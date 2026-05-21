Azcón, conmocionado por el ataque machista de Las Fuentes, llama a "redoblar esfuerzos contra esta lacra insoportable"

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, en imagen de archivo. - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha reaccionado ante la agresión machista ocurrida esta pasada madrugada en Zaragoza en la que un hombre ha apuñalado a una mujer en un piso de la calle Batalla de Lepanto. "Conmocionado por el terrible ataque machista que ha sucedido en el barrio zaragozano de Las Fuentes" ha escrito Azcón en su cuenta de la red social X en un mensaje que también ha instado a "redoblar esfuerzos para acabar con esta lacra insoportable".

Los hechos han ocurrido esta pasada madrugada. Agentes de la Policía Local y de la Nacional han acudido a la calle Batalla de Lepanto tras recibir varias llamadas de vecinos que alertaban de una posible pelea en el ámbito familiar.

A su llegada se han encontrado a una mujer que presentaba varios cortes y golpes, por lo que ha sido trasladada a un centro hospitalario para recibir asistencia sanitaria, sin que su vida corriera peligro.

Los agentes han procedido a la detención de un hombre de 37 años como presunto responsable de las lesiones. Al parecer, existiría una relación afectiva entre ambos.