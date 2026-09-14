Azcón señala que el estreno del edificio de la Facultad de Medicina de Huesca resuelve "una reivindicación histórica"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, saluda a los estudiantes de Medicina de Huesca. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

HUESCA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha destacado este lunes, en la puesta de largo de las nuevas instalaciones de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza en Huesca, que el estreno del edificio "viene a satisfacer una reivindicación histórica" de la ciudad y de la provincia.

"Es una reclamación que ha durado más de 50 años y que, finalmente, el Gobierno de Aragón ha convertido en una realidad", ha expresado. El nuevo edificio, donde se podrán estudiar los seis cursos del Grado de Medicina, es el resultado del proceso de recuperación y transformación de un edificio con una larga historia en Huesca, la Antigua Residencia de Niños, que "durante décadas tuvo distintos usos y que hoy vuelve a ponerse al servicio de la ciudad y, en este caso, de la formación de nuestros futuros médicos", ha explicado el presidente.

El sistema universitario aragonés formará cada curso académico a 410 médicos, empezando desde el recién iniciado curso, que cuenta con la novedad de que los tres campus de la Universidad de Zaragoza --Huesca, Zaragoza y Teruel-- ofrecen plazas de formación, en concreto 310, que sumadas a las 100 plazas de la Universidad San Jorge hacen un total de 410.

El campus de Huesca contaba con los dos primeros cursos de Medicina y este año se ha añadido tercero, con la proyección de que cada año se incorpore un nuevo curso, hasta el sexto. De esta manera los primeros alumnos formados en el Grado completo de Medicina de Huesca saldrán en el curso 29/30. Alumnos que estudian en unas nuevas instalaciones, punteras tecnológicamente y dando un paso más hacia un Campus Biosanitario.

Para este curso que acaba de iniciarse, la Facultad de Medicina de Huesca ofrece 45 plazas, de las que 42 están adjudicadas y se espera completara lo largo del día de hoy con último llamamiento. Para dichas plazas ha habido 3.657 solicitudes, es decir 81 solicitudes por plaza. Las 220 plazas que ofrece Zaragoza están completas y en Teruel 44 de las 45 y también se espera completar en el día de hoy.

Un salto importante en el último año, ha dicho Azcón, ya que en el curso 22/23 un total de 220 alumnos empezaron Medicina en Aragón, mientras que este septiembre lo han hecho 410.

Las nuevas instalaciones cuentan con 4.100 metros cuadrados, aulas para dar clase, laboratorios, aulas con habilidades clínicas, donde los alumnos entrenarán situaciones a las que en un futuro deberán enfrentarse. En este punto, ha insistido en la importancia de que estas instalaciones estén dotadas de las últimas tecnologías, ya que la sanidad va a ser uno de los ámbitos en los que la tecnología va a tener un mayor impacto y los alumnos en Huesca va a estar muy preparados.

La rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea, ha apuntado que para la institución educativa "es motivo de inmensa satisfacción e ilusión ver renacer parte de este edificio histórico gracias al trabajo conjunto de las instituciones y la entrega de toda nuestra comunidad universitaria. Abrigamos este hito con el compromiso de volcar lo mejor de la educación pública en la formación de los profesionales sanitarios del mañana, reteniendo el talento y abriendo una nueva etapa llena de futuro para Huesca".

APUESTA POR EL TALENTO

Por su parte, el presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Isaac Claver, ha destacado que "Medicina tiene ya un nuevo hogar en Huesca, una nueva casa para nuestros estudiantes y un espacio desde el que estamos construyendo el futuro de la Medicina en el Alto Aragón".

Claver ha subrayado que este paso "resume años de ilusión y de trabajo" y supone también "una apuesta clara por el talento, para que nuestros jóvenes puedan desarrollar aquí todo su potencial y para que quienes vienen de otros lugares encuentren en Huesca un lugar donde estudiar, crecer y, por qué no, quedarse. Queremos que Huesca sea hogar para el talento, venga de donde venga".

Ha mostrado, además, el "orgullo" de la Diputación por haber impulsado unas instalaciones que, "en apenas tres años, han pasado de la tramitación administrativa y la licitación a convertirse en una realidad". "Estas aulas empiezan hoy a llenarse de futuros médicos.

"Medicina tiene un próspero futuro en el Alto Aragón y nuestro reto es que muchos de quienes se formen aquí encuentren también en Huesca el lugar donde construir su profesión y su proyecto de vida", ha concluido.

La actuación ha supuesto una inversión de más de 7,3 millones de euros en la rehabilitación, a la que se suma la inversión necesaria para su equipamiento. Cuenta con más de 4.100 metros cuadrados, distribuidos en tres plantas más bajo cubierta, con seis aulas con capacidad para 60 estudiantes cada una y otra para 80, cuatro salas de seminarios, cinco laboratorios y espacios específicos para profesores, tutorías e investigación.

Cuenta con espacios de simulación que reproducen un quirófano, una UCI, una sala de urgencias y consultas de Oftalmología y Obstetricia. También dispone de dos aulas de habilidades clínicas para que los estudiantes puedan entrenarse en situaciones y entornos lo más parecidos posible a los que encontrarán cuando comiencen su ejercicio profesional.