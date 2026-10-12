Azcón: "Hoy es un día en el que defender las instituciones, la libertad y la igualdad"

ZARAGOZA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha manifestado que "en un día como el de hoy, tenemos que levantar la voz ante las injusticias y ante aquellas cosas que no nos gustan. El 12 de octubre es el día de nuestra patrona, pero también el Día de la Hispanidad, es el día en el que defender las instituciones y defender la libertad y la igualdad".

Azcón, que asiste en Madrid al Desfile de las Fuerzas Armadas, ha señalado, en declaraciones a los medios de comunicación, que "es incomprensible que, en la actualidad, se esté atacando a los jueces o a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado no se puede entender que haya una cloaca que esté dispuesta a atentar aquellos jueces que investigan la corrupción".

Ha felicitado a "los aragoneses, a los zaragozanos, a todas las pilares, pero también a los españoles porque el 12 de octubre es un día en el que celebrar lo que nos une, celebrar lo que compartimos, nuestra historia, nuestros valores, nuestra democracia y los aragoneses somos especialmente reivindicativos con eso, con las injusticias, con lo que creemos que no funciona bien, por ello en un día como hoy tenemos que levantar la voz ante las injusticias y ante aquellas cosas que no nos gustan".

El jefe del Ejecutivo aragonés ha incidido en que "se nos dice que no todos los aragoneses, que no todos los españoles somos iguales. La igualdad de los españoles es algo a lo que no estamos dispuestos a renunciar, los aragoneses vamos a defender esa igualdad vivamos donde vivamos. Por eso hoy, los aragoneses estamos especialmente orgullosos de ser doblamente aragoneses y españoles y defender la libertad la igualdad y la democracia, que es de todos".

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, estará mañana en Zaragoza y protagonizará en Huesca un acto de precampaña. "Estamos en precampaña electoral y es verdad que coincidiendo con lo que son las Fiestas del Pilar, el presidente de mi partido, va a venir. Estoy convencido de que va a haber lo que somos los zaragozanos y lo que son las Fiestas del Pilar, gente alegre y que lo pasa bien en la calle".

Azcón ha agregado que "aprovecharemos para hacer un mitin también en la ciudad de Huesca, un mitin de precampaña en la que queremos transmitir en Huesca, en Aragón, en toda España que el cambio es posible, que ha llegado el momento de decir basta ya, que lo que estamos soportando por parte del Gobierno de España tiene que llegar a su fin y que una vez que se han convocado elecciones es la hora de hablar de los aragoneses y de cambiar".