Azcón reclama responsabilidades por el accidente ferroviario y considera "inconcebible" que Puente siga siendo ministro

Representantes políticos e integrantes de CEOE Aragón rinden un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo), entre ellas por Fátima Báñez, frente a la sede de la organización en Zaragoza. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha reclamado este viernes, 30 de octubre, que se asuman responsabilidades por el accidente ferroviario ocurrido el miércoles en Urda (Toledo), en el que fallecieron 69 personas, y ha considerado "absolutamente inconcebible" que el ministro de Transportes, Óscar Puente, continúe en el cargo. "No hay un solo español con sentido común que entienda que el ministro Puente pueda seguir siendo ministro", ha afirmado.

Azcón ha realizado estas declaraciones tras participar en el minuto de silencio convocado por CEOE Aragón ante su sede de Zaragoza, en memoria de las víctimas del siniestro y, especialmente, de la exministra de Empleo y Seguridad Social y presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez, fallecida en el accidente. En el acto han participado también el presidente de la organización, Benito Tesier; la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro; el presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero; representantes institucionales y diputados de distintas formaciones políticas, además de miembros del grupo empresarial.

El presidente de CEOE Aragón ha abierto las declaraciones públicas con un recuerdo a Báñez, de quien ha destacado "su enorme cariño y aprecio", tanto personal como profesional, así como "su entrega, su continua generosidad por el interés general" y su cercanía. "Siempre cariñosa, siempre con ganas de contribuir, de ayudar y siempre queriendo innovar en este oficio muy honorable de defender los intereses de los empresarios y las empresarias de España", ha rememorado.

Tesier ha reconocido que la pérdida le ha dejado "bajo shock" y "muy impactado", y ha comunicado que la exministra tenía pensado acompañarle el próximo 17 de noviembre en la entrega de un premio en la Embajada de Italia. "No solamente me felicitó, sino que me transmitió que iba a estar presente para darme un abrazo. Lamentablemente, para mí ese premio va aser diferente, lo recibiré de una forma completamente distinta a cómo lo iba a recibir porque me va afaltar el abrazo de Fátima", ha relatado.

"ES INCONCEBIBLE QUE FALLE UN SISTEMA COMPLETO"

El responsable de la patronal aragonesa ha extendido su recuerdo a todas las personas fallecidas y ha cuestionado que un viaje en un medio de transporte considerado seguro pueda acabar de esta manera. "Me parece muy triste y me parece lamentable que alguien en 2026 haga un viaje para cumplir con sus obligaciones profesionales, para visitar a sus familiares, de cualquier índole, y que iniciar el viaje signifique que no vas a poder dar un abrazo a los tuyos", ha expresado.

A su juicio, resulta difícil explicar lo ocurrido cuando se trata de un sistema ferroviario que debería ofrecer garantías. "Se puede entender en un momento dado que venga una situación sobrevenida natural, pero no se puede entender que falle un sistema completo, que falle el sistema de seguridad, que haya una serie de infraestructuras que no están a la altura de las necesidades, a la altura de las circunstancias", ha sostenido.

Tesier ha comparado la situación con la seguridad ferroviaria de Japón y ha revelado que, tras consultar este dato, conoció que el país asiático llevaba décadas sin accidentes en la alta velocidad. "No sé por qué los japoneses pueden hacer algo que nosotros, los españoles, que somos punteros en muchísimas cosas, no somos capaces de hacer", ha planteado.

Sobre la continuidad de Puente, después de que el ministro descartara dimitir, el presidente de CEOE Aragón ha incidido en que la decisión debe responder a un criterio de responsabilidad personal. "Detrás y delante de la política está la dignidad personal. Yo creo que ya ahora, en estos momentos, la decisión que tiene que tener es una decisión de dignidad personal. Luego hará lo que tenga que hacer y actuará como tenga que hacer, allá él y su conciencia", ha dicho.

AZCÓN PIDE "EL RESPETO, LA VERDAD Y EL PERDÓN" PARA LAS VÍCTIMAS

Por su parte, Azcón ha insistido en que el recuerdo de Báñez no debe hacer olvidar al resto de fallecidos. "Fátima es una más de las 69 víctimas mortales. Y las 69 se merecen el pésame, el respeto, la verdad y el perdón", ha apostillado. En este sentido, ha considerado que "hoy a las víctimas se les debería estar pidiendo perdón" y que "una parte fundamental de pedirles perdón es asumir responsabilidades".

El presidente de Aragón ha calificado a la exministra como "una mujer brillante" y "una servidora pública con letras mayúsculas". También ha destacado su capacidad de trabajo, diálogo y lucha, y ha explicado que había hablado con su marido para trasladarle sus condolencias. "Quienes tuvimos la suerte de conocer a Fátima sabemos que era una trabajadora incansable, una persona dialogante", ha añadido.

En relación a las declaraciones de Óscar Puente, Azcón ha discernido de que "la investigación del accidente pueda quedar vinculada a quien ha tenido la responsabilidad de dirigir el sistema ferroviario durante estos años".

PARÁLISIS EN EL TRÁFICO FERROVIARIO

Además, el jefe del Ejecutivo autonómico ha mostrado su preocupación por las manifestaciones del ministro sobre la posibilidad de paralizar el tráfico ferroviario entre Barcelona y Madrid, en particular en el tramo entre Calatayud y Madrid, mientras se ejecutan obras de remodelación.

Azcón ha anunciado que el Gobierno de Aragón se pondrá en contacto inminente con el Ministerio de Transportes para solicitar toda la documentación y los informes que puedan respaldar esa eventual decisión.

"Inmediatamente nos vamos a poner en contacto con el Ministerio de Transportes para que toda la documentación, para que todos los informes que puedan avalar esa afirmación que ha hecho el ministro y que puedan avalar esa decisión, sean conocidos", ha remarcado.

En la misma línea, el presidente del Ejecutivo autonómico ha cuestionado que hayan sido necesarios dos accidentes ferroviarios graves en un corto espacio de tiempo para que el Ministerio se plantee adoptar medidas de este alcance. "¿Han sido necesarios dos accidentes en los que han muerto más de 100 personas para que el Ministerio valore tomar medidas y parar el tráfico ferroviario? ¿No era suficiente el primer accidente?, ha preguntado.

Por ello, ha avanzado que reclamará la información para comprobar si desde la Administración central se está trasladando toda la información a la ciudadanía. "Vamos a pedir toda la información de forma inmediata para poder explicarles a los ciudadanos si lo que están escuchando es la verdad o no", ha concluido.