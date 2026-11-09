Azcón reclama una auditoría urgente del sistema ferroviario para recuperar la confianza de los aragoneses en los trenes

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, durante su intervención de este lunes, en la que ha advertido de que "la confianza de una inmensa mayoría de aragoneses en el sistema ferroviario está rota". - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha reclamado una auditoría urgente de los sistemas de gestión y seguridad ferroviaria y un plan de choque para recuperar el estado y las prestaciones de las principales líneas del país, ante el deterioro de la red y la pérdida de confianza de los usuarios.

"Hoy la confianza de una inmensa mayoría de aragoneses en el sistema ferroviario de nuestro país está rota", ha advertido, al tiempo que ha exigido al Ministerio de Transportes explicaciones sobre la situación de las infraestructuras y las informaciones contradictorias acerca de posibles cortes de circulación.

Azcón ha comparecido este lunes, 9 de noviembre, en la Sala de la Corona del Edificio Pignatelli, después de mantener una reunión con expertos y representantes de distintos colegios profesionales para analizar los problemas del ferrocarril y su repercusión en Aragón. En el encuentro ha participado también el director técnico de la Alianza Europea corREDores.eu y expresidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, Iñaki Barrón de Angoiti. Asimismo, han estado presentes representantes de los colegios de ingenieros industriales, de caminos y de telecomunicaciones, entre otros profesionales.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha justificado la convocatoria por la situación de las comunicaciones ferroviarias, que ha calificado de "insostenible", y por la incertidumbre que, a su juicio, sufren los viajeros. "Los aragoneses necesitamos explicaciones, no más contradicciones y acabar con la incertidumbre que hoy sufren cada vez que se suben a un tren", ha manifestado.

Como ejemplo, ha recordado que el anterior ministro de Transportes, Óscar Puente, anunció la posibilidad de cortar un tramo de la línea ferroviaria entre Zaragoza y Madrid, mientras que su sucesor, Carlos Cuerpo, desmintió esa posibilidad. Ante esta situación, Azcón ha avanzado que el Gobierno de Aragón solicitará los informes que llevaron a ambos ministros a realizar declaraciones diferentes.

"No se puede decir una cosa y la contraria en algo tan importante como son los trenes en nuestro país y en Aragón y esperar que la gente se suba a un tren tranquilamente", ha afirmado.

El presidente ha insistido en que la seguridad de los usuarios y la calidad del servicio deben ser las prioridades y ha señalado que las últimas informaciones conocidas sobre el estado de la red incrementan la preocupación. En concreto, ha aludido a los datos de Adif sobre el deterioro de la fiabilidad ferroviaria hasta 2030, con previsiones de mayor impuntualidad, incumplimientos de los objetivos de mantenimiento y la posibilidad de nuevos accidentes.

En este contexto, ha dicho que se conoció que en 2024 existía un "riesgo catastrófico" de que el sistema no detectara roturas de vías como la que se produjo en el accidente de Adamuz. "Los ciudadanos tienen derecho a conocer el estado real de las vías, el estado real del sistema ferroviario", ha defendido. A su juicio, las administraciones deben trasladar esta información con transparencia y comunicar las alteraciones de los tramos y las condiciones de circulación de la alta velocidad.

AUDITORÍAS Y UN PLAN DE CHOQUE

De la reunión ha salido una declaración institucional consensuada con los expertos que servirá de guía para las actuaciones del Gobierno de Aragón y que recoge varias medidas. La primera es la realización urgente de una auditoría interna por parte de Adif y otra externa de los sistemas de gestión y seguridad ferroviaria.

Azcón ha situado entre las prioridades la necesidad de una planificación seria de las inversiones y del mantenimiento, así como evitar interrupciones del tráfico que no estén programadas con suficiente antelación y que no cuenten con alternativas de transporte. "Los expertos nos dicen que no se puede cortar el tráfico ferroviario para hacer trabajos que no hayan sido programados con detalle, con una antelación suficiente y que cuenten con alternativas en el transporte por otras vías", ha explicado.

El documento plantea igualmente un plan de choque para recuperar el estado y mejorar las características operativas de las principales líneas ferroviarias, además de una estrategia a largo plazo sobre el ancho de vía y las conexiones de la red española con los corredores europeos. El presidente ha defendido que estas actuaciones deben apoyarse en profesionales con experiencia acreditada y desarrollarse con el mayor consenso posible.

"Lo que están proponiendo es la asunción por parte de todos los actores públicos y privados de una cultura de la seguridad, de la transparencia, de la información y de la profesionalidad", ha resumido. En este sentido, ha reclamado un pacto de Estado que sitúe "por delante la seguridad de todos los usuarios del ferrocarril, de todos los usuarios del AVE".

La preocupación por la situación ferroviaria tiene, según Azcón, consecuencias que van más allá de la percepción de inseguridad. El presidente ha advertido del impacto económico que tendría un posible corte prolongado de la línea de alta velocidad entre Madrid, Zaragoza y Barcelona.

Según las estimaciones que ha trasladado, una interrupción supondría 22 millones de euros de impacto en Aragón durante los seis primeros meses, mientras que la Asociación de Agencias de Viajes ha calculado en unos 100 millones el sobrecoste de los desplazamientos entre Madrid, Zaragoza y Barcelona.

Para evaluar las consecuencias sobre el tejido empresarial y la actividad económica, el Departamento de Fomento ha encargado a la Fundación Basilio Paraíso un informe específico que permita cuantificar el impacto de una decisión de esas características. Azcón ha revelado que el grupo de trabajo con los expertos tendrá continuidad, con nuevas reuniones para intercambiar información y estudiar soluciones, aunque ha reconocido que los problemas acumulados "no se van a solucionar de hoy para mañana".

RECUPERAR LAS PRESTACIONES DE LA LÍNEA MADRID-ZARAGOZA

Por su parte, el director técnico de la Alianza Europea corREDores.eu, Iñaki Barrón de Angoiti, ha respaldado la necesidad de mantener abierta la línea de alta velocidad y recuperar las condiciones con las que fue concebida. A su juicio, el informe solicitado por el Gobierno aragonés permitirá resaltar un eje que considera fundamental no solo para la comunidad, sino para el conjunto de España y Europa.

"Hay que mantenerla abierta, pero hay que mantenerla en estado", ha subrayado. Barrón ha remarcado que la infraestructura, inaugurada hace aproximadamente 15 o 20 años, fue diseñada para circular a velocidades de hasta 350 kilómetros por hora, aunque ha perdido parte de sus prestaciones por los problemas acumulados.

El experto ha resaltado que la recuperación del servicio debe centrarse en los tiempos de viaje y las frecuencias, más que en alcanzar una determinada velocidad máxima. "Lo que le interesa al viajero, igual que cuando yo voy a un avión, es llegar a una hora", ha explicado.

Barrón ha detallado que el plan de choque debe partir de un análisis detallado de todos los elementos de la infraestructura, desde las vías y las traviesas hasta la electrificación y los sistemas de señalización.

Sobre las actuaciones previstas entre Mejorada del Campo y Calatayud, ha confirmado que las aerotraviesas diseñadas por Adif buscan evitar el efecto de succión que provoca el paso de trenes a velocidades superiores a los 300 kilómetros por hora y el desplazamiento del balasto.

El especialista ha apuntado igualmente a la necesidad de revisar la señalización, al recordar que la línea dispone de los sistemas ERTMS de nivel 1 y nivel 2, aunque este último no se utiliza. "Habrá que hacer un análisis detallado de cómo se encuentra cada uno de los elementos de la infraestructura", ha concluido.