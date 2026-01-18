Azcón (PP) advierte a Alegría (PSOE) de que "traicionar a Aragón tiene un precio"

1043678.1.260.149.20260118135037 El presidente de Aragón, Jorge Azcón, durante la clausura del acto de presentación de la 'Declaración de Zaragoza'. - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón y presidente del PP regional, Jorge Azcón, ha advertido este domingo a la secretaria general del PSOE autonómico y candidata a la presidencia de la Comunidad Autónoma en las elecciones autonómicas del 8 de febrero, Pilar Alegría: "Traicionar a Aragón tiene un precio".

Azcón ha intervenido en el mítin que ha protagonizado, en el World Trade Center de Zaragoza, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, donde todos los presidentes autonómicos de este partido han firmado la 'Declaración de Zaragoza' contra la propuesta de financiación autonómica del jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez.

Pilar Alegría lleva meses siendo secretaria general del PSOE Aragón y ha concedido una entrevista en la que ha afirmado que "Azcón ha fracasado", ha relatado Azcón, afirmando al respecto que "en estas elecciones le vamos a explicar cómo traicionar a Aragón tiene un precio" porque "ha venido a la Comunidad Autónoma a defender los intereses" de Pedro Sánchez y sus socios independentistas.

"Le vamos a explicar por qué lo que Sánchez está haciendo merece que el PSOE tenga el peor resultado en nuestra Comunidad Autónoma", ha considerado Azcón, quien ha prometido: "Vamos a trabajar duro". El PP explicará "qué hemos sembrado y qué vamos a cosechar en los próximos años" para "cambiar esta Comunidad Autónoma a mejor".

INVITACIÓN A ALEGRÍA

Ha recomendado a Pilar Alegría que invite a venir a Zaragoza al presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, como "invitado estrella" y "si le parece poco que se traiga a Junqueras", el líder de ERC.

"Lo que nos afecta a todos es la igualdad, la solidaridad y las oportunidades de todos los españoles", ha continuado Azcón, quien ha indicado que "Aragón se encuentra en un momento imparable", con inversiones empresariales anunciadas de 75.000 millones de euros, que aumentarán "la semana que viene", mencionando el proyecto de implantación de un centro de datos en La Puebla de Híjar, "la mayor inversión en la provincia de Teruel".

De esta forma, "estamos cambiando económicamente esta Comunidad Autónoma", con un PIB de unos 50.000 millones de euros y unas inversiones anunciadas de 75.000 millones: "Van a venir miles de jóvenes a trabajar", ha prometido, añadiendo que Aragón aspira a "aportar a la caja común", ya que "no queremos recibir, sino dar solidaridad".

"Cuando Aragón crezca mucho más que los demás, los aragoneses vamos a seguir defendiendo la igualdad y la solidaridad", ha proclamado Jorge Azcón, expresando que "hablar con un aragonés es absolutamente incompatible con hablarle de egoísmo".

MODELO DE ESTADO

Azcón ha enfatizado que cuando se habla de financiación autonómica también se habla de un modelo de Estado, es decir, que "esto va de decir que los aragoneses no estamos dispuestos a arrodillarnos ante socialistas ni ante independentistas", añadiendo: "Si Alegría cree que humillándose ante lo que le exigen sus socios de ERC va a continuar teniendo el favor del presidente, allá ella".

El jefe del Ejecutivo autonómico ha destacado la presencia de los presidentes del PP en todas las comunidades autónomas, afirmando que "Aragón es el corazón del PP en España", tras lo que ha señalado que "hay un equipo" y "un modelo, el de la igualdad, el de tratar igual a todos los españoles independientemente de dónde vivan: Vamos a hablar de españoles iguales y libres".

"Mientras nosotros podemos traer a todos hay algunos que si les interesara hablar de financiación, que no les interesa hablar de cómo se paga nuestra sanidad o nuestra educación, no podrían traer a todos, solo a uno, lo único que tienen", en alusión a Vox.

Por su parte, el PSOE podría traer al presidente de Castilla-La Mancha y al de Asturias, "pero no los va a traer" porque si el PSOE intenta hacer un acto similar sería "lucha libre o el camarote de los hermanos Marx".

La Declaración de Zaragoza que han firmado al inicio del evento tiene como objetivo "gobernar para todos", ya que "no es un modelo forzado por quien quiere romper nuestro país". Ha expuesto que Aragón ocupa el 10% de la superficie nacional y tiene el 3% de la población del país, de ahí el coste de los servicios públicos, lo que "los socialistas no entienden".

Despoblación, orografía y dispersión son criterios que se tendrán en cuenta "cuando gobierne Feijóo", ha asegurado, reiterando su apelación a "la justicia", y ha rechazado el principio de ordinalidad en relación a la financiación autonómica, manifestando que cuando la ministra de Hacienda habla de ordinalidad "te quiere joder", por lo que "la ordinalidad no solo es desigualdad, sino que está diseñada por los independentistas catalanes para privilegiar a unos pocos políticos en Cataluña".