El operativo de extinción logra frenar el avance del incendio de Orés (Zaragoza) y mantiene estable el perímetro

Eunión del CECOPI este domingo por la mañana en la sala de crisis del 112. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El operativo desplegado en el incendio forestal de Orés ha cumplido esta noche el objetivo de evitar que aumente la superficie afectada y durante este domingo va a avanzar en la consolidación del perímetro.

El fuego continúa activo y se mantiene en Situación Operativa 2 Nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales de Aragón (PROCINFO). La superficie provisional afectada se sitúa en torno a las 15.000 hectáreas.

La estrategia planteada para la noche se ha centrado en evitar que el incendio aumentara su perímetro y reforzar las líneas de defensa, un objetivo que se ha cumplido. No obstante, el incendio todavía no se considera estabilizado y los trabajos continuarán durante toda la jornada para consolidar el perímetro y prevenir posibles reproducciones.

Dentro de la zona afectada permanecen islas de vegetación que no han llegado a quemar y que podrían generar reproducciones interiores. Aunque se encuentran en el interior de la superficie afectada, el operativo mantiene una vigilancia constante ante la posibilidad de que generen reproducciones.

La Unidad Pegaso de la Guardia Civil está rastreando puntos calientes, especialmente en el sector 6, considerado prioritario para impedir posibles reproducciones o saltos del perímetro que pudieran avanzar hacia la Sierra de Santo Domingo, espacio de especial valor ambiental.

PRIORIDAD EN LOS SECTORES 5 Y 6

También se han retomado las maniobras de perimetración de una lengua del incendio en el sector 1. La estrategia para este domingo prioriza los trabajos en los sectores 5 y 6, sin descuidar la vigilancia y perimetración del resto de sectores.

El grueso de los medios se ha concentrado en el sector 6 para prevenir reproducciones y posibles saltos del fuego. En esta zona trabajan tres bulldozer con el objetivo de reforzar y cerrar el perímetro. Otro bulldozer está desplegado en el sector 5 y una máquina de la Unidad Militar de Emergencias trabaja en el sector 3.

La dirección técnica mantiene especial vigilancia sobre las zonas del monte del Frajal, La Carbonera y la Sierra de Santo Domingo, por el riesgo que supondría una eventual progresión del incendio hacia estos espacios.

En el sector 5, donde permanecen desplegados medios de Navarra, la noche ha transcurrido con tranquilidad y únicamente se han detectado pequeños puntos humeantes.

Durante la jornada está previsto un operativo de alrededor de 460 efectivos, con medios del Gobierno de Aragón, INFOAR, Unidad Militar de Emergencias, MITECO, Guardia Civil, Bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza, Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza, 061, Cruz Roja, Protección Civil y recursos desplazados desde Navarra, Castilla y León y la Comunitat Valenciana, entre otros organismos.La UME mantiene las secciones desplegadas en las posiciones asignadas, aunque durante la jornada se producirán relevos de personal, con la incorporación de un subgrupo procedente de Valencia y el regreso de otros efectivos a Madrid.

EVITAR ACCESOS NO AUTORIZADOS

La Guardia Civil mantiene el control de las poblaciones evacuadas, el tráfico y los accesos a la zona afectada. Desde el operativo se realiza un llamamiento expreso a la población para que no acceda a las zonas afectadas ni a los espacios naturales próximos al incendio. La presencia de personas ajenas al dispositivo puede poner en riesgo su propia seguridad y dificultar los trabajos de extinción.

La Unidad Pegaso está realizando también labores de vigilancia para localizar a posibles bañistas en la poza de Pígalo, así como a otros visitantes, y advertirles de la prohibición de acceder a la zona.

LLAMAMIENTO CONTRA LOS BULOS

El Gobierno de Aragón ha desmentido además la información difundida en redes sociales en la que se solicita ayuda externa para colaborar en las labores de extinción. En estos momentos, los medios movilizados son suficientes y el operativo se encuentra coordinado por los servicios de emergencia.

