Azcón cree que hacer una huelga general "con interés electoral" repercute en "la credibilidad" de los sindicatos

1132984.1.260.149.20261111144545 El secretario general del PP, Miguel Tellado, y el presidente del PP Aragón, Jorge Azcón. - PP

HUESCA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado este miércoles, 11 de noviembre, que llevar a cabo una huelga general "con un interés personal" repercute en la percepción ciudadana de los sindicatos y "no les va a ayudar a su credibilidad".

En un evento del PP Huesca, al que ha asistido el secretario general del PP, Miguel Tellado, el jefe del Ejecutivo autonómico ha dejado claro que "la huelga no se puede confundir con un acto electoral", añadiendo que los convocantes pretenden "que España sea el mundo al revés, que haya una huelga contra la oposición" y no contra "quien ha tenido la responsabilidad de gobernar".

"Esta huelga, que está teniendo un seguimiento absolutamente escaso, tiene mucho más que ver con que la ciudadanía entiende que las huelgas no tienen que tener motivos electorales, sino económicos o sociales", ha aseverado Azcón.

A su juicio, "los sindicatos se han equivocado en el artículo de la Constitución" que les atañe, ha continuado el presidente de la Comunidad Autónoma, apuntando que el artículo que dedicado a las centrales sindicales como agentes sociales es el 7 y el que habla del pluralismo político es el 6: "Los sindicatos tienen que ser sindicatos y, si quieren ser partidos políticos, tienen que presentarse a las elecciones".

Jorge Azcón ha hecho notar que "un piquete no es un mítin político" y ha pronosticado que los sindicatos "van a conseguir el efecto contrario" al que desean, tras lo que ha condenado "aquellos actos que han sido violentos en el día de hoy".

"Que exista un solo acto de violencia durante una huelga general desacredita absolutamente la labor de quienes permiten que esos actos violentos se produzcan", ha recalcado Azcón, argumentando que "la huelga significa que quien no quiere ir a trabajar no va a trabajar, pero que quien quiere ir a trabajar tenga la posibilidad de ir a trabajar", de forma que "es absolutamente condenable" que se entorpezca acudir al puesto de trabajo.

VIVIENDA PÚBLICA

También ha considerado que "es engañar a la gente" que ahora los sindicatos digan que la vivienda es un problema, no porque no lo sea, sino porque "lo han creado los años de gobierno socialista en la Comunidad Autónoma y en el Gobierno de España", indicando que en los ocho años de gobierno del PSOE en Aragón se construyeron solo 86 viviendas, mientras que su Gobierno en tres años está impulsando la construcción de 3.600.

Por este motivo, "si hoy el problema de la vivienda es un problema real y un problema que existe, no tiene que ver con lo que el Gobierno de Aragón está haciendo en la actualidad", sino que guarda relación con lo que hizo el anterior Ejecutivo, "prácticamente ninguna vivienda", hasta el punto de que "los Gobiernos socialistas en Aragón y el de Pedro Sánchez van a pasar a la historia por ser los que menos vivienda pública han hecho en la historia".

Además, "una huelga general no va a construir viviendas, no va a mejorar el poder adquisitivo de la gente y no va a bajar el precio de la cesta de la compra". Lo que va a contribuir a estos objetivo es "cambiar al Gobierno".

Así, "una huelga general que se hace para que continúe el mismo Gobierno que ha creado estos problemas es lo contrario de lo que quiere y de lo que va a defender el Partido Popular", ha zanjado.