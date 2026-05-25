Azcón: "El nuevo Hospital de Alcañiz sitúa la asistencia hospitalaria del Bajo Aragón en el siglo XXI y atrae talento"

El presidente Azcón visita el nuevo Hospital de Alcañiz. - FABIÁN SIMÓN

ALCAÑIZ (TERUEL), 25 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha visitado este lunes las instalaciones del nuevo Hospital de Alcañiz. Durante el recorrido, el presidente Azcón ha destacado que la nueva infraestructura "sitúa la asistencia hospitalaria del Bajo Aragón en el siglo XXI y ha logrado atraer talento".

En este sentido, este hospital comenzó a recibir pacientes el 30 de junio del año pasado y, desde entonces, ha experimentado un crecimiento progresivo y sostenido en su actividad asistencial.

El Servicio de Urgencias y los quirófanos del nuevo hospital de Alcañiz comenzarán a funcionar el próximo martes, 2 de junio. En el caso de las urgencias, lo harán a partir de las 9 de la mañana. Desde ese momento, este tipo de asistencia ya no se ofrecerá en el hospital viejo.

Por su parte, las primeras operaciones se realizarán en el nuevo hospital el mismo día. Serán operaciones de urgencia, mientras que las programadas se iniciará la semana siguiente, a partir del 8 de junio. Por lo que se refiere a la hospitalización, el mismo día 2 se iniciará el traslado de los pacientes, que se concluirá en los tres días siguientes, de forma que la semana que viene el cien por cien de los pacientes ingresados serán atendidos en el nuevo hospital.

"Hoy mismo comienzan a prestarse las consultas externas de Traumatología y Pediatría. Y en junio lo harán las de Otorrinolaringología, Tocología, Ginecología, Anestesia y Salud Mental, así como los tres nuevos hospitales de día que ya he mencionado. Esto supone que el próximo 16 de junio, con el inicio de la actividad de extracciones de sangre en estas instalaciones, los pacientes dejarán de acudir de manera definitiva al viejo hospital", ha explicado el presidente del Gobierno de Aragón.

También se han acometido importantes mejoras en tecnología y equipamiento sanitario. Entre ellas destaca la implantación de la cirugía robótica en el nuevo hospital de Alcañiz, que podrá comenzar a utilizarse a finales de este año.

Asimismo, se han invertido cerca de 4,4 millones de euros en el Servicio de Radiodiagnóstico, que desde noviembre de 2025 incorpora para la sanidad pública del Bajo Aragón una resonancia magnética y un densitómetro, pruebas que hasta entonces se realizaban de forma externalizada.

A ello se suma la puesta en marcha de la unidad de hemodiálisis de gestión pública al 100%, anteriormente externalizada, que funciona desde marzo con 21 puestos. "La sanidad pública del Bajo Aragón refuerza su calidad y capacidad asistencial gracias a una apuesta clara de este Gobierno de Aragón por su modernización y fortalecimiento" ha enfatizado Azcón.

Además, la primera semana de junio se van a prestar ya en el nuevo hospital las Consultas de Oftalmología, Otorrinolaringología, Ginecología y Tocología, Anestesia y Salud Mental.

"Para hacer frente a todas estas mejoras, el hospital cuenta con cerca de 890 trabajadores. Porque este nuevo hospital también ha creado empleo. Las nuevas contrataciones se han producido desde su puesta en marcha, en junio de 2025, cuando ya generó 15 nuevos puestos. Ahora, se han alcanzado unas 51 nuevas contrataciones", ha subrayado el líder del Ejecutivo.

PUESTA EN MARCHA PROGRESIVA

Desde su entrada en servicio, en el nuevo hospital de Alcañiz ha ido incremento de forma progresiva la actividad. En concreto, ofrece el servicio de Salud Laboral, y el de Rehabilitación, el de Radiodiagnóstico, que ha permitido dotar, por primera vez, a la sanidad pública de este sector, de una resonancia magnética y de un densitómetro.

Además, ya atiende en sus instalaciones las consultas de Cardiología, Digestivo, Rehabilitación, Endocrinología, Reumatología, Medicina Interna, Medicina Preventiva, Dermatología, Neurología, Neumología, Nefrología, Hematología, Cirugía General, Urología y Oncología Radioterápica.

Igualmente, se ofrecen los servicios de Citaciones y Admisión; Información y Atención al Usuario; Administración; Mantenimiento; Informática; Documentación clínica; Docencia y Limpieza.

El nuevo hospital triplica la superficie respecto al viejo al pasar de 18.429 a 53.241 metros cuadrados; crecen en casi un tercio el número de camas, con 41 más: de 137 a 178, a las que hay que sumar las 20 de hospitalización a domicilio, que ya existían. Se duplican quirófanos --de 3 a 6-- y los paritorios --de 2 a 4--.

"El ritmo inversor en el Hospital de Alcañiz del anterior Gobierno de izquierdas fue de 12,6 millones al año, mientras que el ritmo inversor de este Gobierno ha sido de 20 millones durante 2024 y 2025. Es decir, hemos aumentado la inversión anual en más del 60% respecto al anterior Ejecutivo. Porque la Sanidad es un pilar para el actual Gobierno de Aragón. Y lo estamos demostrando con hechos", ha destacado el presidente Azcón.

También se ha implementado la humanización de los espacios, con la colocación de vinilos en distintas salas, como lactancia, sala de espera de urgencias, sala de espera de pacientes de la planta baja, sala de acompañamiento y hospitales de día.

El nuevo edificio es sostenible y eficiente desde el punto de vista energético, ofrece simplicidad en las circulaciones para los usuarios y los profesionales y dispone de 550 plazas de aparcamiento en superficie, incluyendo zonas específicas para urgencias, personal, logística y visitantes. Y hay una veintena de plazas para vehículos eléctricos.

El nuevo Hospital de Alcañiz tiene una población de referencia de unas 73.000 personas, de 85 municipios y siete comarcas: las de Bajo Aragón, Bajo Aragón Caspe, Andorra-Sierra de Arcos, Bajo Martín, Matarraña, Maestrazgo y Cuencas Mineras.