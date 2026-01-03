Azcón confía en el fin de "la dictadura de Maduro" y en que llegue una época de libertad y democracia a Venezuela

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, durante una rueda de prensa, en el Edificio Pignatelli, a 15 de diciembre de 2025, en Zaragoza, Aragón (España). - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha expresado su deseo de que "la época de represión, que la época de lo que ha significado la dictadura de Maduro pueda acabar cuanto antes y empiece una nueva época de ilusión, de democracia y de libertad para el pueblo venezolano".

En declaraciones a los medios de comunicación antes de asistir a una misa funeral en memoria de los dos montañeros aragoneses fallecidos este lunes tras la caída de un alud en Panticosa (Huesca), el presidente autonómico ha señalado que sigue "con preocupación absoluta" los acontecimientos en Venezuela, donde el ejército estadounidense ha llevado a cabo ataques aéreos y ha anunciado que ha "capturado" al presidente del país, Nicolás Maduro.

Azcón ha instado a ser "prudentes", aunque ha remarcado que Venezuela "sufre una narcodictadura desde hace muchísimos años" y ha reiterado su deseo de "libertad y democracia" para este país sudamericano.

"Los problemas de Venezuela solo los va a arreglar el respeto a la democracia, a la libertad y a los Derechos Humanos, y eso es lo que le deseamos al pueblo venezolano cuanto antes", ha subrayado.

Azcón ha dicho que todavía no ha tenido la oportunidad de hablar con miembros de la comunidad venezolana en Aragón, pero está "convencido" de que tendrá la ocasión de hacerlo.