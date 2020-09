Azcón dice que no tiene que hacer la pelota a Sánchez y defiende un reparto "justo" de los 5.000 millones

ZARAGOZA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha dicho que no tiene que hacer la pelota al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y ha incidido en un reparto "justo" del fondo de 5.000 millones para los ayuntamientos tengan o no remanente después de que este jueves decayera en el Congreso de los Diputados la convalidación del real decreto a la que se oponen 31 alcaldes de grandes ciudades de 13 partidos, menos el PSOE.

Azcón ha informado de que trabaja para que vengan ayudas a Zaragoza que "hagan justicia con la ciudad", ya que el real decreto "no era justo" porque "contemplaba cero euros" para la quinta ciudad de España al condicionar el reparto al remanente del que carece el ayuntamiento.

"Trabajo en que vengan ayudas y sigo hablando con alcaldes toda España y de otros partidos para que se haga justicia con los ayuntamientos y no tener que estar en el regateo al que nos abocó Ministerio de Hacienda".

El alcalde ha avanzado en que trasladará dos ideas a la Junta de Portavoces de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) del próximo lunes. Una de ellas es que el Ministerio de Hacienda "no tiene que se revanchista y no tiene que castigar a los alcaldes sin ayudas porque se castiga a los vecinos". La otra idea que transmitirá es volver al consenso y que la FEMP sea el órgano que solucione los problemas.

"Que se aplique el documento de los 5.000 millones incondicionados no es la opinión de la FEMP, sino de la mayoría del Congreso de los Diputados, donde casi 200 parlamentarios de todos los partidos, menos los del Gobierno --PSOE-Unidas Podemos-- votaron en contra de un decreto injusto".

EL PSOE SE EQUIVOCA

En rueda de prensa, ha expuesto que el documento 'Pilares para la reconstrucción económica' acordado en la FEMP tiene 5.000 millones para distribuir entre las ciudades por criterios poblacionales y de reto demográfico, que suponen 71 millones para Zaragoza. "No solucionan todos los problemas, pero yo voy a defender a la ciudad. No puede ser que nos castiguen y tengan mal perder --Hacienda-- por no haber consensuado con los alcaldes y las necesidades de los ayuntamientos son las mismas".

Ha indicado que el real decreto si no prosperó al ser rechazado por casi 200 votos no es solo por el PP, sino por más partidos. "No me voy a resignar y no nos vamos a conformar con miseria", ha enfatizado.

A su parecer, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, "se equivoca" y ha añadido que "debería defender a los zaragozanos y no hacer seguidismo a Hacienda y a Sánchez. Nos pagan para defender a la ciudad y es muy difícil que explique como apoya un decreto que daba cero euros a la ciudad de Zaragoza".

"Si a Ranera le parecieron bien cero euros le parecerá bien cualquier cifra" ha dicho ante la defensa de la portavoz socialista de última oferta de Hacienda a los grupos parlamentarios. Dicha propuesta recoge que el 60% de los 5.000 millones (3.000 millones) se repartan entre todos los ayuntamientos tengan o no remanentes y por población, que a Zaragoza supondrían 41 millones de euros, que se sumarían a los 22 millones que corresponderían de la partida de 400 millones de euros del transporte.

Sobre la postura que defiende el PSOE de que destine parte del remanente de los 40,5 millones a otros aspectos que no sean pagar deuda a los bancos, Azcón ha replicado que "hay que pagar facturas desde 2016 de las contratas de limpieza y transporte que dejaron los equipos de gobierno anteriores y que es superior al remanente generado por el actual equipo de gobierno".