Azcón se compromete a avalar el 15% de la hipoteca a los jóvenes aragoneses de 18 a 39 años para comprar vivienda

FIGUERUELAS (ZARAGOZA), 28 (EUROPA PRESS)

El candidato del PP a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón, ha anunciado la puesta en marcha de un programa con el que se avalará el 15% del crédito necesario a aquellos jóvenes entre 18 y 39 años que quieran comprarse una vivienda en la comunidad autónoma.

En una rueda de prensa este miércoles, acompañado del presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, el candidato 'popular' y jefe del Ejecutivo autonómico ha reconocido que "uno de los problemas fundamentales que hoy tienen nuestros jóvenes para poder comprar una vivienda es la capacidad de ahorro. Pueden pagar la hipoteca, pero no tienen ahorrado el 20% que habitualmente piden las entidades financieras para la entrada".

De este modo, Azcón se ha comprometido a impulsar 'Aval Emancipa' para ayudar a aquellos jóvenes a los que les gustaría comprar una vivienda.

"El Gobierno de Aragón se hará cargo de la diferencia a la que los jóvenes no suelen poder hacerse cargo. Vamos a pedirles un 5% de ahorro y seremos nosotros durante los próximos diez años los que les respaldemos", ha subrayado Azcón.

En este sentido, ha incidido en que para los 'populares' la vivienda "no es una prioridad de palabra, sino que es un hecho, una prioridad de la que podemos hablar y contrastar lo que hemos hecho durante estos meses", en los que, según ha cifrado Azcón, se han promovido 3.000, frente a las 86 construidas por el PSOE en ocho años al frente de la comunidad autónoma, a pesar de que prometieron 20.000.

PLAN +3000

Jorge Azcón ha destacado que el PP "piensa en los jóvenes, pero también en los trabajadores, las grandes capitales y los municipios medianos" de Aragón, aludiendo al Plan +3000, destinado a la construcción de viviendas en 16 municipios estratégicos de la comunidad autónoma con el propósito de fijar población joven y facilitar el acceso de los trabajadores a un bien tan básico como es la vivienda.

Ha subrayado la indispensable colaboración con los ayuntamientos para el desarrollo de este Plan +3000, ya que han de facilitar el suelo, "cediendo gratuitamente las parcelas al Gobierno de Aragón o con un canon simbólico para licitar los proyectos de vivienda".

De este modo, "el suelo siempre será de titularidad pública", ha comentado, añadiendo que la empresa privada asume la construcción y la gestión de alquileres 15 años para "compensar la inversión que realizan". Al finalizar los periodos de arrendamiento, el inquilino podrá decidir si quiere comprar el inmueble, para lo que tendrá preferencia.

Si ejercen su derecho a compra, tendrán una deducción del 30% de las cuotas que hayan pagado en el alquiler de la vivienda: "Hay que apoyar a todos los que necesitan una vivienda y a quien quiere comprar", ha indicado el candidato 'popular'.

En todos los proyectos, el 80% será para jóvenes entre 18 y 39 años y se limitará el precio del alquiler para que no suponga más del 30% del salario. "Evidentemente, los precios del alquiler serán distintos en función de los sueldos que tengan esos jóvenes" y dispondrán de subvenciones del Gobierno de Aragón, ha aclarado Azcón.

DIFERENTES LOTES

La construcción de las viviendas se distribuye en varios lotes para "que sea más atractivo" y se pueda poner en marcha. El primero, con 106 viviendas, en Figueruelas (45), Utebo (36) y Alagón (25), se explica, entre otras cuestiones, por la gigafactoría de Stellantis y CATL que se instalará, precisamente, en el término municipal figueruelano, y supondrá 4.100 millones de euros de inversión y 4.300 puestos de trabajo.

El segundo, con 55, en Cuarte de Huerva (30) y Cadrete (25); el tercero, con 70 sobre suelos de la sociedad pública Suelo y Vivienda de Aragón, en María de Huerva (45) y Fuentes de Ebro (25).

En cuanto al lote cuatro, son 73 viviendas en Barbastro (45 viviendas), Binéfar (13) y Monzón (15); y el quinto y último 98 viviendas en distintos municipios del Bajo Aragón, en concreto Alcañiz (35), Andorra (12) y Alcorisa (24), así como en Caspe (27).

Por otro lado, Jorge Azcón ha recordado que Suelo y Vivienda está promoviendo cuatro viviendas en Utrillas y pronto licitará las primeras 20 de las 50 que se construirán en una parcela en Fraga.

"Este paquete de 456 viviendas en los municipios medianos de la comunidad autónoma cumple con el plan que presentamos cuando llegamos al Gobierno", se ha congratulado el dirigente 'popular', quien ha resaltado que los 'populares' no encontraron "ni un solo papel de estos proyectos".

Por último, Azcón ha prometido "mantener ese ritmo y a acelerarlo" con la construcción de mil viviendas nuevas cada año en Aragón, puesto que el problema de la vivienda "representa uno de los desafíos fundamentales que tenemos en la comunidad autónoma".

UNA INSPIRACIÓN

Por su parte, Alberto Núñez Feijóo ha elogiado la "inversión récord" que ha atraído Aragón en los últimos dos años y medios de con Jorge Azcón al frente del Gobierno de Aragón y su crecimiento "por encima de la media de España". Además, "se van a convertir en el 'hub' tecnológico del sur de Europa.

"El Gobierno de Azcón ha apostado por la vivienda y el plan de vivienda que ha presentado el Partido Popular para toda España se ha inspirado, en muchos de sus apartados, en las acciones y en las concreciones que el Gobierno de Aragón ha hecho durante estos últimos años", ha manifestado.

A su juicio, las 3.000 viviendas proyectadas por los 'populares' al frente de la comunidad autónoma y una inversión superior a 400 millones de euros, "acredita que este Gobierno sabe lo que hace".

En Aragón, "no solamente hay un gran líder, un gran gestor", ha expresado en alusión a Azcón, "sino que se contrasta con el Gobierno de España, donde tenemos un mal presidente y un mal gobierno". "Aquí se defienden los intereses de Aragón desde la lealtad a España", ha apuntado.

En este punto, ha enfatizado en las 700.000 viviendas que faltan en el conjunto del país, con un déficit anual de otras 150.000 viviendas. "En España faltan un millón de viviendas y solamente se puede solucionar este problema estructural si construimos viviendas o incrementamos la oferta. Cada vez la vivienda será más cara, el alquiler será más caro y cada vez más gente se quedará sin un hogar y sin un lugar digno para vivir", ha lamentado Núñez Feijóo.

Por último, ha aplaudido la defensa que hace Jorge Azcón de "la dignidad de Aragón" frente a "los ataques que está recibiendo del Gobierno central, como consecuencia de los intereses personales del presidente --Pedro Sánchez--".