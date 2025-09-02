Azcón: "Lo que el PSOE llama condonación es un reparto de la deuda de los catalanes entre todos los españoles"

ZARAGOZA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha asegurado este martes que "lo que el PSOE llama condonación es un reparto de la deuda de los catalanes entre todos los españoles" en referencia a la quita de la deuda a las comunidades autónomas que aprueba este martes el Consejo de Ministros.

Azcón ha dicho desconocer la cuantía de Aragón, pero lo que si ha afirmado que tiene claro es que "lo que hoy se aprueba en el Consejo de Ministros es un mal negocio para Aragón".

"Lo que sabemos --ha abundado-- es que de lo que nos están hablando con ese reparto de la deuda, con lo que el Partido Socialista está llamando condonación, en realidad es un reparto de la deuda porque las deudas no se le perdonan a nadie. Quien tiene una deuda tiene que pagarla y esto de que se vayan a condonar las deudas no es verdad. Se van a repartir las deudas".

"Las deudas que tienen los catalanes quieren que las paguemos entre todos los españoles. Y eso a los aragoneses nos sale a pagar. Si dividimos la renta, si dividimos la deuda que tenemos que pagar cada aragonés con lo que hoy pagan los presupuestos de la comunidad autónoma, con lo que tendremos que pagar a través de los Presupuestos Generales del Estado, en Aragón a los aragoneses nos sale a pagar", ha reiterado.

A su parecer "no es justo" que una comunidad autónoma, como Aragón tenga que acabar pagando la deuda de una comunidad autónoma "rica" como es Cataluña. "No es justo", ha zanjado.

Lo que sí es, es "conveniente políticamente para el señor Sánchez", ha puntualizado para apostillar que "esa es la razón" al argumentar que al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "le interesa seguir contentando a sus socios independentistas en Cataluña" y por eso "se acepta un reparto de la deuda que corresponde exclusivamente a cada comunidad autónoma".

AIREF

Sobre la inversión de ese dinero de la quita en servicios como educación o sanidad que sostiene el Gobierno central, Azcón ha recordado que en España está el organismo independiente llamado AIREF, que ha explicado que el dinero que "hipotéticamente se pudiera ahorrar en los intereses por cambiar de nombre la deuda, no serviría para incrementar el gasto en educación, sanidad o en servicios sociales".

Tras precisar que no es su opinión, sino la de un "organismo independiente que se encarga de supervisar las cuentas de España", ha añadido que es el presidente del Gobierno de España quien tiene que explicarlo. "Sánchez es quien tiene que explicar cómo existiendo unas reglas de gasto, unas normas contables en este país, va a querer una vez más saltárselas por seguir contentando a sus socios y seguir manteniéndose en el sillón de la Moncloa".

Jorge Azcón ha realizado estas declaraciones antes de participar en la ponencia "Digitalización en Aragón" del 39º Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones, organizado por Ametic, en el palacio de la Magdalena, en Santander.