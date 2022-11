Azcón le dice a Lambán, sobre la sedición, que hacer lo contrario de lo que se dice es "cinismo"

ZARAGOZA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, le ha dicho al presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, que sobre el delito de sedición tiene dos posiciones políticas la suya y la del partido, el PSOE, y "eso se llama cinismo", que es "decir una cosa y cuando llega la hora de la verdad hacer la contraria".

De esta forma, se ha referido a las declaraciones del secretario general del PSOE Aragón y presidente de la comunidad autónoma, Javier Lambán, quien el pasado viernes reconoció que su rechazo a la supresión del delito de sedición es una posición "en minoría" en su partido, ya que cree que el Estado debería protegerse "más y mejor" frente a los independentistas, pero cuando advirtió de que jamás se supeditaría a la estrategia del PP.

Azcón se ha preguntado hasta donde está dispuesto el PSOE y, en concreto, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a "aferrarse para seguir en la Moncloa".

Ha criticado al PSOE al argumentar: "Se cree que los españoles somos tontos y no tenemos memoria y que nos vamos a olvidar de que ya indultaron a los golpista y ahora quieren rebajar las penas por sedición" y también por el delito de malversación si los que roban a los contribuyentes "si son de los suyos".

El alcalde ha realizado estas declaraciones durante su intervención en el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza al final del debate sobre una moción conjunta del PP y Cs sobre este delito.

Azcón ha opinado que la portavoz del PSOE en el Consistorio, Lola Ranera, "no se atreve" a intervenir en este debate porque los concejales del PSOE "defienden la derogación del delito de sedición y la modificación del delito de malversación, como también defiende los pactos con Bildu, que son los herederos de ETA".

"Ese es el PSOE de Zaragoza, el que defiende a los que roban siempre que sean socios del PSOE --ha continuado Azcón-- y el que defiende modificar la Constitución, que debe estar por encima de todo lo demás. Hay sitios con cinismo y aquí --el Ayuntamiento-- se vota en función de lo que defienden, pero se les caerá la cara de vergüenza porque quedará en las actas del salón de plenos".

"MÁS ALLÁ DEL CONFLICTO POLÍTICO"

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado con los votos del PP, Ciudadanos y VOX una moción conjunta del PP y Cs que insta al Gobierno de España y a los partidos que lo sustentan a que retiren de manera inmediata la iniciativa parlamentaria presentada y a que no lleven a cabo ninguna modificación del Código Penal que suponga derogar el delito de sedición.

Asimismo, se pide al Gobierno de España a que "cumpla, acate y respete" la Constitución Española, en la que no tiene cabida la sedición y los referéndum ilegales y sobre todo a ratificar el artículo 2 de la misma.

La portavoz de Cs y vicealcaldesa de Zaragoza, Sara Fernández, ha dicho que el conflicto de Cataluña va más allá del conflicto político porque "atenta" contra el Estado de Derecho y la protección que había y ante eso la formación naranja "no puede estar parada". "Hay un interés de Sánchez, del PSOE y de Lambán, aunque digan una cosa y luego hagan otra".

Ha rebatido que la izquierda diga que Europa pide eliminar el delito de sedición, ya que en Alemania la sedición equivale a rebelión, con hasta cadena perpetua, y en Francia, también; mientras que en Italia se recogen 12 años de cárcel por participar en la sedición. "No intenten engañarnos", ha reclamado.

"El separatismo --ha recordado-- seguirá intentándolo, lo ha dicho y al PSOE le da igual, pero no nos vamos a callar porque no todo vale, como tampoco echar a la Guardia Civil de Navarra".

"A DEMANDA DE LOS DELINCUENTES"

El portavoz del grupo municipal de VOX, Julio Calvo, ha comentado que ni en el peor de los sueños "uno podría imaginar que nos gobernara ERC y Bildu". Ha lamentado que con esta derogación ya no exista la sedición, sino que sean desórdenes públicos. "Cuando alguien miente y sabes que miente y él también, revela que no te tiene respeto. Ha asumido el papel de marioneta de Bildu y eso nos humilla todos".

Uno de los pilares de la democracia es el derecho y Sánchez "modifica las leyes a demanda de los delincuentes". "Esta mentira de que nos homologan a Europa saben que es rigurosamente falsa". "Este asunto de la sedición --ha recalcado-- es un paso más en el desmantelamiento del Estado, que nos dejan inermes ante los enemigos del Estado".

El portavoz del grupo municipal de Podemos, Fernando Rivarés, ha señalado que la diferencia con los grupos de la derecha es creer o no en "salidas pactadas". Es importante y positivo para "homologar" el Código Penal al resto de países europeos y la democracia "será mejor" porque se "gana en derechos y se avanza en el camino para desjudicializar conflictos políticos".

Ha opinado que es "muy buena noticia" que se haya derogado el delito de sedición para avanzar en desjudicializar el conflicto en Cataluña, que necesita una "salida por vías políticas, que es la única posible". En la izquierda, ha considerado, "toca cerrar filas porque se toman decisiones progresistas para avanzar en la democracia".

ABSOLUTISMO

El portavoz del grupo municipal de Zaragoza en Común, Pedro Santisteve, ha dicho no entender que VOX "esté anclado en el absolutismo o que el PP sea retrógrado y encarne lo más reaccionario de la España que no asumió las conquistas de la revolución francesa, pero que Ciudadanos, que van de liberales, planteen esta moción, es curioso".

Santisteve se ha preguntado por qué no se pueden hacer referéndum o reformar la Constitución para estimar "que igual se habla de la monarquía y no tiene tango apoyo como en los años 70 cuando nos la impuso Franco". A su parecer, en España hay un "arrastre de déficit democrático" y ha confiado en que el PP "no tenga miedo al diálogo y la negociación".

La consejera municipal de Hacienda, María Navarro, del PP, ha instado a la izquierda a que digan qué países tienen menores condenas por sedición. "Han bajado las penas en el Código Penal para pactar los presupuestos y que Sánchez siga gobernando hasta el final de la legislatura", para reconocer que el presidente del Gobierno de España ha sido "hábil en negociarlo en una situación económica complicada", pero ha advertido de que el PP "no se va a quedar callado". "Estos atentados al Estado de Derecho no se pueden permitir", ha enfatizado.

El concejal del PSOE, Alfonso Gómez, ha preguntado cuál es el descrédito por la derogación del delito de sedición, cuando se ha aprobado por el Congreso y se ha preguntado "quienes se creen los concejales de la derecha del Ayuntamiento de Zaragoza para cuestionar a los representantes de la Cámara Baja". A Cs le ha dicho que son la muleta de la derecha para gobernar y "no pueden convertirse en cómplices".

Ha argumentado el voto en contra del PSOE porque "no va a participar en un acoso y derribo a un partido".