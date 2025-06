Azcón se pregunta por qué Sánchez "no quiere hablar" de vivienda o del apagón en la Conferencia de Presidentes

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la XXVII Conferencia de Presidentes, en el Palacio de la Magdalena, a 13 de diciembre de 2024, en Santander, Cantabria (España). - C. Ortiz - Europa Press - Archivo

ZARAGOZA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Ejecutivo aragonés, Jorge Azcón, se ha preguntado por qué el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez "no quiere hablar de vivienda, de mejorar la financiación de la sanidad, del apagón o de la política de inmigración" en la XXVIII Conferencia de Presidentes, que tendrá lugar este viernes en Barcelona y que está previsto que acuda el rey Felipe VI.

Jorge Azcón ha subrayado que la cuestión fundamental sobre el fondo de esta cita entre todos los presidentes autonómicos es "por qué Pedro Sánchez, en un acto tan importante que preside el rey de España, no quiere que se incluyan los temas que preocupan realmente a los aragoneses y a los españoles".

Los presidentes autonómicos del PP, ha enumerado Azcón, quieren que se hable de vivienda, de la energía, del apagón, de la política de inmigración o de cómo se mejora la financiación de la sanidad, pero son temas que "incomprensiblemente, el Gobierno de España no quiere incluir en el orden del día".

"No quiero ni pensar que el Gobierno de España vaya a incumplir el reglamento y las leyes que dicen que una mayoría puede incluir esos asuntos en el orden del día. Me imagino que hoy tendrá oportunidad la portavoz del Gobierno de España --Pilar Alegría-- de explicar por qué no quiere que esos temas se incluyan en el orden del día".

En declaraciones a los medios de comunicación, Azcón se ha mostrado convencido de que "no les va a quedar otra que cumplir con el reglamento e incluir los asuntos que están pidiendo comunidades autónomas", entre las que ha citado Aragón.

Azcón ha trasladado también la reflexión sobre la forma de la reunión de la Conferencia de Presidentes. Ha incidido en que Sánchez "tiene que respetar los reglamentos que hay y tiene que respetar que ese orden del día se fija por mayoría. Es muy sencillo".