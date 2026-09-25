Azcón prepara un decreto de fiscalidad diferenciada para el medio rural e incluirá partidas en los presupuestos

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, interviene en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas. - CORTES DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón aprobará un decreto ley para regular la fiscalidad diferenciada en el medio rural e incluirá partidas para impulsar su "estrategia" de dinamización del territorio en los presupuestos autonómicos de 2027.

Lo ha anunciado este viernes el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, en respuesta a una pregunta del portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas. "Vamos a seguir apoyando al medio rural como hemos hecho y lo vamos a hacer todavía más en el futuro", ha prometido.

En su intervención, el jefe del Ejecutivo autonómico ha recalcado que la dinamización del medio rural "forma parte de la estrategia" del Gobierno que preside desde 2023 y tiene su reflejo en el acuerdo PP-Vox de 2026. "No tenga ninguna duda", la Ley de Dinamización del Medio Rural estará presente en los presupuestos de 2027, ha indicado Azcón a Guitarte.

El presidente de la comunidad autónoma ha defendido los proyectos empresariales en el territorio, también los centros de datos, y ha espetado a Guitarte que "no le va a ganar a progre al alcalde de La Puebla de Híjar" --Pedro Bello (IU)--, recomendándole que se persone en este municipio turolense "y diga que Teruel Existe está en contra de la mayor inversión que se ha hecho en la provincia de Teruel en la Historia".

También le ha preguntado "quién está haciendo viviendas en el medio rural, la izquierda o un Gobierno PP-Vox", tras lo que ha destacado que el Plan de Carreteras está ejecutado ya al 70% y que ya está aplicándose el nuevo mapa concesional de transporte interurbano por carretera, "que mejora sensiblemente las comunicaciones".

Azcón ha recordado que continúa vigente el Fondo de Cohesión Territorial, que su equipo ha quintuplicado respecto a lo que destinaba "la izquierda".

Además, ha opinado que Guitarte debería solicitar "celeridad" al delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, en las cuestiones relativas al medio rural, como la instalación de cámaras de videovigilancia, ya que la inseguridad "se multiplica en nuestros pueblos", con un aumento de un 8,8% de los delitos durante el primer semestre del año, muy por encima del 0,5% de la media nacional en el territorio, "18 veces más que en el resto de España".

A su juicio, Beltrán "está más preocupado por cuestiones electorales que por la seguridad" y "debería reclamar a Grande Marlasca las plantillas de la Guardia Civil, especialmente en Teruel".

Por otra parte, ha recordado que "por primera vez" el Ejecutivo regional ha llegado a un acuerdo con las tres Diputaciones Provinciales, también la de Zaragoza, que gobierna el PSOE, "pensando en el medio rural", con un presupuesto de 64 millones de euros en total. "Le podrá parecer poco, pero es más que nunca en la Historia".

LA DESPOBLACIÓN, "POLÍTICA NUCLEAR"

Tomás Guitarte ha observado que el acuerdo de gobierno PP-Vox solo dedica una página --de un total de 38-- a las medidas contra la despoblación y ha preguntado al presidente "si considera que la lucha contra la despoblación es una política nuclear o es meramente accesoria".

Ha recordado que la Ley de Dinamización del Empleo Rural incluye medidas de discriminación positiva para promover la igualdad de oportunidades en el medio rural, medidas que "no se han desarrollado en tres años", por lo que ha preguntado a Azcón si las va a aplicar en los presupuestos de 2027 y cómo va a hacerlo, proponiendo crear un anexo especifico a la ley de presupuestos, como se hizo en 2024.

El portavoz de A-TE ha defendido la política fiscalidad diferenciada de la Junta de Castilla-La Mancha, apuntando que en aquella comunidad los habitantes del medio rural tienen una exención del pago del 25% del tramo autonómico del IRPF, tras lo que ha exigido a Azcón que "sea valiente" y aplique en Aragón esta medida, no un descuento del 0,25%.

Guitarte ha pedido recoger un régimen específico de impulso a la natalidad, la vivienda y el emprendimiento en la ley de medidas fiscales que acompañará a la de presupuestos de 2027, también elaborar un plan estratégico de subvenciones para el sector.

Se ha quejado de que las alegaciones del Gobierno de Aragón al proyecto de Real Decreto que regulará los centros de datos no van acompañadas del informe preceptivo de afecciones al medio rural. Por otra parte, le ha reclamado que impulse el transporte bajo demanda y compensar al medio rural por la sobre explotación forestal y la ganadería extensiva.

"Parece que asume que el medio rural tiene que ser sacrificado al servicio de los centros de datos" y quedar "al libre albedrío de las grandes empresas", pero "esa política de dejar hacer destrozará a Aragón", ha concluido.