Desde el CECOPI se recuerda que la difusión de bulos puede generar confusión y dificultar el trabajo de los efectivos, por lo que se recomienda consultar únicamente los canales oficiales y no compartir información que no haya sido previamente verificada.

Las localidades de Orés, Asín, Luesia, Malpica de Arba y Uncastillo continúan evacuadas. Durante la noche se completó sin incidencias el traslado de las personas que permanecían alojadas en el pabellón de Ejea de los Caballeros.

Las personas evacuadas han sido reubicadas en cuatro puntos de alojamiento situados en Ejea de los Caballeros, Sádaba, Tauste y Huesca, con la coordinación de Cruz Roja y los servicios sociales.Los residentes de los centros de mayores que fueron evacuados permanecen realojados y se encuentran en buen estado. El Instituto Aragonés de Servicios Sociales reforzará a partir de este lunes el personal destinado a su atención.

El operativo mantiene la organización de convoyes controlados a Asín y Orés para que los vecinos puedan acceder puntualmente a sus viviendas, comprobar su estado y recoger los bienes necesarios, siempre que las condiciones de seguridad lo permitan.

El dispositivo está permitiendo algunos accesos controlados a explotaciones ganaderas para supervisar a los animales y atender sus necesidades. Durante este domingo se elaborará con los alcaldes un listado de las granjas afectadas para organizar nuevos accesos de forma coordinada y segura. Bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza mantienen dispositivos en Malpica de Arba y Asín.

Además, trabajan en el llenado de los depósitos municipales y en la reposición de agua en balsas de explotaciones ganaderas para garantizar el abastecimiento de los animales.

CINCO CARRETERAS CORTADAS

Las cinco carreteras afectadas continúan cortadas. Próximamente comenzarán las inspecciones para conocer su estado y valorar las condiciones necesarias para su reapertura.

Permanecen cerradas la A-1204, entre Farasdués y Luesia, entre los puntos kilométricos 13 y 32; la A-1202, entre Layana y el cruce con la A-1203, en Biel, entre los puntos kilométricos 74 y 34; la ZP-1301, entre Uncastillo y Biota, entre los puntos kilométricos 6 y 22; la ZP-1303, entre Asín y Orés, entre los puntos kilométricos 0 y 6; y la ZP-1403, entre Sos del Rey Católico y Uncastillo, entre los puntos kilométricos 2,5 y 16.

En cuanto al suministro eléctrico y las comunicaciones, Endesa no ha comunicado nuevas incidencias durante la mañana, mientras Telefónica ha resuelto las incidencias registradas en Uncastillo, donde el servicio ha quedado restablecido. En Luesia continúan los trabajos para recuperar el servicio de internet de los aproximadamente 229 clientes que permanecen afectados.

PREVISIÓN METEOROLÓGICA

Durante la mañana predominará el viento de componente sur y sureste, que irá rolando progresivamente a suroeste. Las intensidades serán, en general, inferiores a las registradas durante los días anteriores y no se espera que las rachas superen los 30 kilómetros por hora.Las mayores intensidades se prevén entre las 10.00 y las 14.00. Durante la tarde predominará el viento de suroeste y, alrededor de las 21.00, se producirá una entrada de viento norte que podría prolongarse durante aproximadamente tres horas, antes de volver a un viento flojo de componente sureste.

La humedad relativa ha registrado una buena recuperación nocturna, con valores de entre el 70% y el 80%, aunque durante las horas centrales del día podría descender hasta el entorno del 15 % al 20 %.Las temperaturas máximas se situarán entre los 35 y los 37 grados. Las temperaturas continuarán aumentando durante los próximos días y podrían llegar a los 38 grados.

La previsión no descarta la formación de pirocúmulos, por lo que se mantendrá un seguimiento continuo de la evolución atmosférica y de su posible influencia sobre el comportamiento del incendio.