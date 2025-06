Azcón exige al PSOE que "no siga degradando la democracia" y convoque elecciones generales de inmediato

ZARAGOZA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha exigido al PSOE que convoque de inmediato elecciones generales: "No sigan degradándose y degradando la democracia". Ha comparecido en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas para dialogar sobre la Conferencia de Presidentes celebrada el pasado 6 de junio en Barcelona.

En su intervención, Jorge Azcón ha asegurado que "hoy el PSOE está defendiendo sus intereses particulares, los intereses personales de Pedro Sánchez, defendiéndose de sus casos de corrupción, pero también tienen que defender al número dos del PSOE".

"Hoy Santos Cerdán ha sido convocado por el Tribunal Supremo para que pueda defenderse en un caso en el que parece que hay audios que demuestren que cobraron mordidas por adjudicaciones de obras públicas".

En este contexto, ha continuado Azcón, "hoy es otro día para volver a pedir elecciones generales y que ustedes piensen muy mucho no solo en su partido, sino en la democracia, en la política de este país".

CONFERENCIA DE PRESIDENTES

Azcón ha recordado que la Conferencia de Presidentes es "el máximo órgano de cooperación" del Gobierno de España con los presidentes autonómicos y en él se han alcanzado acuerdos, por ejemplo en materia sanitaria, lamentando "la nula predisposición del Gobierno central para alcanzar acuerdos" y que no facilitó documentación con antelación.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha señalado que antes ha alcanzado acuerdos con Pedro Sánchez, por ejemplo para el FITE, y que en esta ocasión han conocido algunas documentación por los medios y no por el canal oficial, lo que era "una imposición" al no poder replicar.

Azcón ha compartido con Sánchez que "la inversión del Gobierno de España en vivienda es irrisoria", criticando que "Sánchez trata de colgarse las medallas y las comunidades tenemos que pagar la fiesta" porque "reduce la aportación del Gobierno central, un déficit de financiación que tendría un impacto negativo en nuestra Comunidad" pese a que la política regional de vivienda de Aragón es "mucho más eficaz que las políticas intervencionistas" del PSOE.

Ha defendido el "ejemplar" Plan Aragón Más Vivienda y ha preguntado si el Ministerio de Vivienda conoce las singularidades del caso aragonés, que el 62% de la población se concentra en Zaragoza y su entorno y que el 30% de los municipios tiene menos de 100 habitantes. Ha recordado que el plan aragonés promueve viviendas en pequeños pueblos, como Jasa (Huesca) o Fuentespalda (Teruel), con un total de 2.170 viviendas impulsadas en toda la Comunidad Autónoma en lo que va de legislatura.

El presidente de la Comunidad ha criticado la ley nacional de vivienda, que en Barcelona ha retraído el mercado de la vivienda, con menos pisos en venta y alquileres más elevados, apostando por "la única solución, aumentar la oferta". "El probema de la vivienda no se resolverá si no somos capaces de construir más vivienda".

Frente a las políticas "estandarizadas" del Gobierno de Sánchez, el Gobierno de Aragón planteará medidas "singularizadas", ha prometido Jorge Azcón, quien sí ha apoyado que las VPO lo sigan siendo de forma indefinida.

Otro asunto abordado en la Conferencia de Presidentes fue la necesidad de reformar el sistema de financiación, observando que su homólogo de Cataluña, Salvador Illa, "no dijo una sola palabra", y ha advertido: "Aragón no va a permitir que ninguna comunidad abandone el régimen común para tener una financiación privilegiada contra los intereses de los aragoneses", y también ha defendido la introducción de los criterios de despoblación y orografía para compensar el coste de los servicios.

Ha pedido mejorar la red de transportes, reducir de cinco a dos años la planificación inversora de la red eléctrica, y ha criticado la exigencia del País Vasco de crear "un cupo" de inversiones en esta red. "Desde el Gobierno central están tratando de que inversiones multimillonarias no vengan solo a Aragón y eso se refleja en la política energética".

