Azcón: "Sin duda, me vacunaré y lo haré cuando me toque porque lo tengo claro"

ZARAGOZA, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha asegurado sobre la vacuna contra el coronavirus y la posibilidad de que se la ponga de forma pública que "sin ningún género de dudas" lo hará, y ha añadido que por su edad y circunstancias no será de los primeros, pero ha dejado claro lo siguiente: "Me vacunaré cuando me toque, lo tengo absolutamente claro".

Azcón, de 47 años, ha precisado en tono irónico que no pertenece al colectivo de las personas mayores, que serían los primeros en recibir las dosis, ni tampoco padece alguna enfermedad que le sitúe entre las personas de especial riesgo, por lo que esperará a que le llamen para acudir al centro de vacunación, como ya hizo hace unos meses con la vacuna contra la gripe.

En una entrevista concedida a Europa Press, Azcón ha animado a la ciudadanía a que se vacune y a que "crean en los científicos y no en leyendas porque no es inteligente creer los bulos", y ha argumentado que las vacunas estarán contrastadas por científicos, médicos y la Agencia Europea del Medicamento. "No solo me vacunaría yo, sino que estoy convencido de que vacunaría a toda mi familia".

Sobre el ofrecimiento que ha hecho, hace menos de una semana, al Gobierno de Aragón para poner a disposición de la Consejería de Sanidad equipamientos municipales, donde llevar a cabo la vacunación contra el coronavirus, el alcalde ha destacado que el Ejecutivo autonómico "ya ha aceptado espacios municipales, como el Centro Cívico Delicias, para la anterior campaña de vacunación contra la gripe".

Ha puntualizado que la Consejería de Sanidad "utiliza" espacios municipales "no porque los pidieran, sino porque se ofrecieron desde el Ayuntamiento de Zaragoza para liberar los centros de salud".

"El Gobierno de Aragón sabe que los espacios del Ayuntamiento que sean necesarios estarán al servicio del Salud. La prioridad es acabar con el virus y dentro de ese objetivo está la campaña de vacunación por lo que todo lo que pueda hacer el Ayuntamiento de Zaragoza lo hará", ha afirmado tajante.

RELACIÓN "FLUIDA" CON LAMBÁN

En este contexto ha comentado que la comunicación con el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, "es fluida", pero "falta que cumpla los acuerdos de la comisión bilateral" para ingresar 16,5 millones de euros al Ayuntamiento de Zaragoza. Ha señalado que este acuerdo está pendiente de cumplirse y de presupuestarse por el Ejecutivo autonómico: "Quiero confiar en que el Gobierno de Aragón cumplirá la palabra dada al Ayuntamiento de Zaragoza porque hay un acta firmada".



"MUCHOS PSOEs"

Sobre su relación con los socialistas en el Ayuntamiento de Zaragoza ha asegurado que "sería deseable" llegar a acuerdos y ha mostrado su disposición a alcanzarlos. No obstante ha observado que al grupo municipal del PSOE lo ve "más instalado en la idea de hacer oposición que de llegar a acuerdos". "Por eso es difícil de entender que nos pidan ahora a nosotros lo que cuando ellos han gobernado o han tenido influencia no reivindicaron. Nos piden que en un año que hagamos cosas que no hicieron en 16 años".

Ha explicado que en el mandato anterior, cuando gobernaba Zaragoza en Común (ZeC) el PSOE fue socio de investidura del alcalde, Pedro Santisteve, pero ha matizado que "no fue un socio leal del Gobierno de ZeC". En 2015 el PSOE fue corresponsable de elegir a Santisteve alcalde "pero la lealtad del PSOE gobernando cuatro años con ellos no fue ejemplar".

En este mandato, la situación es distinta y el PSOE no es socio de investidura, sino "el líder" de la oposición con su portavoz, Lola Ranera, a la cabeza. "Estoy dispuesto a colaborar, pero la situación es muy distinta".

Asimismo, ha considerado que "fue un craso error" que Lola Ranera en el Debate sobre el Estado de la Ciudad le rebatiera el apelativo de "indecente" que al alcalde empleó para describir el pacto del Gobierno de España con Bildu para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021.

"No le voy a pasar que diga que Bildu es indecente", le dijo Lola Ranera en esa sesión del Ayuntamiento. El alcalde ha vuelto a reiterar que el acuerdo nacional con Bildu "es indecente" y ha estimado que la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza "tendrá que explicar los motivos por los que cree que ese acuerdo con Bildu es decente".

"Hay muchos partidos socialistas, pero no seré yo quien encuadre a los dirigentes del PSOE. Tienen que ser ellos los que acaben decidiendo a cual de los muchos PSOEs que hay se deciden a pertenecer".

"MAGNÍFICO EQUIPO"

Acerca de la relación entre los socios del equipo de Gobierno, PP y Ciudadanos (Cs), el alcalde ha declarado que la formación naranja "tiene un "magnífico" equipo en Zaragoza y hace un "magnífico trabajo".

Azcón ha descrito: "En el equipo de gobierno estamos en lo importante, que es resolver los problemas de los ciudadanos y no de los partidos políticos, y esa máxima está presente en la labor de los concejales para centrarse en la ciudadanía y en Zaragoza. Creo que funciona razonablemente bien", ha zanjado.

VOX EJERCE LABOR DE OPOSICIÓN

En cuanto a la relación con VOX ha explicado que el Gobierno municipal PP-Ciudadanos mantiene una relación de "colaboración" en los asuntos en los que es necesaria una mayoría política. "VOX hace labor de oposición, pero cuando las mayorías políticas, hasta ahora, se han requerido para sacar adelante modificaciones de créditos, presupuestos y otros proyectos, como Pontoneros, al final los votos que lo respaldan son los de la investidura".

Tras afirmar que el Gobierno municipal va a negociar "con todos los grupos municipales", el alcalde ha contado que ya se han solicitado ideas a los grupos antes de presentar el presupuesto, pero están a la espera de que lleguen esas ofertas y proyectos de la oposición. "Estamos dispuestos a negociar, faltaría más, porque además llegamos a un Acuerdo por el futuro de Zaragoza con medidas para paliar los efectos de la pandemia y, lo lógico, sería ponernos de acuerdo para ponerlas en marcha".

CAMBIOS EN EL PP

Sobre los cambios en el Partido Popular en Zaragoza, donde la presidencia provincial ha pasado de Javier Campoy a Ramón Celma, ha incido en que no los puede ver con mejores ojos. Ha argumentado que Celma, como presidente provincial, realiza una "magnífica labor" y tras agradecer el trabajo desarrollado por Campoy, ha subrayado que "los cambios con Celma están mejorando, todavía más si cabe, el trabajo del PP en la provincia de Zaragoza y en la ciudad".

Respecto a sus posibles aspiraciones en la política nacional, Jorge Azcón ha dicho que está "absolutamente centrado" en la Alcaldía de Zaragoza, si bien ha reconocido que el hecho de ser el portavoz del PP en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) le brinda la posibilidad de tener una mayor presencia nacional. "Mi prioridad absoluta y número uno es la ciudad de Zaragoza. Nos interesa que esa portavocía en la FEMP ayude en la ciudad y a luchar por el municipalismo, que es luchar por la ciudad, pero las prioridades las tengo absolutamente claras".