Azcón sigue "confiado en llegar a un acuerdo" para aprobar los presupuestos de 2026

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón; la vicepresidenta, Mar Vaquero; y el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro. - CORTES DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, sigue "confiado en llegar a un acuerdo" para aprobar los presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2026.

Ha respondido así a una pregunta del portavoz de CHA, José Luis Soro, en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas, donde ha señalado que "los aragoneses ya votaron en mayo de 2023 y hubo un cambio político: Volverá a pasar en el futuro".

Ahora "a la mayoría salida de las elecciones los aragoneses nos piden responsabilidad, que consigamos aprobar un presupuesto, y voy a trabajar para que no haya elecciones, pero eso no depende solo del PP".

Ha echado en cara a Soro que da por hecho que tiene que convocar elecciones, "pero una vez más CHA tiene serios problemas de coherencia", preguntándole "por qué no ha pedido hoy al PSOE que convoque elecciones" generales, "por qué no está el diputado nacional de CHA pidiendo la convocatoria de elecciones".

A su juicio, CHA "es sumisa con el PSOE, es el correveidile del PSOE" ya que "le da igual lo que el PSOE esté haciendo". Ha preguntado a Soro "si se imagina que el PP estuviera acusado de los graves delitos de los que hoy está acusado el PSOE", en alusión a "la corrupción", indicando que Soro "hubiera bramado para que se convocaran elecciones.

Sobre la ausencia de presupuestos, ha dicho que Soro ha sido consejero del Gobierno de Aragón "y sabe que si no tienes presupuestos no puedes hacer viviendas ni carreteras", aunque "no las hizo ni con presupuesto". También ha dicho que Soro no es "pitoniso".

FECHAS ELECTORALES

José Luis Soro ha considerado que "la duda es cuándo iremos a votar", exponiendo que Azcón "no quiere coincidir con Extremadura ni con Andalucía" y que puede convocar antes que el 15 de marzo, cuando se celebrarán elecciones en Castilla y León, "como muy tarde el 8 de marzo; podrían ser el 1 de marzo o el 22 de febrero, pero en Teruel son las Bodas de Isabel, o el 15 de febrero, pero demasiado pronto".

"Serían el 1 de marzo", lo que le obligaría a firmar el decreto de convocatoria el 6 de enero y "yo creo que lo firmará después de abrir los regalos".

Si son el 1 de marzo, Azcón "tendría todo el mes de diciembre para seguir enredando con el techo de gasto y, sobre todo, para empezar a echar la culpa a Vox". De todas formas, "si consigue aprobar algún día los presupuestos no será antes del verano y eso son muchos meses y, por supuesto, cabe la posibilidad de que todo siga igual o parecido y siga sin mayoría".

"Si está usted mintiendo a los aragoneses diga la verdad y toda la verdad", le ha retado, preguntándole si "de verdad" puede cumplir sus promesas sin presupuestos.