En el contexto de la Conferencia, Azcón habló con Illa sobre la devolución de las pinturas murales de Sijena: "Hay silencios que son estruendosos".

En la réplica a los grupos, Azcón ha reprochado al PSOE que no incluyó en el orden del día de la Conferencia el debate sobre sanidad, sí el PP, y ha opinado que "el PSOE tiene un problema serio sobre qué es lo que se defiende, lo que se preguntan muchos aragoneses".

Ha espetado a los socialistas: "Para ustedes el trasvase es como Franco, cuando no saben de qué hablar hablan del trasvase o de Franco" y que está en contra del trasvase, mientras que el PSOE sí lo aceptaría "si se lo pidiera ERC o Junts". "Aún no hemos oído a la secretaria general del PSOE Aragón hablar sobre Sijena: O todavía no ha pedido el permiso o todavía no se lo han dado".

Ha preguntado a CHA "qué seriedad tiene" si Sumar se abstiene en una votación del Congreso sobre el regreso de las pinturas murales.

BOICOT DEL PP A LA CONFERENCIA

En el turno del PSOE, su portavoz, Fernando Sabés ha espetado a Azcón: "Usted no quería ir, todos los presidentes del PP la boicotearon desde el primer día" y le ha recordado que es el presidente de la Comunidad "para defender el interés de los ciudadanos, pero no para torpedear acuerdos que le van bien a la Comunidad".

En la Conferencia se debatieron temas de interés para los aragoneses, pero Azcón estuvo "ausente" y actuó como "un agitador" ya que el PP solo le permitió "ser el telonero" de la posterior manifestación en Madrid que protagonizó Alberto Núñez Feijóo. "Con el pinchazo de Madrid ustedes parecen el coyote persiguiendo al presidente Sánchez".

"Primero no le gustaba el orden del día de esa Conferencia", ha dicho Sabés, y después buscó "excusas para no ir", yendo al final a una cita que se celebró "con toda normalidad". Ha dicho que Génova le envió el listado de propuestas de debate, como la okupación de vivienda.

Ha representado al PP su portavoz, Fernando Ledesma, para quien la Conferencia fue "prueba del fracaso" de Pedro Sánchez, quien "decidió quedarse en La Moncloa a toda costa, con apoyo de ERC, PNV, Junts y Bildu, quienes dictan el programa de gobierno de la desigualdad entre españoles".

"ESPECTÁCULO LAMENTABLE"

El portavoz de CHA, José Luis Soro, ha asegurado que fue "un espectáculo lamentable, un plató que utilizó el PP para preparar la manifestación del domingo, lo utilizaron para ir calentando" y Azcón fue "un actor de reparto" que utilizó "la estrategia del mago".

En representación de Vox, su portavoz, Alejandro Nolasco, ha preguntado al PSOE "¿qué insulta más a los ciudadanos, su corrupción o hablar fuerte?". Los populares "vuelven a representar una ópera bufa, el bipartidismo", compartiendo que el Gobierno de España es "mafioso", mientras el PP "sigue empeñado en tener colaboración institucional con la mafia ¿en qué quedamos?".

Para el portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, "todo quedó en ruido", considerando que "es desesperante que esto vaya a más" y ha opinado que deberían haberse celebrado reuniones de trabajo previas e "ir allí con argumentos y con la contundencia que merecen nuestros problemas".

Desde Podemos, Andoni Corrales ha dicho que "el PP solo tenía un objetivo, convertir la Conferencia en un circo, con Ayuso como maestra de ceremonia y el resto de títeres", criticando al "presidente del Ventorro", el valenciano Carlos Mazón, por realizar exigencias a otras comunidades.

El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha afirmado que los populares "no fueron a cooperar, sino a confrontar" e impusieron algunos asuntos como "chantaje", añadiendo que el PP "no tenía ninguna voluntad de alcanzar acuerdos".

En el turno del PAR, el diputado Alberto Izquierdo ha advertido de que el PNV quiere "condicionar" las inversiones en la red eléctrica para "quitar oportunidades" a otras comunidades autónomas, como Aragón.