Azcón llama a lograr un "gobierno fuerte" para un "Aragón imparable"

El presidente del PP Aragón y candidato a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón, en el acto político de este domingo en Zaragoza. Detrás, las alcaldesas de Zaragoza y Huesca, Chueca y Orduna, la vicepresidenta Vaquero y el presidente provincial Celma. - PP ARAGÓN

ZARAGOZA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP Aragón y candidato a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón, ha apelado a lograr en las urnas del 8F un "gobierno fuerte" para un "Aragón imparable", lema de su campaña en un primer mitin en el que ha instado a los suyos a "no confiarse" y contar "la verdad" de una gestión de la que ha sacado pecho asegurado que ha permitido "mejorar" los servicios públicos en un momento "histórico" para la Comunidad.

Impulsado por el vigorizante 'Don't stop me now' de Queen, el Partido Popular de Aragón ha reunido este domingo a cientos de alcaldes y alifiliados en el Hotel Petronila de Zaragoza para animarlos a trabajar por el objetivo de "ampliar la mayoría y la confianza de los aragoneses" porque el PP, ha asegurado Azcón, "es el único partido que va a gobernar para todos y en todo el territorio".

El líder de los populares en la Comunidad ha resaltado la "unidad" y "lealtad" que muestra su partido, el principal de la Comunidad porque "es el que mejor conoce y representa a los aragoneses", ha sostenido.

Una condición que a su juicio el PP se ha ganado "por méritos propios" tras "darle la vuelta a la política" de la Comunidad y después de dos años y cuatro meses de gobierno que les permiten ahora en la campaña salir "a contar la verdad".

"No tenemos que inventarnos nada, no tenemos que mentir, ni estrujar los datos, ni contar bulos porque hemos aprovechado el tiempo y estamos cambiando a Aragón a mejor", ha asegurado antes de proclamar "alto y claro" que "los que defendemos y mejoramos los servicios públicos en Aragón somos nosotros".

Así, ha repasado datos como la reducción de las listas de espera quirúrgicas "en más de un 26%", el incremento de profesionales en la sanidad y "los 4.000 aragonés más que hoy reciben la dependencia" así como la reducción de los plazos para la concesión de la ayuda, además de "los más de 2.000 profesores más" con los que cuenta la Comunidad, que ya no es la que peor paga a su maestros.

"Hay algunos que quieren que en estos dos años y cuatro meses hayamos solucionado todo lo que otros dejaron durante años sin solucionar", ha lamentado.

Pero en todo caso ha subrayado que el cambio que vive Aragón es "histórico". Para ello ha echado mano de la cifra de los 70.000 millones de euros en inversiones anunciadas en la Comunidad, que esta vez se ha mostrado convencido de que se elevará "a más de 75.000 millones antes de que votemos", máxime tras darse a conocer un nuevo proyecto de centro de datos de Amazon Web Services en La Puebla de Híjar (Teruel), "el proyecto de inversión más importante en la historia económica de la provincia de Teruel", ha valorado.

Y también ha sumado a sus argumentos los datos de crecimiento que contempla Ibercaja para la economía aragonesa, la bajada del desempleo y el incremento del número de habitantes: "Cuando en Aragón tradicionalmente hablábamos de que la gente se iba porque no había oportunidades, en estos dos últimos años la población se ha incrementado y más personas vienen a Aragón a empezar un proyecto de vida porque hay trabajo, prosperidad y oportunidades"

Frente a esa hoja de servicios ha situado el desempeño en esta precampaña de la candidata socialista, Pilar Alegría, a la que ha reclamado que "no se invente lo que está pasando en Aragón": "Va a ser muy difícil, pero quiero pedirle que en esta campaña deje de mentir", le ha instado tras recuperar la polémica de este sábado entre PP y PSOE por la falta de vivienda en la localidad turolense de Escucha, de la que ha responsabilizado a su alcalde --socialista--.

Un caso que le ha servido a Azcón para reprochar a Pilar Alegría lo poco que se prodiga en entrevistas en los medios de comunicación: "Yo todas las semanas doy varias porque puedo responder las preguntas y porque no tengo nada que esconder. Porque, ha considerado, cuando tú no das entrevistas es porque tienes algo que esconder".

