcón en declaraciones a los medios de comunicación tras ser recibido por el Papa Francisco en el Vaticano, con quien ha abordado cuestiones de interés para la comunidad aragonesa, como la restitución del Papa Luna o los bienes eclesiásticos, o del ámbito internacional, como la situación en Venezuela, pero sin entrar en asuntos de política española.

"No puede ser que la financiación de los servicios públicos esenciales que prestamos en Aragón dependa de intereses políticos del Partido Socialista. No puede ser que la financiación de los servicios públicos dependa de sillones", ha criticado el presidente autonómico, quien ha insistido en que los aragoneses no quieren estar "en el vagón de cola de ningún tren" ni "ser de segunda".

Esto, en sus palabras, "no es solidario" y "rompe" el modelo. "Los aragoneses no queremos que haya dos velocidades en España y por eso vamos a luchar para que la igualdad, para que la solidaridad, para lo que ha caracterizado la historia de nuestra democracia no se rompa por el actual Gobierno de España", ha recalcado.

Azcón también se ha referido a la elaboración de los próximos presupuestos autonómicos, un reto al que se enfrenta el Ejecutivo aragonés en solitario, tras la salida de VOX el pasado mes de julio.

Así, como paso previo a los presupuestos, ha adelantado que su intención es aprobar "lo antes posible" el techo de gasto y ha confiado en que las cuentas salgan adelante, a pesar de que Aragón sea "la Comunidad Autónoma a la que menos recursos se le van a entregar desde el Ministerio de Hacienda".

A juicio de Azcón, es "incomprensible" que una comunidad que ha estado creciendo en los últimos años vaya a recibir "muchos menos recursos" que los que van a recibir otras comunidades autónomas por la liquidación que ha hecho el Ministerio de Hacienda, al que han pedido explicaciones.

"Esa es una dificultad muy importante para aprobar el techo de gasto, para tener presupuestos y, por tanto, para poder prestar servicios públicos de calidad, pero eso no va a parar a este Gobierno", ha finalizado.