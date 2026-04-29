Azcón insiste en que la prioridad nacional se aplicara conforme a "la legalidad vigente"

El presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, durante la segunda sesión del debate de investidura. - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha aseverado este miércoles, en la segunda jornada del Pleno de investidura que celebran las Cortes autonómicas, que el principio de prioridad nacional, que contempla el acuerdo PP-Vox, se aplicará conforme a "la legalidad vigente".

En su intervención, en respuesta a la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, el candidato ha insistido en que la aplicación de esta medida del acuerdo se fundamentará en "el arraigo real y verificable con el territorio", de forma que "no se exige ninguna nacionalidad", lamentando que los socialistas tildan a PP y Vox de "racistas y xenófobos".

El pacto PP-Vox "va a ser bueno para Aragón" y va a cumplir con las condiciones de "legalidad, competencia y mínimo común denominador", prometiendo que ningún expediente irá al Consejo de Gobierno sin el informe favorable de los letrados de la Comunidad Autónoma, tras lo que ha recalcado que el acuerdo se llevará a término cumpliendo las competencias de la Comunidad Autónoma.

"Hago el mismo discurso porque ustedes hacen el mismo discurso, el discurso del miedo, diciendo a los aragoneses que se avecinan las siete plagas de Egipto", lo que ya escuchó en su etapa de alcalde de Zaragoza, restando valor a sus críticas sobre "la privatización de la sanidad, lo que defendió en la campaña electoral y ha vuelto a defender hoy", haciendo notar que "la realidad son los hechos, no las profecías".

EL PP HA GANADO LAS ELECCIONES

El candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón ha expresado que este es el debate de investidura, "sobre quién ha ganado y quién ha perdido", considerando que esta es una investidura "histórica" porque su candidatura cuenta con el respaldo de 40 diputados de PP y Vox.

"Sus diputados le van a aplaudir antes de que hable, pero luego en las urnas obtiene el peor resultado de la historia", ha espetado Azcón a Alegría, añadiendo que desconoce cuánto tiempo va a estar en las Cortes de Aragón.

"Alegría quiere decirnos hoy que quien ha perdido las elecciones va a decir a quien las ha ganado lo que tiene que hacer en el futuro", se ha quejado Azcón, para quien "todo no estaba tan mal", añadiendo que el PP cumplirá con su programa electoral.

Jorge Azcón ha preguntado a los socialistas si van a reflexionar sobre "el peor momento" del PSOE, que ha pasado de 23 a 18 escaños en el Parlamento aragonés, ha recordado que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, dijo tras las elecciones autonómicas que Alegría "no ilusiona" y ha considerado que Alegría "es la portavoz de las mentiras" y durante la campaña ha mentido, comparándolo con su etapa de portavoz del Ejecutivo central.

"A usted no le para nada con tal de seguir mintiendo". También ha dicho que Alegría "tiene un serio problema de coherencia" y que no ha venido a Aragón a defender a los aragoneses ni al PSOE, sino que su "prioridad" es "defender el Gobierno de Pedro Sánchez" y "cree que ser la portavoz del PSOE en las Cortes es continuar siendo la portavoz del Gobierno de España".

"Nunca tomaré una decisión que vaya contra los aragoneses, este Gobierno va a gobernar pensando en todos los aragoneses y usted lo que va a hacer es seguir defendiendo al Gobierno de España y seguir levantando el muro que levantó el presidente del Gobierno de España", ha aseverado.

Azcón ha preguntado a Alegría "qué hubiera hecho" para no convocar elecciones, echando en cara que Sánchez "se tuvo que juntar con toda la reala de independentistas con tal de aferrarse al poder".

"Usted viene una vez más a contarnos qué va a ocurrir en el futuro", lo que ha conducido al PSOE "al peor resultado de su historia", ha reprochado Azcón a Alegría, asegurando que "cada vez les cree menos gente".

"Nos van a enseñar a ganar los que han perdido", ha ironizado el candidato, enfatizando que "las elecciones siempre son una solución", afirmando que Alegría "está dispuesta a gobernar sin presupuestos" y él no, observando que Pedro Sánchez no ha aprobado los presupuestos generales del Estado en los últimos años.

Azcón ha mencionado "el debate del politiqués", en referencia "al debate del diputado arriba, diputado abajo, un consuelo para el PSOE", haciendo notar que va a ser el próximo presidente de la Comunidad Autónoma. Respecto a que las decisiones se toman en Madrid, ha dicho que "le dijo la sartén al cazo" y le ha pedido que "no se dé hachazos en el pie".

También ha opinado que Alegría "confunde la parálisis del Gobierno con un Gobierno en funciones" --con competencias limitadas--, apuntando que Pedro Sánchez fue investido en noviembre de 2023 tras las elecciones de julio de aquél año.

"COHERENCIA"

"Este es un debate sobre la coherencia de lo que han hecho unos y otros" y Alegría tiene "aversión por la verdad", aseverando que desde el primer día trabajarán "con el mismo entusiasmo e ilusión" que el primer día.

Le ha recomendado que dé una imagen "más democrática", proclamando que él convoca elecciones porque cree en la democracia y le ha preguntado qué otras opciones tenía aparte de gobernar con Vox. Ha defendido la concertación del bachillerato, una promesa electoral del PP y Vox, también la libertad en la educación, señalando que la concertación del bachillerato no se hizo antes con los votos del PSOE porque convocó elecciones, ya que Alegría estaba dispuesta a aprobar los presupuestos con esta medida. "No hay una alternativa a este Gobierno porque usted no es de fiar", le ha espetado Azcón a Alegría, añadiendo que se siente orgullosa de haber sido ministra de Pedro Sánchez, pero "los aragoneses no tanto".

También ha opinado que el tiempo que Alegría permanecerá como portavoz parlamentaria del PSOE en las Cortes "es discutible" porque "no se caracteriza por acabar los trabajos, va a los sitios y a mitad le surgen otras prioridades", recordando que en el Ayuntamiento "abandonó a los siete meses" y en la Delegación del Gobierno en Aragón estuvo solo un año.

"Que siga siendo, o no, portavoz va a depender de Sánchez" porque lo seguirá siendo "mientras Pedro Sánchez siga siendo el presidente" del Gobierno de España y cuando deje el cargo habrá "un cambio muy importante en el PSOE", preguntándose si el próximo secretario general federal "va a seguir confiando en la portavoz de Sánchez".