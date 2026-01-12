Azcón: "Me preocupa que Pilar Alegría se quede sola en el PSOE defendiendo a los independentistas"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, atiende a los medios de comunicación este lunes en el Patio de la Infanta de Fundación Ibercaja. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha expresado su preocupación porque la secretaria general del PSOE Aragón y candidata en las elecciones autonómicas del 8F "se quede sola defendiendo en el PSOE a los independentistas y un modelo de financiación que va contra los intereses de Aragón", cuando observa que hay otros candidatos y presidentes socialistas que defienden los intereses de sus comunidades autónomas

"Veo que hay candidatos del PSOE, como el de Castilla y León, que se posicionan en contra de su propio partido para defender la posición que le interesa a su Comunidad autónoma. Y oímos las declaraciones de los presidentes de Castilla-La Mancha y de Asturias y del secretario general de Castilla-León defendiendo a su comunidad", ha apuntado el presidente aragonés.

Azcón se ha referido a esta cuestión a preguntas de los medios de comunicación ante los que ha avanzado que Aragón acudirá a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera del próximo miércoles con una propuesta "de justicia".

"Aragón va a exigir justicia, que creo que es lo que no está haciendo el PSOE", ha considerado Azcón, que ha insistido en que la ordinalidad "significa tratar a unos mejor que a otros y los aragoneses no vamos a permitir que se nos trate de segunda".