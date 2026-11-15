Azcón pide a Alegría retirar el recurso contra la gigafactoría de baterías de Stellantis y CATL: "Es miopía política"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón; y la candidata del PP al Congreso por Zaragoza, Rocío Dívar, en Figueruelas (Zaragoza) - CHUS MARCHADOR

FIGUERUELAS (ZARAGOZA), 15 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha pedido a la secretaria general del PSOE-Aragón, Pilar Alegría, y a la alcaldesa de Pedrola, Manuela Berges, que retiren el recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) contra el PIGA (Plan de Interés General de Aragón) de la gigafactoría de baterías de Stellantis y CATL en Figueruelas (Zaragoza) para vehículos eléctricos.

"No tiene ningún sentido interponer recursos cuando no constaban las alegaciones, cuando no tienen ningún beneficio directo para sus municipios, lo que hace es perjudicar a los aragoneses", ha argumentado Azcón para añadir que Aragón "hoy se encuentra en un momento histórico de atracción de inversiones" y ha recalcado que el Gobierno de Aragón seguirá trabajando en esa dirección.

Precisamente, Azcón ha realizado estas declaraciones en la localidad de Figueruelas en un acto electoral con la candidata del PP al Congreso de los Diputados por Zaragoza, Rocía Dívar.

La realidad, ha descrito Azcón, es que el PSOE "dice no a todo y dice no a las inversiones estratégicas", ya sea en la automoción o en la tecnología que están llegando a la comunidad autónoma.

"Antes, el Partido Socialista pensaba que a las inversiones que creaban empleo había que ponerles una alfombra roja cuando ellos estaban en el gobierno. Ahora que en el gobierno está el Partido Popular, cuando vienen inversiones mucho más importantes de las que ellos fueron capaces de atraer se dedican a interponer recursos judiciales, a intentar boicotear el trabajo que se hace desde el gobierno", ha criticado.

En declaraciones a los medios de comunicación, Azcón ha abundado en que este recurso contencioso administrativo que el Ayuntamiento de Pedrola ha interpuesto contra una de las inversiones más importantes que en la historia van a llegar a la comunidad autónoma "es una "pésima noticia para la atracción de inversiones en todo Aragón".

"EL SANCHISMO"

No obstante, ha comentado que esta campa electoral brinda la oportunidad de ver la "verdadera naturaleza del sanchismo de saber qué es lo que de verdad le importa al PSOE, que no es el futuro que no es la prosperidad, sino que es sus propios intereses electorales antes que nada", ha observado.

"No todo vale para hacer política en una campaña electoral" ha sentenciado para añadir que "boicotear una de las inversiones más importantes en la historia de la comunidad autónoma lo que hace es demostrar la verdadera naturaleza del sanchismo, la verdadera naturaleza de aquellos que representan a Pedro Sánchez en esta comunidad autónoma".

Azcón ha querido recordar que el Ayuntamiento de Figueruelas, como el Ayuntamiento de Pedrola, "se van a ver directamente beneficiados de la atracción de esta inversión" de la gigafactoría porque el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) que se realiza en un único pago es la "bonificación que establecen esos proyectos de interés general de Aragón para que esas empresas puedan venir".

Además, durante todos los años que la fábrica esté en funcionamiento, tendrán inversiones millonarias en los impuestos que recaudan los ayuntamientos de actividad económica y en el Impuesto de Bienes Inmuebles. "No se puede boicotear el futuro de Aragón. No se pueden boicotear las inversiones estratégicas que vienen a nuestra comunidad autónoma pensando única y exclusivamente en su ombligo", ha afeado.

"Esto, por desgracia, lo hace Manuela Berges, que es una colaboradora directa de Pilar Alegría. La alcaldesa de Pedrola es la número dos del Partido Socialista en todo Aragón. Y lo que ocurre es que les molesta", ha deducido añadiendo que el PSOE "no quiere que Aragón avance con un gobierno del Partido Popular" y lo que "solo tiene un nombre, estrechez y miopía política".

