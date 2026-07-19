Azcón, sobre el incendio de Orés: "Es el primer día que respiramos. No hay llama, pero no bajaremos la guardia"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, en el helicóptero de coordinación de Infoar con el que ha sobrevolado la zona del incendio este domingo.- FABIÁN SIMÓN

Las imágenes tomadas por el satélite Sentinel rebajan la superficie afectada a 14.400 hectáreas

FARASDUÉS (ZARAGOZA), 19 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha constatado la evolución favorable, dentro de la gravedad, del incendio de Orés (Zaragoza), cuyo avance ha sido frenado por los medios de extinción y se encuentra en el proceso de ser perimetrado. "Hoy es el primer día que respiramos, el primer día que el incendio tiene una pinta distinta de la de estos días. No solamente no hay llama, sino que se ven pocas columnas de humo, pero eso no quiere decir que vayamos a bajar la guardia", ha declarado desde el Puesto de Mando Avanzado instalado en la localidad de Farasdués.

Azcón ha sobrevolado la zona del incendio a bordo del helicóptero de coordinación de Infoar y ha podido comprobar el despliegue de medios tanto de su Gobierno como de la UME y los bomberos de las diferentes administraciones que se reparten entre todos los sectores en los que se está perimetrando un incendio que, según ha mostrado uno de los satélites Sentinel del programa Copernicus, presenta un radio de unos 80 kilómetros, pero una superficie afectada que se queda por el momento en 14.400 hectáreas frente a las cerca de 16.000 hectáreas a que apuntaban las estimaciones realizadas con los helicópteros.

VIGIANCIA DE LAS ISLAS DE TERRENO QUE NO HAN ARDIDO

Pese a todo el amplio despliegue de medios con una importante dotación de medios aéreos se va a mantener este domingo para avanzar en ese proceso de perimetración y para prevenir que en la parte central del día pueda producirse algún rebrote. "Si no se producen situaciones inesperadas, esperemos que en las próximas horas, conforme la dirección de extinción de incendios lo vaya marcando, se puedan ir desescalando", ha deseado el presidente aragonés.

A su lado, el director de extinción del incendio de Orés, Alfonso González, ingeniero de montes del Servicio Provincial de Medioambiente, ha confirmado que la situación actual es "bastante alentadora" respecto a la de días atrás porque no se han visto llamas y apenas algunas columnas de humo y que van a sopesar en las próximas horas la posibilidad de darlo por estabilizado, dentro de que la prioridad es "consolidar el perímetro".

En ese sentido, ha apuntado la necesidad también de vigilar y valorar qué hacer con varias zonas convertidas en islas dentro del incendio porque no han ardido.

LA INCIDENCIA DEL VIENTO

Respecto al comportamiento del viento para las próximas horas, González ha explicado que se prevén ciertos módulos de viento o patrones de comportamiento que van a estar cambiando de dirección: "Parece que la mañana es más sureste y por eso estamos priorizando en estas primeras horas los sectores 5 y 6, que son los que están más al norte para evitar la propagación, que además han sido durante los días anteriores los más activos y más problemáticos", ha detallado.

Para el mediodía esperan un cambio de viento, que rolará hacia el oeste y al suroeste. "Sí que va a haber ciertos cambios que son los que nos dan problemas, pero teniendo en cuenta el estado actual, lógicamente los peligros ya son menores que los días anteriores", ha tranquilizado.

Como ha hecho el presidente Azcón, el director técnico de extinción ha destacado y agradecido la gran labor desarrollada por todos los medios desplegados en la zona y la coordinación que han exhibido las diferentes administraciones que trabajan en la zona, además de los agricultores delimitando el perímetro con sus tractores.

REGRESO "CON LAS MÁXIMAS MEDIDAS DE SEGURIDAD"

A preguntas de los medios de comunicación, Alfonso González ha llamado a la prudencia antes de avanzar novedades tanto sobre los preavisos a las localidades cercanas al radio del incendio como de las cerca de mil personas que siguen desalojadas --Asín, Luesia, Uncastillo, Malpica de Arba, además de Petilla de Aragón, en la vecina Navarra-- y se ha remitido también a lo que determine Protección Civil.

"Tenemos personal en todo el terreno y tiene que seguir comprobando, especialmente en las islas que están sin quemar, que no vaya a haber una reproducción que pueda afectar a un casco urbano. Hay que hacer todas esas evaluaciones antes de poder dar más pasos y no arriesgarnos a que puedan generarnos algún problema", ha advertido.

Al respecto, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha explicado que las personas que se encontraban en el pabellón de Ejea han sido reubicadas en hoteles de Huesca y Sádaba, entre otras localidades buscando una mayor comodidad. "La idea es ir yendo hacia la normalidad, lo que todos queremos, y fundamentalmente las personas que están fuera de sus domicilios, es volver lo antes posible, nosotros también queremos que eso ocurra, pero tenemos que hacerlo dentro de las máximas medidas de seguridad", ha apuntado.

Además, Azcón ha asegurado que la consejera de Presidencia, Mar Vaquero, está ya tramitando los procedimientos necesarios para facilitar ayudas a los vecinos de las localidades afectadas por uno de los incendios más graves de la historia de la Comunidad. Entre esas gestiones, la de acelerar la petición para que la zona sea reconocida como "afectada gravemente por una emergencia de protección civil", la conocida anteriormente como zona catastrófica.

"Toda esa tramitación que queremos hacer con la mayor agilidad posible se ha empezado durante el fin de semana y, por supuesto, a partir de mañana lunes continuará a la mayor velocidad posible", ha remarcado.