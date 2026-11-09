Azcón: "El mero hecho de que Europa reconozca como estratégica la Travesía Central Pirenaica es un antes y un después"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, durante su intervención de este lunes en la que ha destacado la inclusión de la Travesía Central Pirenaica en el próximo presupuesto de la Unión Europea. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Travesía Central Pirenaica (TCP) volverá a figurar en los presupuestos de la Unión Europea después de que la Comisión de Transportes del Parlamento europeo haya aprobado su inclusión entre los cinco tramos ferroviarios españoles que se incorporarán al próximo mecanismo financiero plurianual. El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha calificado el acuerdo de "histórico" y ha subrayado que el reconocimiento de la importancia estratégica de esta conexión supone "un antes y un después" para el futuro económico de la comunidad.

"Este es un acuerdo histórico. La Travesía Central Pirenaica vuelve a estar en el presupuesto de la Unión Europea. Y eso para los aragoneses tiene un impacto espectacular en el futuro", ha manifestado Azcón durante su comparecencia de este lunes, tras una reunión con expertos y técnicos para analizar la situación ferroviaria en España y sus consecuencias para Aragón.

El presidente autonómico ha explicado que la propuesta aprobada por la Comisión de Transportes contempla la incorporación de cinco tramos de la red ferroviaria española al próximo presupuesto europeo, dentro del mecanismo financiero plurianual y del programa 'Conectar Europa'. Entre ellos figura la Travesía Central Pirenaica, una infraestructura que Aragón lleva años reivindicando para mejorar las conexiones ferroviarias entre la Península y Francia a través de los Pirineos.

UN RECONOCIMIENTO ESTRATÉGICO PARA ARAGÓN

Más allá de las futuras aportaciones económicas, Azcón ha incidido en la relevancia del propio reconocimiento europeo y en el cambio que representa respecto a la situación de los últimos años. "Después de los años en los que se abandonó la Travesía Central Pirenaica en los presupuestos de la Unión Europea y eso creo que es una noticia histórica", ha señalado.

En este sentido, ha precisado que todavía no se conocen las cantidades concretas que podrían destinarse al proyecto. Ha remitido al eurodiputado del Partido Popular, Borja Giménez Larraz, miembro de la Comisión de Transportes, para conocer los detalles de la propuesta, aunque ha insistido en que la principal novedad es que Europa vuelva a conocer la necesidad de respaldar esta conexión.

"Cuanto más dinero es evidente que es una mejor noticia, pero el mero hecho de que se reconozca como estratégica la necesidad de que Europa destine dinero a esa Travesía Central Pirenaica significa un antes y un después respecto de la posición que tenía nuestra comunidad", ha afirmado.

UNA INFRAESTRUCTURA PARA LA LOGÍSTICA Y LAS MERCANCÍAS

Azcón ha vinculado el desarrollo de esta infraestructura con las posibilidades de crecimiento económico de Aragón, en especial por su capacidad para reforzar el transporte de mercancías y la actividad logística. A su juicio, la conexión transpirenaica permitiría ampliar las alternativas ferroviarias hacia Europa y aliviar la presión sobre los corredores situados en los extremos de la Península.

"El día que la Travesía Central Pirenaica se convierta en una realidad, las empresas, la logística, el desarrollo de las mercancías en nuestra comunidad tendrá un crecimiento exponencial", ha sostenido. El presidente ha considerado que se trata de una infraestructura "absolutamente necesaria" para una Comunidad que aspira a consolidar su posición como nodo logístico.

En su intervención, ha recordado que los dos corredores ferroviarios de los extremos peninsulares se encuentran saturados y ha defendido que Aragón debe seguir apostando por una conexión alternativa a través de los Pirineos. "Cambiaría no solamente la logística, sino a nuestra comunidad autónoma", ha asegurado.

RECUPERAR LAS CONEXIONES CON FRANCIA

La inclusión en el mecanismo europeo se enmarca, según ha detallado Azcón, en la voluntad de su Ejecutivo de recuperar las conexiones transfronterizas entre Aragón, España y Francia. El presidente ha citado como ejemplo la reciente conmemoración de la apertura del túnel de Bielsa, después de 50 años, para reivindicar la posibilidad de impulsar nuevas infraestructuras de comunicación a través de la cordillera.

"Si hace 50 años se pudo abrir ese túnel y, por lo tanto, trabajar en él desde hace mucho más, hoy es absolutamente factible que Canfranc vuelva a ser una realidad y que empecemos a trabajar y que sigamos reivindicando esa Travesía Central Pirenaica", ha declarado.

Por último, ha garantizado el respaldo del Gobierno de Aragón a las conexiones que puedan beneficiar a la Comunidad, tanto para el transporte de mercancías como para el de viajeros, aunque ha remarcado la especial importancia del primer ámbito. "Todas y cada una de las conexiones, sea en mercancías, especialmente en mercancías, pero también en pasajeros, que beneficien a la comunidad autónoma, van a ser apoyadas de forma indubitada por parte de este Gobierno", ha concluido.