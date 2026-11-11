Azcón centra en la vivienda pública y la rebaja fiscal "el cambio" que el PP quiere impulsar

El presidente del Gobierno de Aragón y del PP autonómico, Jorge Azcón, y el secretario general del PP, Miguel Tellado. - PP

ZARAGOZA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón y del PP autonómico, Jorge Azcón, ha protagonizado este miércoles, 11 de noviembre, un evento pre-electoral del PP del Alto Aragón, donde ha defendido "el cambio" que su partido quiere impulsar en las elecciones generales del 29 de noviembre, que ha centrado en la política de vivienda y la rebaja fiscal que impulsa el Gobierno regional.

"Vamos a defender cambiar al Gobierno de España para que los problemas que hoy se están debatiendo", como la vivienda, los salarios, el poder adquisitivo y la cesta de la compra, "cambien y sean mejores para los aragoneses y para los españoles: Eso es lo que estamos haciendo en el Gobierno de Aragón".

Ha defendido el proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma como ejemplo de las políticas que quiere implementar su partido.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha señalado que "la realidad" de la política de vivienda del anterior Gobierno en la provincia de Huesca fue "la nada".

"La realidad es que quien se ha preocupado de poner en marcha un proyecto de viviendas pensando solo en los trabajadores necesarios para los importantes municipios turísticos que tiene la provincia de Huesca ha sido el Partido Popular", ha resaltado Azcón, apuntando que en toda la Comunidad Autónoma se van a impulsar 472 viviendas para trabajadores turísticos en 76 municipios.

"Una cosa, efectivamente, es lo que el Gobierno de Aragón gobernado por los socialistas ha hecho y otra lo que el Gobierno de Aragón presidido por el Partido Popular está haciendo", ha dicho, apuntando que en tres años se han impulsado más de 3.600 viviendas para trabajadores, jóvenes y los habitantes del territorio, mientras que los anteriores Gobiernos del PSOE hicieron 86 viviendas. "Es muy importante que nos atengamos a los datos", ha recalcado.

También ha mencionado la bonificación fiscal recogida en los presupuestos del año próximo, con una reducción del 0,25% del IRPF en los tramos de hasta 52.400 euros, sumando hasta un uno por ciento cuando termine la legislatura: "Nunca en la historia de la Comunidad Autónoma se han reducido los impuestos como lo está haciendo en la actualidad el Gobierno de Aragón".

Esa es la fórmula que el PP defiende para el conjunto de España porque "el proyecto del PP significa menos impuestos y más vivienda, más carreteras, más profesores que nunca en los colegios", mientras que la política del PSOE ha consistido en "más impuestos y peores servicios que nunca".

Además, Azcón ha considerado que cuando un líder político nacional viene a Aragón debe hablar de los problemas de Aragón y que solo el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, lo ha hecho así, hablando de cuestiones como el Plan Pirineos, que conlleva 250 millones de euros de inversión en la cuatro comarcas pirenaicas, dando por seguro que el Gobierno de España solo lo apoyará si gobierna Feijóo.

"Es especialmente importante que sea el próximo presidente del Gobierno porque no va a hablar solamente de las soluciones que necesita España, sino que también va a comprometerse con nuestra tierra".

EL HIERRO

En las elecciones generales, el PP hablará de cuestiones como el Plan Pirineos, la despoblación, las infraestructuras, la "mala gestión" del PSOE y, también, sobre la inmigración ya que "lo que está ocurriendo en El Hierro tiene consecuencias directas para todos".

Ha comentado que "a través de los medios de comunicación" el Gobierno regional ha conocido que 55 inmigrantes de los que han llegado en las últimas horas a Canarias "hoy están aquí, en Huesca", lo que supone "un cambio muy significativo" porque hasta la campaña electoral les informaba la Delegación del Gobierno en Aragón.

"Cuando llegaban inmigrantes y cuando el Gobierno de España traía inmigrantes a Aragón, nos informaban de la llegada de sus inmigrantes", pero "hoy, como estamos en campaña electoral, el Partido Socialista no informa de cuáles son los inmigrantes que están llegando a nuestra Comunidad Autónoma, lo cual es una absoluta irresponsabilidad, porque esos inmigrantes se atienden en el sistema de salud aragonés".

"Esos inmigrantes que hoy están en Sabiñánigo y en Quicena y que ayer eran atendidos en centros de salud de Zaragoza, son inmigrantes que se quedan en nuestra comunidad autónoma, que van a acceder a los servicios públicos de nuestra comunidad autónoma y que tienen que estar preparados".

Por lo tanto, "es incomprensible, una irresponsabilidad, que porque estemos en campaña electoral, el Gobierno de España deje de informar al Gobierno de Aragón de la llegada de inmigrantes".