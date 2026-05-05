Azcón reclama en Europa "inversión y financiación" para que puedan crearse más startups y pymes tecnológicas en Aragón

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, junto a la comisaria europea de Startups, Investigación e Innovación, Ekaterina Zaharieva. - FABIÁN SIMÓN

BRUSELAS/ZARAGOZA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha mantenido un encuentro con la comisaria europea de Startups, Investigación e Innovación, Ekaterina Zaharieva, para analizar el potencial tecnológico de la comunidad autónoma y su inclusión en los Regional Innovation Valleys (RIV), a quien ha manifestado la necesidad de "invertir y buscar financiación para que se creen más startups y pymes relacionadas con la tecnología" en el territorio.

Azcón, que se ha desplazado este martes a Bruselas, donde permanecerá hasta el jueves para participar en el Comité de las Regiones, se ha mostrado "muy gratamente sorprendido" de que la comisaría europea de Startups, Investigación e Innovación conozca lo que está pasando en Aragón y "sepa que es la comunidad autónoma en la que mayor inversión tecnológica se está dando de todo el sur de Europa".

La comisaria ha expresado la sintonía de la Unión Europea con las iniciativas educativas que se están desplegando en Aragón, "impulsando las titulaciones, los grados universitarios como Física, Matemáticas, Ingeniería Informática o los grados sanitarios".

"Es una de las claves que hemos estado compartiendo con la comisaría para materializar las transformaciones en la sociedad europea y en el mundo relacionadas con la inteligencia artificial", ha apuntado Azcón.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha manifestado que la necesidad de invertir y de buscar financiación para que se creen más startups y más pequeñas empresas relacionadas con la tecnología puedan surgir en Aragón es "una idea sobre la que estamos trabajando en Aragón, que estoy convencido que dentro de muy poco se va a convertir en realidad".

Del mismo modo, Azcón ha expresado su agradecimiento a la comisaría "porque en uno de los proyectos de desarrollo regional de innovación (Regional Innovation Valleys) ha sido beneficiario Aragón". Ha precisado que son "más de 15 millones de euros los que se van a invertir desde la Comisión Europea para que un valle de desarrollo regional relacionado con la tecnología pueda instalarse en nuestra comunidad autónoma".

En este punto, ha observado que las grandes inversiones que vienen a Aragón "tienen que generar ecosistema de las empresas que tienen que estar cerca de esas infraestructuras tecnológicas", no obstante, "ya estamos atrayendo empresas relacionadas con la fabricación de servidores para centros de datos, de chips, en el desarrollo del propio algoritmo o en los nodos de comunicación necesarios para que la información pueda fluir".

RIV MANUFACTURING Y RIV UNITE

Los Regional Innovation Valleys (RIV) constituyen una iniciativa estratégica de la Comisión Europea en el marco del programa Horizonte Europa, orientada a reforzar la cooperación entre regiones europeas con el objetivo de innovar de forma más eficaz y alineada con los grandes retos comunes.

Se configuran como redes de colaboración en las que distintas regiones comparten conocimiento, capacidades e iniciativas para desarrollar soluciones conjuntas en ámbitos clave como la industria, la salud o la transición digital y verde.

En este contexto, Europa plantea un nuevo enfoque para la innovación basado en el papel central de las regiones como motores de desarrollo, siendo los Regional Innovation Valleys una herramienta fundamental para articular dicha visión.

A través de estos valles, se promueve una innovación más conectada, colaborativa y orientada a impacto, capaz de responder a los desafíos estratégicos del conjunto de la Unión Europea.

Aragón participa activamente en esta iniciativa mediante su implicación en dos Regional Innovation Valleys, en ámbitos especialmente relevantes para su desarrollo económico y social, que movilizan conjuntamente alrededor de 35 millones de euros. Esta participación sitúa a la Comunidad Autónoma en una posición destacada dentro del ecosistema europeo de innovación.

Por un lado, el RIV Manufacturing, con un presupuesto de 15,5 millones de euros, impulsa la transformación del modelo industrial hacia una nueva concepción de la manufactura, más digital, flexible y conectada. Este enfoque promueve la evolución hacia la denominada "manufactura como servicio", basada en la colaboración entre empresas y regiones, la integración de tecnologías avanzadas -como la inteligencia artificial, la automatización o el análisis de datos- y la generación de cadenas de valor más abiertas y competitivas.

Para Aragón, este RIV representa una oportunidad clave para modernizar su tejido industrial, facilitar la incorporación de las pymes a dinámicas europeas y atraer inversión industrial avanzada, consolidando su transición hacia una industria inteligente e integrada en el entorno europeo.

Por otro lado, el RIV Unite, con un presupuesto cercano a 20 millones de euros, posiciona a Aragón en la vanguardia de la salud digital, impulsando el desarrollo y adopción de soluciones innovadoras que mejoran la eficiencia, la accesibilidad y la calidad de los sistemas sanitarios.

A través de la aplicación de tecnologías como el uso de datos, la inteligencia artificial o las herramientas digitales, este valle contribuye a avanzar hacia un modelo sanitario más innovador, sostenible y centrado en el paciente, especialmente relevante en contextos como el envejecimiento de la población o la provisión de servicios en territorios con baja densidad.