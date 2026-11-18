El presidente del PP Aragón, Jorge Azcón, y la candidata número uno del PP al Senado por Huesca, Melania Mur. - PP

SABIÑÁNIGO (HUESCA), 18 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado este miércoles, en un evento público en Sabiñánigo (Huesca), que el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, movilizará 300.000 millones de euros en 15 años para reforzar las redes ferroviaria y de carreteras.

"Es necesario acabar con los amiguismos, con la politización", ha considerado Azcón en rueda de prensa, lamentando que "tanto las amigas del ex ministro Ábalos como los cargos públicos del Partido Socialista eran quienes copaban los cargos de decisión en el Ministerio de Transportes y eso ha tenido consecuencias en víctimas mortales, pero también en paralización y en retrasos de obras que estaban planificadas".

"Por eso es absolutamente necesario que vuelvan los expertos y que el Partido Popular ponga en marcha un plan", ha manifestado el también presidente del Gobierno de Aragón.

"El pésimo estado de conservación que tienen las carreteras en nuestro país hace que sea urgente un plan de choque para reparar 26.500 kilómetros de carreteras: Ese es el compromiso de Alberto Núñez Feijóo y el PP; créanme que la gestión de las infraestructuras necesitan ese plan de atención urgente", ha afirmado.

Ha comentado que, en la actualidad, solo en el ferrocarril hay mil tramos que tienen limitada la velocidad. "Esa es la prioridad del Partido Popular, empezando por la seguridad, empezando porque los españoles vuelvan a recuperar la confianza y no tengan miedo por subirse a un tren".

"Esto es posible, todo esto es posible, pero para eso necesitamos políticos responsables, gestores expertos y esa es la propuesta que el Partido Popular le hace a los altoaragoneses, le hace a todo Aragón y le hacemos a todos los españoles".

Azcón ha realzado "la buena gestión" de Feijóo y el PP frente a "la mala gestión" del Ministerio de Transportes del PSOE, asegurando que "el sanchismo ha significado la degradación de las infraestructuras en Aragón y, especialmente, en la provincia de Huesca", poniendo el ejemplo de los trenes y la alta velocidad.

ACCIDENTES

"De lo que era un orgullo hemos pasado a sentir miedo y a sentir no solamente vergüenza, sino la tristeza que da tener que recordar a 116 hombres y mujeres que por subirse a un tren han perdido la vida en los últimos 10 meses en tres accidentes ferroviarios", ha comparado Azcón.

En su intervención ha dejado claro que el próximo Gobierno de España tiene la "obligación" de recuperar la confianza de los españoles en las infraestructuras de transporte, "no solamente para desarrollar aquellas que están paradas o guardadas en un cajón, sino para que lo que antes era un orgullo, lo que antes funcionaba con normalidad, vuelva a recuperar lo que, por desgracia, se echa de menos".

Se ha quejado de que, en la provincia de Huesca, las obras de la A-21, la A-22 y la A-23 "sufren retrasos interminables cuando no la paralización permanente de la construcción".

Ha comentado que el tramo Huesca-Siétamo de la A-22 ha tardado siete años en finalizarse y "pasa algo muy parecido" en la A-21, que conecta Navarra con Huesca, una obra que se inicia hace 20 años y que "lleva más de diez años de retraso en Huesca, un ritmo exasperante", con tramos pendientes todavía, como el que une Puente la Reina con Fago.

En el caso de la A-23, está sin terminar la variante de Sabiñánigo por "desidia, desinterés e incapacidad del Ministerio", aunque tendría que estar terminada desde 2022 "y lleva un año paralizada".

También ocurre con el ferrocarril de Huesca, un servicio que se ha recortado en los últimos años, ya que antes los habitantes de Huesca podían desplazarse hasta Sevilla sin hacer trasbordo y hoy tienen que parar en Madrid "por los recortes". El Gobierno de Aragón no renuncia a intensificar la línea Zaragoza-Huesca, ha añadido Azcón, quien ha apostado por potenciar las frecuencias y aumentar el número de trenes.

CANFRANC

También ha reivindicado la reapertura del paso ferroviario internacional de Canfranc, "una obra de excepcional importancia para el conjunto de Aragón", lamentando que el ex ministro de Transportes, Óscar Puente, "se negó" a que Aragón participara en una reunión con los responsables franceses del proyecto.

"El ex ministro Puente se negó a que tanto la región de Aquitania como la región de Aragón pudiéramos acompañar al Ministerio a defender algo tan justo, tan sensato, tan necesario como la reapertura del Canfranc. Esto estará en la agenda del próximo ministro de Fomento", ha prometido, defendiendo también el proyecto de la Travesía Central Pirenaica.

Este proyecto, actualmente dentro del mecanismo de financiación Conectar Europa, "significaría un antes y un después, no solamente para Huesca, sino para todo Aragón, en la economía y la logística", ha explicado.

"FALTA DE GESTIÓN"

La candidata número uno del PP al Senado por Huesca, Melania Mur, ha atribuido la paralización de las obras de la variante de Sabiñánigo a "la falta de gestión del Gobierno de Pedro Sánchez", subrayando que "no es un problema técnico, ni de mala suerte".

"¿Cuánto más tenemos que esperar los altaragoneses para ver finalizadas las obras de la A-21? ¿Cuánto más tenemos que esperar los altaragoneses para ver terminadas las obras de la A-23 y la variante de Sabiñánigo? Esta es la gestión de Pedro Sánchez", ha resumido.

"El Gobierno socialista ha abandonado a la provincia de Huesca, la provincia de Huesca ha sido la gran olvidada del Gobierno de Pedro Sánchez".