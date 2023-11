Azcón cree que el PSOE y sus socios "están perpetrando el mayor ataque a la democracia en la historia del país"

ZARAGOZA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha asegurado este miércoles, en las Cortes autonómicas, que el PSOE y sus socios "están perpetrando el mayor ataque a la democracia en la historia de este país" porque "quieren mantener en el poder a Pedro Sánchez".

Durante una comparecencia a petición del PSOE, en la sesión plenaria del Parlamento regional, sobre la estructura del Gobierno autonómico, Azcón ha manifestado que los ataques a la democracia "hasta ahora habían sido tentativas", en alusión al 23-F de 1981 y el 1-O de 2017, pero ahora "lo van a consumar" y, además, "hasta ahora los golpes a la democracia habían acabado con condenados y esta vez la democracia va a salir dañada porque va a ser el PSOE quien va a permitir que la ley de amnistía haga que los que tenían que estar en la cárcel vayan a terminar votándoles" a los socialistas en la investidura de Sánchez.

A Azcón le gustaría que "los pataleos" del PSOE se debieran a que "tienen vergüenza" porque "significaría que tienen un poco de dignidad para hablar de cuestiones políticas", pero ha opinado que "es peor porque no es vergüenza, no es que no les quede una mota de dignidad, es que quieren ocultarlo para que ni los aragoneses ni los españoles se enteren de que el PSOE está dando el mayor golpe a la democracia en la historia de nuestro país", pero "por mucho que intenten ocultarlo, en Aragón se va a hablar de que el PSOE y sus socios van a perpetrar el mayor ataque a la democracia, al Estado de Derecho y a la Constitución española".

Ha pedido a la portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón, Mayte Pérez, que explique su postura sobre la amnistía, "lo más importante que está pasando en la política en este país" y le ha criticado que prefiera hablar sobre la estructura del Gobierno regional.

"Lo siento, pero no van a marcar el guión en estas Cortes", le ha espetado, enfatizando que los socialistas "han querido darle sordina a este debate utilizando el juramento de la princesa para hacerse las fotos más execrables que han tenido ustedes", porque "la foto con el huído de Junts es miserable, aunque la peor foto se la hicieron con el portavoz de Bildu; no vamos a mirar para otro lado".