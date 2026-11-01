Azcón reclama convertir el cuartel de Caspe en un puesto principal de la Guardia Civil y aumentar sus efectivos

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha asistido este domingo a la apertura de ExpoCaspe. - GOBIERNO DE ARAGÓN

CASPE (ZARAGOZA), 1 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha reclamado este domingo en Caspe que el puesto de la Guardia Civil en la localidad, en la actualidad con la categoría de ordinario, adquiera el estatus de principal. Asimismo, ha urgido al Ministerio del Interior a reforzar la plantilla para que el municipio cuente con más agentes.

"El aumento de la población de Caspe en los últimos años es una oportunidad para impulsar la ciudad, pero a su vez requiere un refuerzo de la seguridad ciudadana. Por eso, vamos a pedir que el Ministerio del Interior escuche las peticiones de Caspe para reforzar la presencia de la Guardia Civil y para hacer que el cuartel se pueda convertir en principal", ha expresado durante su intervención en la Feria ExpoCaspe.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha considerado que se trata de "una reivindicación justa de Caspe, una reivindicación que la alcaldesa, Ana Jarque, está llevando allí donde la quieren oír".

REFORMA DEL CENTRO DE SALUD

El presidente ha adelantado que "en el próximo presupuesto del Gobierno de Aragón, que vamos a presentar la próxima semana, hay consignados 650.000 euros para comenzar con la ampliación del centro de salud". "En concreto, 150.000 euros irán destinados al proyecto, y medio millón para el comienzo de las obras, que empezarán en verano y se prolongarán durante unos 20 meses".

En total, este proyecto supondrá una inversión de unos 3,5 millones de euros, por lo que esta primera partida presupuestaria se verá más que reforzada en los próximos años.

Azcón ha subrayado que "el centro de salud no es el único proyecto de interés para Caspe con presencia en las cuentas de 2027, ya que también habrá una partida de 105.000 euros para impulsar la helisuperficie comarcal". "Además, hemos incluido una partida de 200.000 euros para empezar a convertir el centro de día de Adislaf en una residencia con servicio durante las 24 horas", ha agregado.

MEJORAS EN LAS CARRETERAS

También, Azcón se ha referido a los proyectos impulsados por el Gobierno de Aragón en la localidad y en la comarca, como las obras de las carreteras A-221 a la A-1411, ambas incluidas en el plan extraordinario de carreteras y que ya están plenamente ejecutadas, así como la la importante intervención en la A230, la carretera que une Caspe con Bujaraloz y "cuya ejecución ya está muy avanzada".

"Estas carreteras van a mejorar la calidad de vida de todos los caspolinos, pero también de Escatrón, de Sástago o de Maella, entre otros municipios. Y, por supuesto, me refiero a la importancia de la intervención en la A-230, que une Caspe con Bujaraloz, y cuya ejecución está muy avanzada".

EXPOCASPE

El presidente aragonés ha inaugurado este domingo EXPOCaspe, y ha trasladado su agradecimiento "a los expositores, a todos los que desde hace muchos años se iban preocupando y trabajando para que Caspe pueda tener una feria insigne, una feria que realza la actividad de toda la comarca y una parte fundamental de lo que es la provincia".

Jorge Azcón ha resaltado que "un municipio, una comarca, una provincia, una comunidad autónoma solo crece y progresa si el ámbito público y el privado colaboran y trabajan en la misma dirección. Caspe y esta feria son el mejor ejemplo de ello".

Además, ha vuelto a trasladar su solidaridad a todas las víctimas y familiares del trágico accidente ferroviario registrado en Urda (Toledo).