Azcón exige un plan de mantenimiento de la línea férrea Zaragoza-Madrid: "La gestión del ministro es bochornosa"

El candidato del PP a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón, este viernes en el inicio la campaña electoral. - PP ARAGÓN

ZARAGOZA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón, ha exigido al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que presente de manera inmediata un plan de mantenimiento de la vía férrea Zaragoza-Madrid tras el accidente de Adamuz (Córdoba), cuya gestión por parte del ministro Óscar Puente ha calificado como "absolutamente bochornosa".

Azcón ha asegurado que su partido ha respetado el luto por las víctimas porque era "lo sensato": "Nadie entiende que los políticos nos pongamos a hablar de problemas de políticos antes que respetar a las familias que han visto perdidos a sus seres queridos. Pero considera que ha llegado "el momento de exigir".

Por ello ha reclamado que la investigación del siniestro ferroviario, que ha dejado 45 fallecidos, sea "más transparente y mucho más rápida" de lo que está siendo hasta ahora: "Es clave, porque si no sabemos las causas de ese accidente, pueden volver a repetirse", ha advertido. Y ha instado al Gobierno de España y al Ministerio "que abandonen la improvisación".

"Ver al ministro hablar del incremento de la velocidad hasta los 350 kilómetros por hora, sacando pecho, y proponiendo que la gente podrá ir de pie en los vagones, con lo que ha ocurrido estos últimos días, es bochornoso", ha criticado el líder de los populares aragoneses, quien ha lamentado también la "improvisación inaceptable" de Adif elevando y reduciendo en pocas horas la velocidad en tramos que la línea férrea pasan por la Comunidad.

Azcón ha hecho estas consideraciones este viernes en el inicio de la campaña electoral del 8 de febrero, con un acto en el barrio zaragozano de Valdespartera frente a una de las promociones de vivienda de alquiler asequible para jóvenes que ha impulsado su gobierno en sus dos años y medio de legislatura.

El candidato del PP ha advertido de que los 150 kilómetros de la vía que conecta Zaragoza con la capital de España "han sido paralizados y necesitan la inspección y el mantenimiento inmediato que no han tenido hasta ahora".

Un requerimiento para el que se ha fijado en la diligencia que a su juicio muestra el Gobierno con otras demandas: "No es de recibo que cuando los independentistas catalanes exigen al Gobierno de España, sus exigencias se cumplan de forma inmediata y que a día de hoy, después de haber ocurrido un accidente como el que ha ocurrido, no se esté hablando de un plan de mantenimiento de la vía que los aragoneses vamos a exigir por justicia".