Por eso le ha pedido a Alegría "que deje de mentir y que empiece a contestar preguntas, a ir a los medios de comunicación y enfrentarse a los periodistas, que le preguntarán por lo que ha mentido, por lo que ha hecho en Aragón siendo ministra, por el parador de Teruel y por esa foto con un acosador sexual".

Azcón ha abundado en su crítica hacia su principal adversaria política abordando la propuesta socialista del modelo de financiación autonómica con ese principio de ordinalidad garantizado únicamente para Cataluña.

"Es desigualdad, es el mayor ataque a la solidaridad entre la gente porque significa que aquellas comunidades autónomas ricas se quedan con más dinero, las que más dinero recaudan son las que van a tener mayores presupuestos", ha valorado el líder de los populares en Aragón para quien se trata del "precio político que el PSOE está dispuesto a pagar por seguir estando en la Moncloa".

"UN RING DE BOXEO" CON PAGE Y BARBÓN

Reiterando de manera exacta las palabras utilizadas este sábado en la presentación la lista del PP por Zaragoza, Azcón ha advertido de que "si Pilar Alegría está dispuesta a arrodillarse y a humillarse con los independentistas, el PP y los aragoneses no".

En ese sentido, y tras recordar que la cita de los barones populares del próximo domingo 18 en Zaragoza para escenificar un frente común contra el acuerdo del PSOE y ERC, se ha planteado si Alegría podría organizar en la capital aragonesa un acto para hablar de financiación autonómica con los presidentes García Page y Barbón. "Un ring de boxeo sería poco, al lado de lo que pasaría", ha bromeado antes de proponer a la candidata socialista que, "si de verdad cree que la financiación es tan buena, que Salvador Illa en estas elecciones venga a explicarle a los aragoneses la financiación".

Algo que ha considerado resultará "imposible" porque "los aragoneses no somos tontos y entendemos perfectamente la desigualdad, la insolidaridad y lo que significa el agravio que el PSOE quiere cometer con Aragón".

"Hay que tener desfachatez en plena precampaña electoral en Aragón para hacer que el debate de la financiación sea el principal. Eso es lo que le importa a Pedro Sánchez el PSOE en Aragón. Lo único que le importa es seguir tapando sus escándalos de corrupción", ha reflexionado antes de defender que se tengan en cuenta criterios como la despoblación, la superficie del territorio y la dispersión a la hora de calcular el coste de los servicios y que a su juicio no se contemplan como debieran en la propuesta presentada por la ministra María Jesús Montero.

Una "injusticia" ante la que ha acusado a Pilar Alegría de "estar dispuesta a venderse" porque "Aragón no le importa nada y ha venido como una más de las ministras del equipo de Sánchez que manda a las comunidades autónomas".

Por ello la reclamado para la socialista "la derrota más importante en la historia del PSOE".

CHUECA CRITICA A VOX: "NO SON DE FIAR"

En cambio, Azcón ha eludido mencionar directamente a Vox y solo ha parecido aludir veladamente a la formación de Santiago Abascal a la hora de defender la necesidad de un presupuesto: "Necesitamos aprobar presupuestos, aprobar leyes, seguir mejorando Aragón y no partidos políticos dispuestos a pensar en sus intereses partidistas y a bloquear la Comunidad autónoma. Eso también se vota el 8 de febrero", ha reclamado.

La crítica a la formación situada a su derecha se la ha dejado a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, cuyo consistorio se ha quedado de momento sin presupestos tras la ruptura escenificada en rueda de prensa por los concejales de Vox tras meses negociando las cuentas.

"No son de fiar. Se llaman de derechas pero ya no sabemos lo que son. Todos sabemos por qué Vox bloquea y paraliza, porque no saben gestionar, porque no han gobernado nunca, porque cuando tuvieron la oportunidad se fueron corriendo. Simplemente son unos irresponsables teledirigidos desde Madrid para sembrar el caos", les ha acusado la regidora popular.