El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha participado en el acto institucional del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer '25N: Aragón te acompaña'. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado este miércoles que el Ejecutivo aragonés "tiene la obligación de estar ahí cuando una mujer decide romper el silencio ante la violencia", pero también antes, promoviendo la prevención, la educación y la detección de estos casos, y después, "en el acompañamiento, la protección y la recuperación".

De este modo, el presidente ha reafirmado el compromiso de las instituciones aragonesas para prevenir y acabar con la violencia contra las mujeres, coincidiendo con la conmemoración este 25 de noviembre del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, cuyo acto institucional se ha desarrollado en la Sala de la Corona del Edificio Pignatelli.

Azcón ha iniciado su intervención recordando a las mujeres que han sido asesinadas por violencia de género, de manera muy especial a María Paloma y Silvia, las dos mujeres asesinadas en Aragón durante los primeros nueve meses de este año. Desde 2003, han sido asesinadas 37 mujeres por sus parejas o exparejas en la comunidad autónoma, ha lamentado.

"Detrás de cada cifra hay vidas truncadas y un dolor que permanece", ha aseverado. Por ello, el 25 de noviembre "no puede ser solamente una fecha en el calendario, tiene que ser, ante todo, un día de memoria, de unidad y de compromiso", ha manifestado, para subrayar que quienes tienen responsabilidades públicas deben convertir ese compromiso "en hechos".

El presidente ha detallado que entre enero y octubre de este año el teléfono 24 horas del Instituto Aragonés de la Mujer registró 3.231 llamadas relacionadas con la violencia contra las mujeres, de las 4.259 llamadas recibidas en total, casi un 9 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior. "Detrás de esas llamadas hay mujeres que han dado el paso de pedir ayuda", ha dicho, para trasladarles un mensaje "muy claro": "No estáis solas. Aragón está con vosotras".

En este sentido, Azcón ha defendido la necesidad de actuar antes, durante y después de que una mujer solicite ayuda. "El Gobierno de Aragón tiene la obligación de estar ahí cuando una mujer decide romper el silencio. Pero también antes. En la prevención, en la educación y en la detección. Y después, en el acompañamiento, la protección y la recuperación", remarcado tajante.

El presidente ha recordado que la comunidad dispone de una red integral de atención social, psicológica, jurídica y educativa, que trabaja de manera coordinada con comarcas, ayuntamientos y el resto de entidades implicadas para que la atención llegue al conjunto del territorio.

UN TOTAL DE 2.291 MUJERES ATENDIDAS ESTE AÑO

En Aragón se ha atendido este año a 2.291 mujeres víctimas de violencia. Además, la atención psicológica ha alcanzado a 1.507 mujeres, 371 hijos e hijas de víctimas y 73 menores víctimas directas de distintas formas de violencia. Todos ellos son víctimas y "tenemos que protegerlos y acompañarlos y hacerlo desde todos los ámbitos: social, sanitario, educativo, judicial y psicológico".

Durante su intervención, el presidente Jorge Azcón también ha subrayado el trabajo desarrollado en los centros especializados de atención integral a víctimas de violencia sexual (CAIVIS) de Zaragoza, Huesca y Teruel, así como las acciones impulsadas en materia de formación y prevención, especialmente en relación con la violencia digital, el consentimiento y la violencia sexual entre adolescentes.

"La violencia no empieza con el primer golpe. Empieza mucho antes", ha advertido, al alertar sobre comportamientos de control, humillación o aislamiento que pueden normalizarse, especialmente entre los más jóvenes. Azcón ha apelado igualmente a la implicación de toda la sociedad y, de forma expresa, a la de los hombres. "La violencia contra las mujeres no es un problema que deban resolver las mujeres. Es un problema de toda la sociedad".