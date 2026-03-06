Azcón reivindica el papel de las aragonesas pioneras y plantea los retos pendientes para una igualdad "real y efectiva"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, en el acto conmemorativo por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. - FABIÁN SIMÓN

ZARAGOZA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha reafirmado su compromiso con la igualdad de todos los aragoneses y aragonesas en el acto conmemorativo por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en el que el presidente en funciones, Jorge Azcón, ha llamado a lograr que esa igualdad sea "real y efectiva" y se traduzca "en oportunidades concretas, en repartir los cuidados y en trabajar por seguir eliminando cualquier barrera que limite el talento de las niñas y de las mujeres".

Bajo el lema de "Una sociedad mejor empieza aquí", Azcón ha asegurado que los grandes avances "nacen en el día a día, en lo cotidiano, en cómo educamos y en cómo organizamos el trabajo y distribuimos las responsabilidades y también dependen de cómo actuamos desde las instituciones para garantizar esos derechos".

El presidente en funciones ha reivindicado "el papel de aquellas mujeres que han sido pioneras en cualquier ámbito de la sociedad aragonesa".

Ha recordado la figura de la exconsejera de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo del Gobierno de Aragón Ana María Cortés, recientemente fallecida: "Se convirtió en la primera mujer que llegó a ser consejera del Gobierno de Aragón y lideró con verdadero éxito una cartera en la que materializó iniciativas transformadoras que mejoraron la calidad de vida de los aragoneses".

Cortés, ha destacado Azcón, "nos dejó un legado de gran valor y abrió camino a tantas mujeres que, como ella, han ocupado cargos de responsabilidad en la política aragonesa". Una presencia de la mujer en los cargos de responsabilidad --las consejerías del Gobierno, la presidencia de las Cortes, la Justicia de Aragón, la rectora de la Universidad de Zaragoza, las alcaldías de las tres capitales aragonesas-- que hoy se ve como algo natural, "pero no siempre fue así", ha recordado.

Por eso, conmemorar el Día Internacional de la Mujer implica reafirmar un compromiso colectivo: la construcción de una sociedad que garantice de manera efectiva que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades en todos los ámbitos", ha subrayado durante su intervención.

Durante su discurso, el presidente en funciones ha hecho hincapié en los retos pendientes, entre los que ha reseñado "la brecha salarial, la menor presencia en determinados ámbitos académicos, científicos o deportivos, y la violencia machista, que nos interpelan como sociedad".

MERCADO LABORAL Y LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA

Desde su puesto de responsabilidad, ha subrayado "el reto y el deber de mejorar algunos datos, como los relacionados con el empleo. Los datos del mercado laboral nos muestran avances, pero también desequilibrios que no podemos ignorar".

En la actualidad, ha explicado, "más de 31.000 mujeres están inscritas en las oficinas de empleo, lo que representa en torno al 60% del total de personas desempleadas".

"La diferencia entre el paro masculino y femenino alcanza las 11.732 personas, una cifra todavía significativa, aunque sea la menor registrada desde febrero de 2016", ha agregado.

Estas cifras revelan que las políticas públicas "tienen impacto y reducen esa brecha, pero también que debemos intensificarlas para consolidar y acelerar esta tendencia, reforzando la orientación laboral y la formación en sectores emergentes como el tecnológico".

En paralelo, más de 291.000 mujeres están afiliadas a la Seguridad Social, el 46 por ciento del total en Aragón. Sin embargo, la brecha se amplía de forma notable en el trabajo autónomo. De las 97.643 personas inscritas en este régimen, solo 34.700 son mujeres, apenas un 35,5%.

"Este desequilibrio evidencia las dificultades añadidas que muchas mujeres encuentran para emprender y consolidar sus proyectos empresariales. Favorecer el emprendimiento femenino no es solo una cuestión de justicia; es una apuesta estratégica por el crecimiento económico, la innovación y la cohesión social que será beneficioso para todos los aragoneses", ha defendido.

LUCHAR CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Una idea que ha remachado asegurando que "una sociedad mejor se construye garantizando que todas las personas, sin excepción, puedan desarrollar su proyecto profesional y personal en igualdad de condiciones".

Para ello, ha recordado la puesta en marcha del III Plan Estratégico para la Igualdad, en el que se establecerán las prioridades de los próximos años y que reforzará la acción pública para seguir eliminando desigualdades de género.

La otra cuestión capital que Azcón ha abordado en las tareas pendientes ha sido la de seguir combatiendo la violencia contra las mujeres, un deber que se traduce en el compromiso del Ejecutivo autonómico de poner "todos los medios disponibles" para una sociedad libre de violencia.

Así, ha mencionado la entrada en servicio de los Centros de atención integral a víctimas de violencia sexual --CAIVIS--, convertidos en muy poco tiempo en "un recurso esencial de acceso, acompañamiento y recuperación para las víctimas y una herramienta clave para visibilizar y dimensionar una realidad que durante años había permanecido oculta", según ha destacado.

Azcón ha afirmado que las políticas del Ejecutivo "combinan prevención y sensibilización, refuerzan la atención y el apoyo a las víctimas y promueven la educación en igualdad desde edades tempranas para erradicar estereotipos".

Una empresa, la de trabajar en favor de la igualdad que requiere, ha remarcado Azcón, "coherencia, constancia y el compromiso de toda la sociedad aragonesa".