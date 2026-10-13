Azcón (PP): "Otro modelo es posible, ocho años de gobierno han sido un fracaso absoluto de las políticas en este país"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (c), interviene en un acto junto al presidente del PP de Aragón, Jorge Azcón (2d), y el presidente del PP de Huesca, Isaac Claver (1i), a 13 de octubre de 2026, en Huesca, Aragón (España). - Verónica Lacasa - Europa Press

HUESCA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en Aragón y jefe del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, ha destacado que "estas elecciones --generales-- van de decirle a la gente que otro modelo es posible, que ocho años de gobierno --socialista-- han significado un fracaso absoluto de las políticas en este país y que el próximo noviembre nos jugamos cambiar lo que no funciona".

Así lo ha expresado Azcón, quien ha intervenido este martes, junto con el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del PP en Huesca, Isaac Claver, en un acto de precampaña en Huesca.

Jorge Azcón ha mencionado que Núñez Feijóo ha estado este martes también en Zaragoza, paseando por la calle y escuchando a la gente: "No solamente hemos recibido el cariño y el afecto de la gente, sino que hemos escuchado a muchísimos aragoneses, a cada uno los que nos tenía que decir. La inmensa mayoría lo que han hecho ha sido darnos ánimos".

Ha añadido que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, viene este miércoles a Zaragoza: "Él vendrá, tocará chufa y se irá. El presidente Feijóo ha venido a pasear por las calles de Zaragoza y por las calles de Huesca. Él, no sabemos cómo vendrá, no sabemos si vendrá en AVE, no sabemos si vendrá en Falcon, no sabemos cómo vendrá. Lo que seguro que sabemos es que no va a pasear por la calle, no va a ir a ver a la Virgen del Pilar y las flores de los oferentes. Se irá corriendo sin escuchar absolutamente a nadie", ha comparado Azcón.

Asimismo, Azcón ha apuntado que Núñez Feijóo ha venido en coche. "¿Quién se arriesga a venir en AVE? Es muy simbólico que el AVE fuera un emblema de la marca España, que fuera algo de lo que nos sentíamos orgullosos y podíamos lucir en toda Europa, y hoy se ha convertido en una vergüenza, se ha convertido en un hazmerreír y en un perfecto ejemplo de lo que es la pésima gestión de los servicios públicos en nuestro país", ha lamentado.

Por otro lado, se ha referido a la corrupción, "como nunca hemos conocido en la historia de nuestro país, como nunca ha estado cerca del presidente del gobierno, socios de los que quieren romper España, de los que han asesinado en este país. La realidad es que cuando miramos atrás y vemos lo que ha ocurrido, no solo es que nos hayan mentido permanentemente, no solamente es que nos tengamos que avergonzar del Gobierno".

"Lo último es lo que hemos conocido de que barcos de guerra de Marruecos entraron en España mientras se estaba invadiendo a nuestra ciudad hermana de Ceuta", ha espetado Azcón.

El presidente aragonés ha pedido un aplauso para Ceuta. "no solamente para que lo oigan los ceutís, sino para que también lo oiga la Casa Real que hoy está visitando Ceuta, dando un ejemplo de defender el interés general, de defender España y de defender nuestra democracia".

UNAS ELECCIONES "QUE VAN DE MUCHAS COSAS"

Sobre las elecciones, Azcón ha argumentado que "van de muchas cosas, pero la pregunta fundamental que tenemos que hacernos todos es, después de ocho años de Gobierno socialista pagamos más impuestos o pagamos menos impuestos, si nuestros jóvenes, nuestros hijos, nuestros nietos pueden acceder a una vivienda más fácil o más difícil que cuando empezó el gobierno socialista; si vas a la compra con 50 euros y llenas más o menos el carrito de la compra; si llenas más o menos el depósito de gasolina".

Ha continuado diciendo que "estas respuestas son de sí o no. Y para decir si vivimos mejor o vivimos peor, da igual que seas de izquierdas o seas de derechas; han subido los impuestos a los de izquierdas y a los de derechas; tienen menos posibilidad de acceder a una vivienda los de izquierdas y los de derechas; el carrito de la compra les cuesta más a los de izquierdas y a los de derechas. Y habrá gente que a esto diga que la culpa no es de quien gobierna, que es del Partido Popular. Que no nos intenten engañar".

En materia de vivienda, Jorge Azcón ha expuesto que en ocho años de Gobierno socialista en Aragón se hicieron 86 viviendas, mientras que "nosotros, en tres años, llevamos impulsadas 3.600 viviendas. En 2027 entregamos las primeras 1.000 viviendas. Por cierto, no nos encontramos un proyecto, no había un suelo preparado, no había un proyecto arquitectónico preparado, no había un pliego de condiciones".

En este sentido, ha remarcado: "Hacemos viviendas en las capitales, hacemos viviendas para trabajadores en los municipios turísticos, hacemos viviendas en los pequeños pueblos de la provincia de Huesca, de Zaragoza y de Teruel".

"Nos llama la atención las lecciones de política de vivienda que nos quieren dar los socialistas. Me recuerda irremediablemente a ese Zapatero que decía aquello de ser socialista es estar dispuesto a dar mucho y a recibir muy poco. ¡Hay que ser sinvergüenza! ¡Hay que tener la cara dura! Las lecciones de moral de Zapatero son como las lecciones de vivienda de Sánchez, que nadie se engañe, exactamente igual", ha dicho.

Igualmente, el presidente del Ejecutivo autonómico ha subrayado que el Gobierno de Aragón está "atrayendo inversiones, más inversiones de las que nunca se han atraído", y ha incidido en que "atraemos inversiones para creae empleo, ponemos en marcha políticas de vivienda, dando oportunidades, pensando sobre todo en nuestros jóvenes".

PLAN PIRINEOS

Jorge Azcón ha recordado que "si por algo se han caracterizado estos tres años de Gobierno es porque somos los primeros en la historia de Aragón que hemos puesto en marcha un proyecto pensando en Huesca. Lo llamamos 'Plan Pirineos' y la realidad es que en tres años ya hemos movilizado cerca de 200 millones de euros".

Ha pedido a Núñez Feijóo, cuando sea presidente del Gobierno de España, ayuda en esa iniciativa, algo que ha negado el Gobierno de Sánchez. "Es muy importante que cuando el Gobierno de Aragón, la Diputación, los Ayuntamientos ponen en marcha proyectos que funcionan y solucionan problemas reales de la gente, el Gobierno de España lo que quiera es empujar en esa dirección", ha señalado.

Del mismo modo, Azcón ha pedido "igualdad" a Núñez Feijóo: "Que trates a todos los españoles por igual, que no haya privilegios, que unos porque tengan un puñado de votos más, no cuenten".

"La financiación para zonas despobladas de Aragón, y aquí, en Huesca, hay zonas que sufren serios problemas de despoblación, es diferencial. Aragón es una comunidad autónoma que representa el 10 por ciento de los kilómetros cuadrados de España, pero que no llegamos al 3 por ciento de la población. Y, por lo tanto, que la financiación cuente con un criterio tan justo, tan sensato, tan de sentido común como es la despoblación, es algo absolutamente necesario", ha concluido.