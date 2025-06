Azcón insta a Alegría a rectificar y pedir perdón "por mentir para intentar desacreditar a la Guardia Civil"

EJEA DE LOS CABALLEROS (ZARAGOZA), 2 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón ha considerado "extraordinariamente preocupante" que distintos ministros del Gobierno de España mientan para intentar desacreditar a la Guardia Civil y le ha pedido expresamente a Pilar Alegría que rectifique y pida perdón tras acusarla de difundir una información falsa sobre una trama de un exagente de la UCO para atentar contra el presidente Pedro Sánchez.

"Es mentira, directamente mentira. No tiene otro nombre, no es bulo, no es fango, es mentira. Y que el Gobierno de España, de forma coordinada, esté hablando de mentiras cuando los propios medios de comunicación que lo difundieron han reconocido que son mentiras, que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad, es extraordinariamente preocupante", ha considerado.

A preguntas de los medios de comunicación, el presidente aragonés ha considerado este asunto "extraordinariamente grave" y, a su juicio, es "otro signo del deterioro en el que se encuentra el gobierno de España en este momento".

"No puede ser que la propia portavoz del Gobierno de España se dedique a utilizar mentiras con objetivos políticos y en este caso para intentar desacreditar a la Guardia Civil", ha sentenciado.