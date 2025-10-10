Azcón pide la dimisión de Alegría tras confirmar la UCO los "encuentros de carácter personal" de Ábalos en Teruel

ZARAGOZA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, considera que la ministra de Educación, FP y Deporte y portavoz del Gobierno de España, Pilar Alegría, "tiene un serio problema con la verdad" y "debería dimitir", después de haber negado en el Senado la existencia de una fiesta privada del entonces ministro José Luis Ábalos con varias mujeres en el Parador de Teruel, algo a lo que apunta ahora el último informe de la UCO de la Guardia Civil, en el que se constata el pago de billetes de tren "a favor de personas que mantuvieron encuentros de carácter personal" con el exministro en la capital turolense.

"La portavoz del Gobierno dijo que en Teruel no había pasado nada. Y creo recordar que le preguntaron sobre si estaría dispuesta a dimitir si se demostraba que en Teruel había habido una fiesta con prostitutas. Creo que la señora Alegría hoy tiene un serio problema con la verdad, un serio problema de credibilidad", ha expresado Azcón, en declaraciones a los medios de comunicación este viernes, en Zaragoza.

Ha continuado: "Las mentiras permanentes de la portavoz del Gobierno creo que es lo que le llevan a que tuviera que cumplir su palabra".

Jorge Azcón ha asegurado sentir "pena, tristeza e indignación" porque "Teruel y su parador no se merecen ser conocidos porque un ministro y un secretario de Organización del Partido Socialista montaran fiestas con prostitutas".