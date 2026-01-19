El presidente de Aragón expresa el pésame de la sociedad aragonesa, que está "consternada" por la tragedia de Adamuz

1043890.1.260.149.20260119130924 Minuto de silencio en la puerta del Palacio de la Aljafería, sede de las Cortes de Aragón, por las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba). - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha trasladado su pésame y el de toda la sociedad aragonesa, que está "consternada", a los familiares y amigos de las víctimas del "terrible" accidente ferroviario de este domingo en Adamuz (Córdoba), que ha dejado al menos 39 fallecidos y más de 150 heridos.

Así lo ha expresado Azcón tras el minuto de silencio guardado a las puertas del Palacio de la Aljafería de Zaragoza, sede de las Cortes de Aragón, en el que han participado representantes de varios grupos parlamentarios, incluidos los portavoces del PP, Fernando Ledesma; PSOE, Fernando Sabés; Vox, Alejandro Nolasco; e IU, Álvaro Sanz. Ha asistido también la candidata socialista a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, así como los consejeros de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Javier Rincón; Empleo, Ciencia y Universidades, Claudia Pérez Forniés; Educación, Cultura y Deporte, Tomasa Hernández; y Sanidad, José Luis Bancalero.

Asimismo, el presidente autonómico ha lamentado que, "por desgracia", todavía no se sabe "a cuánto va a ascender el número de personas que van a fallecer en ese accidente".

Ha señalado también que se ha puesto en contacto con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, para ofrecerle "toda la colaboración" y "todo el apoyo" que pueda necesitar "en un momento tan complicado como este".

Azcón ha aprovechado para enviar "todo el ánimo" a todos los servicios de emergencias, que están haciendo "un trabajo dolorosísimo pero absolutamente necesario" para que "cuanto antes, podamos saber cuántas personas, por desgracia, han perdido la vida".

Del mismo modo, ha lanzado un mensaje a todas las personas que están ingresadas en los hospitales y a las personas que están de duelo por sus familiares y amigos, para que sientan "el calor de toda la sociedad española y de todo el pueblo de Aragón".