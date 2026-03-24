Azcón pide disculpas por sus comentarios sobre Pilar Alegría y María Jesús Montero

Archivo - El presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón. - Ramón Comet - Europa Press - Archivo

ZARAGOZA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, ha pedido "disculpas" esta tarde, en la red social 'X', por su "error" de realizar comentarios sobre la secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Esta mañana, Azcón ha dicho que Pilar Alegría es "físicamente más atractiva" que María Jesús Montero, a quien se le va a poner "mucha peor cara" tras las elecciones en Andalucía, convocadas para el 17 de mayo y a las que concurrirá como candidata socialista a la Presidencia de esa comunidad autónoma.

Azcón ha realizado estas declaraciones en un acto, que ha tenido lugar en Zaragoza, por los 25 años de El Confidencial, bajo el epígrafe 'Influencia y credibilidad en la era de la inteligencia artificial'.

Por la tarde, en 'X' ha afirmado: "Recientemente, la ministra Montero aludió a la apariencia física de Miguel Tellado, señalándolo por su calvicie. Yo hoy he cometido el error de hablar de su apariencia física sin darme cuenta que puede resultar ofensivo. Ella, con el habitual doble rasero del PSOE, no lo hizo con Tellado, pero yo sí reconozco mi error y pido disculpas".