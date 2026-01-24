Azcón (PP) anuncia matrículas gratuitas en la Universidad de Zaragoza, de las que se beneficiarán 5.600 alumnos

El candidato a la reelección a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha ofrecido una rueda de prensa al lado del campus de San Francisco de la Universidad de Zaragoza. - PARTIDO POPULAR

ZARAGOZA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha propuesto para la próxima legislatura impulsar la matrícula gratuita para todos aquellos jóvenes que quieran empezar sus estudios en la Universidad de Zaragoza, con el objetivo de "que las limitaciones económicas no sean un impedimento para poder estudiar en la Universidad de Zaragoza". El primer año se beneficiarán unos 5.600 alumnos de esta medida y cerca de 7.000 en los cursos siguientes.

Azcón, ha ofrecido este sábado una rueda prensa en Zaragoza, frente al campus de San Francisco. "No solamente queremos que todos los jóvenes que empiecen la carrera no tengan que pagar tasas universitarias y que la matrícula sea gratuita, sino que esas matrículas gratuitas se vayan impulsando en los próximos años a aquellos jóvenes que se esfuercen, que acrediten el estudio y que acrediten los resultados".

El objetivo, ha continuado diciendo, es que "el primer año que cualquier chico o chica empiece en la Universidad de Zaragoza la matrícula sea gratuita, pero que en los siguientes años continúe siendo gratuita si acredita que ha estudiado, que ha cumplido con los méritos, con la excelencia, con el trabajo y con el sacrificio que significa estar en la Universidad". Ha incidido en que "esta es una propuesta que gira en torno a la igualdad de oportunidades".

Jorge Azcón ha expuesto que "las dificultades económicas no pueden ser un impedimento para que nuestra juventud tenga oportunidades de futuro. Este es el camino que estamos llevando durante estos 30 meses de gobierno que hemos tenido el orgullo de dirigir durante esta legislatura".

La matrícula gratuita beneficiará el primer año unos 5.600 jóvenes aragoneses que aprueben la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en esta comunidad autónoma. "Aproximadamente una matrícula cuesta unos 1.000 euros, aunque depende de las distintas carreras que se quieran cursar. Si 5.600 alumnos entran a la universidad cada año, el primer año significaría una inversión de 5.600.000 euros que seguiría incrementando conforme vayamos ampliando a los siguientes cursos".

El candidato a la reelección ha resaltado que "la universidad ha formado una parte esencial de las políticas de nuestro gobierno, es un motor de desarrollo básico del futuro de los aragoneses. En estos 30 meses hemos creado 257 plazas universitarias nuevas. Y lo hemos hecho no solamente manteniendo todas las titulaciones que tiene la universidad, sino impulsando titulaciones en tecnología y en sanidad. Las 257 plazas que se han creado en la Universidad de Zaragoza, tienen que ver con lo que necesita Aragón y con lo que queremos que sea Aragón, un Aragón más tecnológico, pero también un Aragón que cuide mejor de sus gentes".

Azcón ha detallado que "estas plazas que hemos incrementado en la universidad han girado en torno a la ingeniería informática, a las matemáticas, a la física o a la ingeniería biomédica. En el caso de la ingeniería informática, hemos aumentado en más de 100 plazas las que la Universidad de Zaragoza ofrece en sus distintos campos".

Ha agregado que además se ha realizado un especial esfuerzo en las plazas de medicina. "La verdad es que Aragón necesita más médicos, necesitamos que los miles de chicos y chicas que cada año quieren estudiar medicina y se quedan fuera de la universidad porque no tienen plazas suficientes puedan estudiar, efectivamente, medicina. Por eso hemos incrementado hasta 265 plazas el número de plazas que ofrece Zaragoza".

El año que viene, en la ciudad de Teruel, podrá empezarse a estudiar la carrera de medicina. "Recuerdo cuando en la anterior campaña electoral dijimos que también los jóvenes turolenses tenían que tener la oportunidad de estudiar medicina. El Partido Socialista nos criticó diciendo que aquello era imposible".

Así, el curso próximo empezarán sus estudios universitarios relacionados con la medicina 410 alumnos y alumnas. "Un salto histórico del que nos tenemos que sentir extraordinariamente orgullosos".

Jorge Azcón ha reseñado que "hoy, en la Universidad de Zaragoza, en sus campus de Zaragoza, de Huesca, de Teruel y de la Almunia, hay titulaciones que se venían estudiando, que se siguen estudiando exactamente con la misma calidad, pero el gran cambio que ha habido es una dirección, impulsada por el Gobierno de Aragón, porque queremos un Aragón con futuro, un Aragón más tecnológico, un Aragón que pueda dar oportunidades a esos jóvenes en las empresas tecnológicas que están viniendo a nuestra comunidad y, sobre todo, queremos un Aragón que cuide más a las personas".

El candidato del PP ha reiterado que "si hay algo que necesitamos especialmente son sanitarios, la sanidad no tenga plazas que se nos queden sin cubrir porque no somos capaces de encontrar a los médicos".

Por todo ello, "pensando en los jóvenes, pero también en los aragoneses es absolutamente necesario que sigamos impulsando la Universidad de Zaragoza en sus distintos campus y que sigamos pensando en las plazas que más demanda el mercado y que más oportunidades van a tener porque son en las que hay que incrementar el número de titulaciones".

CARTEL DE PILAR ALEGRÍA

Azcón ha hecho referencia a la retirada del logo del PSOE de un cartel de la candidata Pilar Alegría en sus redes sociales. "Ayer por la tarde no salíamos del asombro cuando veíamos que el cartel de la candidata del Partido Socialista había eliminado el logo del Partido Socialista. Si Pilar Alegría se avergüenza del logotipo del Partido Socialista, que se lo explique a los aragoneses".

Se ha preguntado: "¿Qué ha hecho el Partido Socialista para que ahora ella quiera dar una imagen distinta del sanchismo, del cual ella ha sido portavoz y de lo que ha sido y está siendo el Partido Socialista gestionando en el Gobierno de España? Creo que es absolutamente indicativo".

Azcón ha insistido en que "si Pilar Alegría, elimina el logotipo del PSOE de sus carteles electorales, si se avergüenza de lo que significa el socialismo en Aragón y en España, creo que hoy debería dar respuesta, debería explicar por qué se avergüenza de ese logotipo que es el que van a votar los aragoneses el próximo 8 de febrero".

El cartel al que se ha referido refiere el líder 'popular' aparece en un mensaje publicado por Alegría en la red social 'X', donde dice que quiere compartir "una imagen diferente" en el comienzo de la campaña electoral. Se trata de una fotografía de la candidata socialista en la que aparecen tres colores --morado, rojo y amarilo--, acompañado del eslógan 'Por Aragón'.