Ha comentado que la fábrica de baterías será un hito sin precedentes, porque no solo consolida el actual empleo sino que los 4.000 millones de euros de inversión, generarán 4.000 nuevos puestos de trabajo y los que se añadirán a otras empresas auxiliares de la automoción en Borja, Mallén o Pedrola.

Otra crítica de Azcón a la alcaldesa de Pedrola es que "ha perdido 750.000 euros" de la Diputación Provincial de Zaragoza, mientras le pide al gobierno de Aragón "una inversión de 800.000 euros que nunca había pedido en las alegaciones de la fábrica de baterías".

Por eso, ha considerado que la alcaldesa de Pedrola va a tener que explicarles a sus vecinos "por qué antepone los intereses de su partido y por qué el electoralismo es más importante que la creación de puestos de trabajo en Pedrola".

A su parecer, es la "continuación de esa política del muro, de una política que solamente quiere dividir y enfrentar a los españoles".

Para Azcón, desde que Pilar Alegría ha llegado a Aragón, el PSOE "se ha instalado en el no a todo, no a aquello que beneficie a Aragón y a los aragoneses".

FINANCIACIÓN

Como ejemplo ha citado la atracción de inversiones, pero también ha sucedido, ha dicho, con "algo que tradicionalmente había generado un consenso importantísimo en la comunidad autónoma, como la financiación autonómica".

Al respecto, ha lamentado que el PSOE "se pone en contra de que la despoblación", un criterio "justo que necesita" Aragón que forme parte de los criterios con los que se reparten los impuestos de todos los españoles.

Su impresión es que la financiación autonómica es un "magnífico ejemplo de lo que se ha convertido el socialismo" que ha resumido en "romper con la igualdad pensando en un modelo de financiación de los servicios públicos a la medida de Esquerra Republicana de Cataluña y defendiendo ese modelo aunque perjudique a los aragoneses. Es una curiosa forma de entender el socialismo", ha concluido.

EL PP APOYARÁ AL TEJIDO PRODUCTIVO Y EL TALENTO

Por su parte, Rocío Dívar, ha dejado claro que con Feijóo se van de tomar decisiones pensando en los ciudadanos no en el interés del partido de turno.

"Va de fomentar la colaboración institucional entre administraciones, eso es lo que propone Alberto Núñez Feijóo con esta reconstrucción nacional en la que se resume nuestro programa. Va de apoyar a nuestro tejido productivo, no de abandonarlo, no de utilizarlo y mucho menos de ponerlo en riesgo como está haciendo el PSOE".

"Esto no ha sido un error, es una forma de gobernar que debemos cambiar urgentemente. Las elecciones van de los intereses de nuestros ciudadanos, de su futuro, de empleo, de talento, de prosperidad. Aquí no hablamos de eslóganes, aquí hablamos de hechos contrastados, solo tenemos que fijarnos en las políticas que lleva aplicando casi cuatro años el presidente Azcón en el Gobierno de Aragón y que están transformando nuestra economía de la mano de los sectores", ha asegurado la candidata del PP.

Aragón, está mirando al futuro de la mano de inversiones tan importantes como la gigafactoría de Stellantis y CTL y también en el sector tecnológico, que está llevando a Aragón "a la cima de la vanguardia, el empuje y la generación de oportunidades, de la mano del Gobierno de Aragón" en alusión al DAT Alierta que conjugará investigación, innovación, oportunidades, talento, empleo y futuro.

Otro ejemplo que ha citado son las inversiones del Grupo Costa en el Centro Logístico Agroalimentario den Villamayor, con una inversión de 896 millones de euros y una previsión de 5.300 puestos de trabajo, mayoritariamente de perfiles técnicos y muy ligada al desarrollo de biotecnología.

Por eso, el cambio es necesario, ha afirmado, "nosotros trabajaremos para que España cierre la brecha de productividad con Europa, apoyaremos el talento y la generación de empleo".

Por su parte, el presidente del PP-Zaragoza, Ramón Celma, ha insistido en seguir captando inversiones como hacen el Gobierno de Jorge Azcón, porque esas inversiones "generan empleo y asientan población en el territorio".