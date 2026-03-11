Azcón dice estar dispuesto a reabrir la comisión de investigación sobre Forestalia a la luz de los datos que aparecen

El presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, ha dicho estar dispuesto a reabrir la comisión de investigación en las Cortes de Aragón sobre Forestalia a la luz de los nuevos datos que aparecen de los informes de la Guardia Civil.

La comisión de investigación que se celebró en las Cortes de Aragón fue a iniciativa del Partido Popular, ha reivindicado Azcón para dejar claro que "si es necesario reabrirla, que nadie tenga dudas de que nosotros --el PP-- estaremos dispuestos" al argumentar que fue el Partido Popular el que "puso el foco" en la investigación de esos "procedimientos corruptos" cuando desde el PSOE se decía que "no ocurría nada".

La comisión de investigación sobre las renovables abierta en las Cortes de Aragón en 2023 concluyó en junio de 2024 con un dictamen en el que se urgía a regular el sector.

"Esa es mi filosofía y la línea de trabajo con la que vamos a continuar", ha recalcado Azcón para añadir que "por supuesto" en las Cortes de Aragón y en el Gobierno autonómico van colaborar con la Guardia Civil y con la Justicia para "poner en marcha todas las actuaciones que sean necesarias para que se sepa la verdad de qué es lo que pasaba cuando gobernaba el Partido Socialista y determinados de estos proyectos se tramitaban en la administración".

Sobre una posible reevaluación de esos proyectos --como el denominado Búfalo de centros de datos-- que tiene el Gobierno de Aragón con Forestalia, Azcón ha explicado que se tramitan en el Ministerio de Transición Ecológica para estimar que "no es solamente una cuestión de reevaluación, es una cuestión de dimisión".

"INCOMPRENSIBLE QUE NO HAYA DIMISIONES"

Tras considerar que "tiene que haber dimisiones en el Ministerio de Transición Ecológica" ha calificado de "incomprensible" que no se hayan presentado dimisiones, mientras que en las Cortes de Aragón se ha investigado y "se continuará revisando todo aquello que pueda ser sospechoso de duda y, sobre todo, vamos a colaborar con la justicia".

En declaraciones a los medios de comunicación, Azcón ha trasladado su preocupación por este "escándalo de corrupción" que tiene "su origen en el Ministerio Socialista de Transición Ecológica" al esgrimir que lo que investigan los jueces son proyectos que se han tramitado bajo la presidencia de Pedro Sánchez y bajo la que era ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la actualidad comisaria de Competencia en la Comisión Europea.

"Es evidente --ha opinado Azcón-- que quien tendría que estar haciendo una reflexión que les llevara a presentar dimisiones es el Partido Socialista y quien en el Ministerio de Transición Ecológica tendría que asumir la responsabilidad de un escándalo de corrupción que está salpicando a un sector tan importante como el de las energías renovables en nuestra comunidad autónoma".

Para el presidente del Gobierno de Aragón en funciones, lo que es "incomprensible" es que "nadie esté asumiendo responsabilidades con lo que se está conociendo dentro del Ministerio de Transición Ecológica".

Al respecto, ha relatado que "a un funcionario al que se le prolongó en su cargo, un funcionario que presuntamente ha cobrado comisiones a través de la compraventa de sociedades y que nadie todavía haya presentado la dimisión en el ministerio es absolutamente incomprensible".